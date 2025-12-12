Segunda fiesta ilegal de Los Costeños destapa crisis de control en cárcel de Barranquilla

Una nueva rumba con licor, parlantes y celulares grabada por los internos expone la permeabilidad del penal y la falta de resultados de las investigaciones previas - crédito X

La Penitenciaría El Bosque, ubicada en el suroccidente de Barranquilla, se encuentra nuevamente bajo el foco público luego de conocerse que miembros de la banda criminal Los Costeños organizaron una segunda fiesta clandestina en sus instalaciones.

Los videos de la celebración, difundidos en redes sociales por los propios reclusos, muestran consumo de bebidas alcohólicas, decoración con luces navideñas, uso de dispositivos electrónicos y música a alto volumen, acciones que se realizaron ante la ausencia de intervención por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La revelación ocurre apenas semanas después del compromiso de Paz Total entre la organización delictiva y el gobierno de Gustavo Petro.

Fiestas bajo la mirada de la opinión pública y sin control efectivo

La Penitenciaría El Bosque enfrenta críticas por la permisividad ante celebraciones ilegales organizadas por la banda criminal Los Costeños - crédito composición fotográfica

El reciente episodio tuvo lugar durante la noche del Día de las Velitas, festividad tradicional en Colombia. Las imágenes grabadas por internos de Los Costeños —grupo liderado por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor— exhiben a al menos una decena de reclusos en el pabellón 1, compartiendo bebidas y utilizando teléfonos celulares. Algunos internos fueron identificados como líderes de la celebración, entre ellos alias 26.

De acuerdo con un reporte de Semana, los reclusos entregan dinero a guardianes de Inpec para facilitar la entrada de bebidas alcohólicas, dispositivos electrónicos y permitir el desarrollo de las fiestas sin contratiempos.

Un testimonio recogido por el mismo medio sostiene: “Todo es pago. El dinero se lo entregan a los guardianes del Inpec y ellos se hacen los de la vista gorda, pero nada pasa”.

Esta situación evidencia la continuidad de privilegios para ciertos grupos delictivos y plantea cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas correctivas anunciadas en ocasiones previas. La ciudadanía en Barranquilla y el Atlántico demanda respuestas concretas a la creciente percepción de impunidad.

Reclusos de Los Costeños utilizan dinero para sobornar a guardianes del Inpec y facilitar el ingreso de licor y celulares a la cárcel - crédito X

Antecedentes de celebraciones irregulares: patrón recurrente en la cárcel El Bosque

No es la primera vez que la Penitenciaría El Bosque se convierte en escenario de celebraciones prohibidas. Durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre, se registró otra fiesta del Día de Amor y Amistad, cuando internos del pabellón B —presuntamente integrantes de Los Costeños— participaron en una reunión con cerveza, música y celulares.

Los videos de ese evento provocaron el traslado de algunos implicados y la apertura de investigaciones internas por supuestos actos de corrupción relacionados con funcionarios penitenciarios.

Fuentes consultadas por Semana y El Heraldo sostienen que la práctica está lejos de ser esporádica. “Esto acá es tierra de nadie. Hay guardias que colaboran para meter las cervezas y los celulares, pero eso depende de quién esté de turno. Todo tiene un precio”, señaló uno de los internos bajo anonimato.

Un familiar de un recluso relató a El Tiempo: “Yo hablo con él todos los días, hasta más que cuando estaba libre; aceptan Nequi, tienen WhatsApp, hacen de todo allá”.

Las fiestas irregulares en la cárcel El Bosque evidencian un patrón de corrupción y debilidad institucional en el sistema penitenciario colombiano - crédito X

Operativos e investigaciones: respuestas institucionales que no frenan las fiestas

Tras la difusión de los nuevos videos, el director regional norte del Inpec, Jim Nelson Muñoz, informó a El Heraldo que se ordenó un operativo en el pabellón afectado en la madrugada del 8 de diciembre.

Durante la intervención se incautaron parlantes, un televisor, luces, licor y varios celulares. La autoridad también ordenó la apertura de procesos disciplinarios, tanto para dos internos identificados —procesados por concierto para delinquir y extorsión— como para funcionarios penitenciarios por haber permitido el ingreso de elementos prohibidos.

Según Muñoz, se evalúan sanciones que incluyen posibles suspensiones y traslados a otros centros carcelarios del país para evitar la repetición de estos incidentes. Las autoridades planean fortalecer los controles internos hasta el fin de año, con vigilancia permanente, requisas estrictas y monitoreo de áreas vulnerables. No obstante, aún persiste el cuestionamiento sobre la duración y profundidad reales de estas medidas.

Ciudadanía exige mayor rigor ante privilegios a bandas criminales

La difusión de las fiestas irregulares provocó indignación entre los residentes de barrios colindantes a El Bosque en Barranquilla. Habitantes consultados por El Heraldo afirman haber escuchado fuegos artificiales y música a alto volumen durante la noche festiva, reforzando la sensación de impunidad dentro del centro penitenciario.

Vecinos y familiares de otros internos denunciaron la existencia de una estructura de privilegios que beneficia a Los Costeños, presuntamente con la anuencia de personal del Inpec.