En video, pareja de estadounidenses fue víctima de la delincuencia: la policía no capturó al ladrón

El registro audiovisual muestra una escena que sorprendió tanto a los implicados como a quienes presenciaron el hecho - crédito Colombia Oscura / X

Una pareja de turistas estadounidenses vivió un intento de robo en una lavandería ubicada en el centro de Armenia, Quindío.

La situación quedó registrada por las cámaras del establecimiento y muestra cómo un hombre armado con un cuchillo ingresó al lugar para intimidar y atacar a la mujer con el objetivo de quitarle el celular.

La víctima opuso resistencia y defendió su pertenencia mientras el agresor la amenazaba con el arma blanca.

Durante el forcejeo, la mujer pidió ayuda a gritos. En ese momento, varias personas que se encontraban cerca reaccionaron y decidieron intervenir.

Un motociclista que pasaba por la zona entró a la lavandería y golpeó al delincuente en la cabeza con el casco. Después, más transeúntes se sumaron y lograron reducir al agresor, desarmarlo y recuperar el teléfono de la víctima.

Mientras ocurría el ataque, el novio de la turista, de nacionalidad estadounidense, permaneció inmóvil y no intervino, situación que quedó registrada en el video y provocó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales.

El atacante intentó herir a la mujer en varias ocasiones sin lograr su cometido y finalmente decidió huir tras la intervención ciudadana.

La reacción de la comunidad permitió frustrar el robo y evitar lesiones de gravedad a la víctima, aunque quedó visiblemente afectada por el episodio.

El video generó comentarios entre quienes conocieron el caso ocurrido en un establecimiento de la ciudad - Colombia Oscura / X

Pocos minutos después del intento de robo, llegaron al lugar integrantes de la Policía Nacional de Colombia para atender la situación. Según El Tiempo, los agentes impusieron un comparendo al presunto ladrón, pero no procedieron con la detención.

El capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía de Armenia, indicó que “en tal sentido, no se realizó captura a la persona, toda vez que no se ejecutó hurto y no existe denuncia por parte de las personas afectadas”.

El video del hecho, difundido en redes sociales, tuvo una duración aproximada de un minuto y revela el momento en el que la comunidad logra repeler al delincuente.

El registro también exhibe la llamada “paloterapia”: varios ciudadanos golpean al agresor con diferentes objetos, logrando que abandone el local sin consumar el robo.

La víctima salió ilesa y posteriormente recuperó la calma dentro del establecimiento, mientras su pareja permaneció apartada del lugar de los hechos en evidente estado de shock.

Usuarios en redes sociales resaltaron la actitud solidaria de los transeúntes, que respondieron de forma inmediata y contribuyeron a evitar consecuencias mayores para la turista.

Un episodio de inseguridad se registró en Manizales, donde un delincuente intentó asaltar a una persona en plena vía pública - crédito Colombia Oscura / X

El intento de robo refleja el clima de inseguridad que persiste en distintas ciudades del país y pone nuevamente en discusión el papel de la denuncia en estos casos.

Dominicanos denunciaron robo millonario en Medellín

Un grupo de turistas de República Dominicana denunció haber sido víctimas de robo en una suite de hotel de El Poblado, en Medellín, luego de pasar una noche con dos mujeres que conocieron en el bar La Logia en septiembre de este año.

Según el relato, los extranjeros afirmaron que, tras llegar al hotel Classy Suite, perdieron la conciencia durante varias horas y al despertar descubrieron el faltante de dinero y objetos de valor.

La denuncia, presentada por el portal Denuncias Antioquia en X, detalla que las bebidas de los turistas habrían sido alteradas con una sustancia desconocida.

El caso de turistas dominicanos que perdieron conciencia y pertenencias en un hotel de lujo ha puesto en foco la modalidad delictiva conocida como 'paseo millonario' en zonas turísticas - crédito @DenunciasAntio2 / X

El allegado de las víctimas indicó: “Ellas les pusieron algo en las bebidas, mis amigos quedaron rendidos y cuando despertaron ya no tenían nada”.

El reporte indicó que el monto de lo sustraído alcanza los 250.000 dólares en efectivo, dos cadenas de oro (valoradas en 700 y 1.200 dólares), y dos celulares iPhone estimados en 1.000 y 1.200 dólares cada uno.

Las mujeres acusadas abandonaron la habitación mientras los turistas permanecían inconscientes y no fueron detectadas por el personal del hotel.

La publicación del caso incluyó un video donde los hombres exponen a las mujeres que presuntamente participaron en el hecho.

El monto inusual del robo y el contexto generaron un amplio debate en redes sociales. Usuarios en X expresaron escepticismo sobre la cifra y lanzaron comentarios críticos o irónicos sobre lo ocurrido.

Algunos defendieron a las turistas, otros señalaron la imprudencia de llevar grandes sumas de dinero, y varios presentaron opiniones tanto a favor como en contra de las víctimas y las presuntas responsables.