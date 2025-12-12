Yina Calderón salió en defensa de Karina García tras comentario del papá de su hijo Valentino: “Vives ardido”

Yina Calderón sale en defensa de Karina García y arremete contra Smayv en plena polémica familiar - crédito @yinalcaderontv y @karinagarciaoficiall/Instagram

La reciente intervención de Yina Calderón en defensa de Karina García ha reavivado la atención sobre la polémica que involucra a la influenciadora y al cantante Smayv, padre del hijo menor de García, Valentino.

La controversia surgió a raíz de declaraciones atribuidas a la expareja de la modelo paisa en el programa Escándalo TV, donde la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se refirió a lo que dijo el cantante emergente respecto a la manutención del menor. Smayv habría afirmado que no entregaba dinero a Karina García porque el niño residía principalmente con él, ya que la madre solía viajar con sus amigas.

Este episodio, que ha generado debate en redes sociales y ocasionó que algunos internautas le preguntaran a Yina de lo que pensaba al respecto y de lo que conoce del tema, pues ella antes de su participación en la segunda temporada del programa de convivencia en el Canal RCN era amiga de Karina.

“Me dejan un comentario acá (en la caja de comentarios de la transmisión en vivo) y me parece importante hablar de este tema. Y dice: ‘díganle a Yina que opine del comentario del papá del hijo de Karina, que él no daba dinero a Karina porque el niño prácticamente vivía con él y Karina se la pasaba viajando con las amigas’. Bueno. ¿Cómo es que se llama ese... olvidado? Mira, don Olvidado, que no has logrado pegar ni un solo tema, entonces vives ardido", empezó diciendo la creadora de contenido.

Smayv, papá de Valentino, el hijo menor de Karina García, es criticado por presumir las habilidades que tiene su pequeño al volante - crédito @smayv_/Instagram

En su intervención, Yina Calderón desmintió las afirmaciones de Smayv y defendió la integridad de Karina García como madre.

“Yo te voy a decir una cosa. Karina no es amiga mía, pero en el tiempo que yo fui a su casa, porque muchas veces fui a su casa, que nos emborrachábamos, en el tiempo que hablábamos, esa vieja siempre ha respondido por sus hijos. Ella puede ser lo que sea, trabajar con lo que sea, salir con lo que sea, pero por sus hijos, vela. Esos niños usted nunca los ve que desabridos, mal vestidos, mal arreglados, esos niños tienen todo. Karina siempre ha aportado económicamente. Ese man nunca le ha dado absolutamente nada para el mantenimiento de su hijo. Jamás, porque ese tipo es un arrastrado. Ese tipo no tiene plata, ese tipo no, no, no tiene nada, nunca le he dado”, aseguró Calderón.

Además, la influenciadora sostuvo que Smayv utiliza la popularidad que Karina García tiene actualmente para obtener notoriedad mediática, y subrayó que, aunque ya no mantiene una relación cercana con García, reconoce su dedicación y responsabilidad como madre.

“Nosotros sabemos y porque él también lo dijo, que Karina, mientras se dedicaba a trabajar, él se quedaba como la damisela en la casa cuidando a los niños simplemente. Entonces, ¿cómo un hombre así, que ha sido mantenido toda su vida, va a salir a hablar? Yo creo que mejor quédate callado porque te queda de quinta ponerte a hablar de la mamá de tus propios hijos. ¿Ustedes no se han dado cuenta de que este tipo, cada vez que Karina tiene un pantallazo, es decir, en La casa de los famosos, ahora en La mansión de Luinny, él sale a hablar, él sale a opinar, él sale con fotos de sus hijos? ¿Para qué? Porque él se muere porque una canción le pegue y no le va a pegar", arremetió Yina.

Las fuertes palabras con las que Yina Calderón defendió la labor como mamá de Karina García - crédito @hagatalandia8/tiktok

Finalmente, la creadora de contenido reveló lo que ella pudo conocer sobre la crianza y cuidado que le da Karina a sus hijos, mientras sostuvo una amistad con ella, y defendió su labor, al tiempo que criticó fuertemente el papel del cantante como papá de Valentino.

“Entonces que porque le cuide al hijo mientras que ella va a trabajar, cuando ella lo ha cuidado muchas veces, cuando él no respondía y tampoco los visitaba, entonces ahora: ‘No, como lo cuidé una temporada, entonces ahora yo soy el papá digno y no doy un peso’. No justifiques que no tengas plata y que seas tan tacaño y arrastrado para no darle absolutamente nada a tu hijo. Me parece que atrevido... Entonces, no hables mierda, eso es pura mentira. Yo les voy a decir, siempre que yo fui a la casa de Karina o las pocas veces que fui, estaban los niños con ella, el peladito con ella, ella trabajando de la manera que sea, pero aportando todo a la casa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay papás así, que los cuidan una semana y de una cogen las redes y se toman la foto para decir: ‘Aquí compartiendo con mi hijo, ya que la mamá se lo pasa viajando con las amigas’“, puntualizó Calderón.