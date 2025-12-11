Colombia

Cintia Cossio lloró en medio de una entrevista al referirse a su hermano Yeferson: “Estoy viva por él, es mi superhéroe”

La paisa respondió a los comentarios que recibe en redes sociales por siempre destacar la labor que cumplió su hermano durante su adolescencia cuando intentó atentar contra su vida

Yeferson y Cintia Cossio, influenciadores
Yeferson y Cintia Cossio, influenciadores colombianos. Foto: Instagram @yefersoncossio

Cintia Cossio, figura ampliamente reconocida en redes sociales, se encuentra en una etapa donde la reflexión sobre su historia familiar ha cobrado relevancia pública.

Al compartir detalles de su vínculo con su hermano, el también influenciador Yeferson Cossio, la antioqueña visibilizó experiencias que, según ella misma confesó en el pódcast Vos Podés, marcaron su vida desde la infancia.

En la conversación, Cintia Cossio relató que la ausencia de cuidados parentales y dificultades económicas definieron la niñez de ambos: “Nos tocó crecer solos, porque nuestros papás no pudieron hacerse responsables de nosotros como debían hacerlo tras las dificultades personales y económicas”, aportando contexto sobre el lazo que mantiene con su hermano.

Yeferson y Cintia Cossio publicaron
Yeferson y Cintia Cossio publicaron fotografías en las que se pueden ver sin "retoques" estéticos. / Foto @yefersoncossio

El momento más emotivo surgió al abordar el papel que Yeferson Cossio desempeñó cuando ella luchaba con pensamientos autodestructivos.

Refiriéndose a ese periodo de su vida, reveló: “Yo muchas veces intenté quitarme la vida y Yef me salvó, yo estoy viva por Dios, pero hablando terrenalmente me mantenía con vida era mi amor por Yef”.

Ampliando su testimonio, destacó: “En mi vida pasaron cosas muy fuertes que... Pues que de pronto hoy en día veo y como... Pues tanta cosa difícil que me pasó y yo siempre que miraba alrededor estaba él. Por eso muchas personas dicen: ‘¿Por qué siempre el hermano? ¿Por qué no menciona a otros?’ Es que a la hora de la verdad, él ha sido mi superhéroe”.

La paisa confesó que sin importar donde estuviera ella, Yeferson siempre llegaba a salvarla - crédito @vospodesoficial/IG

Durante la adolescencia, el acompañamiento de Yeferson Cossio fue especialmente determinante. Además, detalló la sensación de vacío que la aquejaba:

“Llegó a un punto de mi adolescencia donde ya yo, inconscientemente, yo sentía, pues como que no, no tenía nada que hacer en ese mundo... Muchas veces intenté quitarme la vida y no sé cómo Yef siempre llegaba. Por más sola que yo estuviese, él de la nada llegaba", agregó.

Pero, a pesar de que intentaba por todos los métodos posibles, era su hermano el que siempre llegaba a socorrerla y debió sentarse a pensar sobre el daño que le estaba causando: “Y, y muchas veces lo intenté hacer con pastillas y él sin un peso me llevaba como a hospitales, así para que me atendieran. Y llegó un punto en donde yo veía que le estaba haciendo a él tanto daño que yo: ‘No, no puedo seguir haciéndolo’”.

Gisela, Yeferson y Cintia Cossio,
Gisela, Yeferson y Cintia Cossio, hermanos e influencers colombianos. Foto: Instagram @gisela.mc

Más adelante, la creadora puso en valor rasgos personales de Yeferson Cossio, señalando su carácter empático, pero lamentablemente eso le juega en contra porque carga con problemas que no le corresponden y piensa más en el bienestar de los demás, más que en suyo.

El acompañamiento es recíproco. Cintia Cossio comentó que suele conversar intensamente con él, procurando aconsejarlo siempre y estar presente en su proceso personal.

Sus hijos también la salvaron de una depresión

No solamente ha sido su hermano Yeferson el que la ha apoyado en los momentos de dificultad, pues sus hijos Thiago y Lucca fueron parte fundamental del proceso en medio de una depresión que atravesaba durante su embarazo lo que la llevó a alejarse incluso de las redes sociales.

La paisa aseguró que antes de la llegada de Lucca había tomado una pausa porque se siente bloqueada para la creación de contenido - crédito @viraltiiktok1/TikTok

Durante la conversación con Valentina Taguado y Johana Velandia, la influencer compartió que su familia, conformada además por su pareja Jhoan López y su primogénito Thiago, ha sido el principal sostén en momentos difíciles.

“Yo andaba en una depresión de mierd* hasta que quedé embarazada. Otra vez un hijo me salvó de una depresión”, expresó Cossio en el espacio radial.

También enfatizó el papel central de Thiago, que con diez años se ha convertido, junto a su hermano menor, en una de las motivaciones que la impulsan a dedicarse de lleno a su rol de madre.

Temas Relacionados

Cintia CossioYeferson CossioRelación Cintia y Yeferson CossioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

