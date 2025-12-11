Colombia

Guardián frustró un intento de fuga de una reclusa de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá: se iba a escapar por el techo

A pesar el incidente, no se reportan hechos de gravedad ni personas heridas durante el procedimiento para recuperar la seguridad del penal

El Inpec también reportó un intento de motín en uno de los patios - crédito Universidad Jorge Tadeo Lozano

Un nuevo episodio de tensión carcelaria sacudió la mañana del 11 de diciembre en la cárcel de El Buen Pastor en Bogotá, donde se registraron desórdenes e intentos de fuga que obligaron a la intervención inmediata de las autoridades.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó que la situación requirió el uso de gases lacrimógenos para dispersar a las internas, luego de que se produjera la quema de colchones y se detectaran movimientos inusuales en los patios del penal.

Según la información brindada, sobre las 7:00 a.m., una interna logró subir al techo con la aparente intención de escapar. Según el reporte del Inpec, la reacción de la guardia fue rápida y, tras un lapso de entre 10 y 15 minutos, lograron recapturar a la mujer. Tras este intento de fuga, el procedimiento regular es realizar el conteo general de la población carcelaria para descartar otras ausencias.

Durante este procedimiento, se generó resistencia en uno de los patios, donde varias internas se negaron a ser contadas e intentaron iniciar un motín. A pesar de esto, la oportuna respuesta de los guardias evitó que se presentaran fugas.

En los hechos una guardia habría salido herida - crédito Colprensa

A raíz de esto según City Tv en El Buen Pastor se suspendieron las visitas para los días 11 y 12 de diciembre. La medida afecta a las más de 1.700 mujeres privadas de la libertad en el centro.

El balance operativo de la jornada dejó como saldo una funcionaria del Inpec lesionada durante los procedimientos de contención. Una vez controlados los focos de disturbio, la guardia activó los protocolos de seguridad y se inició un proceso de reconteo para verificar la presencia física de todas las reclusas.

Este episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en los centros penitenciarios del país.

El caso más reciente de fuga se registró el domingo 7 de diciembre en la cárcel La Picota de Bogotá, donde Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años por secuestro extorsivo, escapó mediante la modalidad conocida como “cambiazo”.

El hecho habría derivado de un motín que fue controlado por el Inpec - crédito Colprensa

Según el Inpec, el recluso logró salir de prisión al intercambiar su lugar con un visitante, quien quedó dentro de las instalaciones. La evasión fue detectada minutos después, cuando el personal de seguridad constató la ausencia del interno en el pabellón y alertó a las unidades de Policía Judicial, lo que activó los protocolos de búsqueda y la notificación a la Policía Nacional y la Fiscalía, no obstante hasta el momento no han podido establecer el paradero del hombre.

A este caso se le suma la fuga del 8 de diciembre de se suma la fuga de Darío Arcadio Zapata Mazo, alias El Zorro o El Flaco, un disidente de las Farc condenado a más de 30 años en la cárcel de Itagüí por secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y concierto para delinquir.

Según confirmó el Inpec, este hombre, que se encontraba en el pabellón 2, se descolgó por la parte trasera del penal utilizando una sábana o tela, burlando los controles de seguridad. Al parecer el hecho se habría presentado en medio de una fiesta realizada en el penal.

Así lo dio a conocer la concejal Claudia Carrasquilla: “Mientras los cabecillas de las estructuras criminales estaban haciendo marranadas, prendiendo velitas, licor y música, aprovechó para fugarse Darío Arcadio Zapata, conocido con el alias de El Zorro, un cabecilla de las disidencias de las Farc que operan en Antioquia. Las fuentes que tengo en la cárcel de máxima seguridad me han contado que allá no se hacen los conteos de las personas privadas de la libertad, que allá no existen los controles”.

El hecho se presentó en horas de la mañana del 11 de diciembre - crédito Inpec

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las fallas de seguridad que permitieron estas evasiones y para localizar a los internos fugados. Mientras tanto en El Buen Pastor se busca garantizar la seguridad y el control dentro del penal, en medio de una coyuntura marcada por la tensión y la vigilancia reforzada en el sistema carcelario colombiano.

