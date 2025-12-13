Rubigol se encontró con J Balvin y llevó a su familia: así fue la reunión

A través de un video publicado en su perfil de TikTok, el creador de contenido Nicolás Rubiano, más conocido como Rubigol en las redes sociales, compartió el emotivo momento que vivió junto a sus papás y su hermana cuando se reunieron con el cantante de reguetón J Balvin en Bogotá.
El influenciador colombiano ya había mencionado en varias oportunidades que es gran seguidor del paisa, incluso, mostró cuando tuvo la oportunidad de estar con él detrás del escenario en uno de sus conciertos de Las Vegas, Estados Unidos, pero esta estaba más emocionado porque le dieron el espacio de llevar a sus seres queridos y hacerlos parte de la experiencia.
