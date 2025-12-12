Colombia

Cuántos salarios mínimos se necesitarían para obtener la tarjeta dorada que lanzó Donald Trump para migrar a Estados Unidos

Esta iniciativa busca perfiles con alto poder adquisitivo y quedó consolidada en un decreto presidencial firmado por el presidente estadounidense en septiembre de 2025

Trump busca nuevas fuentes de
Trump busca nuevas fuentes de ingresos para solventar la deuda nacional y con esta opción se espera recauda un billón de dólares

Mientras en Colombia aún se define de cuánto será el aumento del salario mínimo legal vigente (Smlv) en Colombia, en Estados Unidos el presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la ‘Tarjeta Dorada Trump’.

Los detalles sobre esta nueva vía de inmigración se conocieron el miércoles 10 de diciembre de 2025, y ofrece la residencia estadounidense en tiempo récord a cambio de un millón de dólares.

El programa permite a solicitantes extranjeros acelerar su proceso migratorio mientras las empresas pueden patrocinar trabajadores con una inversión de dos millones de dólares, señaló un informe de CNN en Español.

La habilitación de la web oficial trumpcard.gov marcó el inicio formal de la iniciativa, a la que también podrán acceder colombianos.

El portal detalla que, tras una revisión de antecedentes y el pago de una tarifa de procesamiento de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional, los interesados pueden asegurar la residencia.

En vista de lo anterior, y echando número en calculadora sin tener en cuenta aún el aumento del salario mínimo fijado para 2026, Infobae Colombia se puso a la tarea de calcular cuántas remuneraciones sería necesarias para poder cubrir el millón de dólares para adquirir la ‘Tarjeta Dorada Trump’.

El presidente Donald Trump acompañado
El presidente Donald Trump acompañado del secretario de Comercio, Howard Lutnick, junto a un cartel de la Tarjeta Dorada Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 19 de septiembre de 2025, en Washington

Para esto, el valor inicial en el que se basa el procedimiento matemático es de $1.623.500, cifra del Smlv de Colombia para 2025, incluido el subsidio de transportes.

En ese orden de ideas, el segundo ítem corresponde a cuánto equivale un millón de dólares en pesos colombianos, y que de acuerdo a los indicadores económicos, en el momento que se redactó este artículo durante la jornada del 12 de diciembre de 2025 tenía fijado el precio del dólar en $3.804,72.

Con estos dos valores ya establecidos, luego de realizar la multiplicación el resultado dio que un millón de dólares equivale a $3.804.721.890,00.

Ahora si a estos casi 4 mil millones de pesos colombianos los dividimos por el Smlv de Colombia en 2025, el resultado es de 2.343,5 salarios.

Pero si ahora dividimos esto por los doce meses, y sin contar el pago de la prima de servicios de mitad y final de año, en total se necesitarían casi 200 años de trabajo para poder pagar esa tarjeta dorada: sería de 195 años.

Adicional a todo lo anterior, se debe contar con el abono inicial que se mencionó para el Departamento de Seguridad Nacional, (15.000 dólares), que vienen a ser 56′990.850 millones de pesos colombianos.

Trump también ofreció otra opción:
Trump también ofreció otra opción: la 'Tarjeta Platino Trump'

La ‘Tarjeta Dorada Trump’: detalles sobre este anuncio del presidente de los Estados Unidos

“Obtener la residencia en Estados Unidos en tiempo récord con la ‘Tarjeta Dorada Trump’”, resume el sitio citado por el mismo noticiero, y la que también se señala que el proceso demorará algunas semanas e incluirá una entrevista.

A su vez, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, declaró a Fox News que el nuevo sistema busca favorecer a “las personas que ingresen sean las mejores; que tengan la capacidad económica para impulsar nuestra economía”.

Adicional a lo anterior, Lutnick indicó que se trata de una versión más poderosa de la tradicional tarjeta de residencia permanente (la green card).

Según el portal oficial, una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibirá el estatus equivalente a una visa EB-1 o EB-2, categorías reservadas para profesionales con habilidades “extraordinarias” o “excepcionales”.

La otra opción para los colombianos que no quieren pagar impuestos: la ‘Tarjeta Platino Trump’

La propuesta suma una segunda fase: “Tarjeta Platino Trump”, que promete hasta 270 días de estadía en Estados Unidos sin obligación de pagar impuestos por ingresos internacionales, a cambio de una contribución de cinco millones de dólares, además de la tarifa de procesamiento.

El sitio oficial invita a los interesados a sumarse a una lista de espera, aunque no precisa cuándo entrará en vigor la opción platino.

También se destacó que la medida llega luego de un endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses, acelerado por recientes episodios de violencia en Washington, D.C., y otras restricciones de ingreso vigentes.

El presidente Trump había anticipado la “tarjeta dorada” en febrero, y la opción para individuos de alto poder adquisitivo quedó consolidada en un decreto presidencial firmado en septiembre.

Los colombianos que deseen adquirir
Los colombianos que deseen adquirir la tarjeta dorada tendrán que bajarse de una cantidad considerable de dinero

En ese momento, Lutnick adelantó que la visa modificaría el vigente programa EB-5, el cual permite a extranjeros invertir en proyectos que generen puestos de trabajo en el país para obtener la residencia, y detalló que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, participa en la elaboración de los cambios.

El funcionario sugirió que podrían emitirse millones de tarjetas doradas, lo que permitiría que entrara un billón de dólares para reducir la deuda nacional.

El proceso tradicional para acceder a la residencia permanente estadounidense (green card), fue calificado por Lutnick como un sistema que “obliga al país a aceptar a personas con menos calificaciones”.

El nuevo modelo de residencia propuesto desde la Casa Blanca busca atraer a un perfil económico alto y profesional, pero modificar el programa EB-5 exigiría la intervención del Congreso y ha generado interrogantes acerca de la viabilidad inmediata de la medida.

