Arauca deja atrás los cultivos ilícitos y avanza en servicios públicos: gas natural llega al 95% de la región

La implementación de nuevas infraestructuras y la gestión digital han permitido que miles de familias en Arauca accedan a gas natural, optimizando su tiempo y mejorando la competitividad regional de manera significativa - crédito Gobernación de Arauca

En más de una ocasión, la Gobernación de Arauca ha resaltado que son uno de los departamentos en Colombia que no tienen cultivos activos de hoja de coca, un mal que afecto durante décadas a su región.

Para sustituir esa práctica, se ha promovido la cultivación de cacao, lo que ha incluido el viaje de campesinos a festivales especializados, en los que se ha destacado la propiedad de la semilla que se da en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a ello, la Administración local ha informado que trabaja en otros temas para potenciar al departamento, incluyendo entre esos aspectos a la industria gasifera.

Al respecto, en los últimos años se había expuesto que gran parte de la población no tenía acceso de gas natural y seguía cocinando con leña y otros métodos que tardan más y no permiten que utilicen su tiempo diario en otras labores.

El departamento colombiano deja atrás décadas de estancamiento y transforma su economía. Nuevas inversiones, cobertura casi total de gas y un modelo de desarrollo social buscan cambiar su historia - crédito Gobernación de Arauca

Es por ello que la Gobernación de Arauca destacó el 11 de diciembre que se ha logrado una cobertura del 95% de gas domiciliario en la región, noticia que impactará positivamente a miles de hogares y fortalece el índice de competitividad regional.

En el comunicado oficial se informó que esto es resultado de la gestión del plan de desarrollo “Arauca Mejor”, que tenía como objetivo principal enfrentar los problemas críticos que han generado atraso en el departamento durante los últimos 50 años.

En ese sentido, se destacó la gestión para el impacto social del departamento, que incluyó el apoyo del Ministerio de Minas y Energía con una inversión con la que se garantiza el servicio para 14.000 familias araucanas.

En el evento se afirmó que 14.000 familias se verán beneficiadas con la ampliación de la cobertura - crédito Gobernación de Arauca

En el evento que fue anunciada la noticia, el gobernador Renson Martínez destacó: “este nuevo progreso, sumado al avance que ya teníamos, nos permite alcanzar una cobertura del 95% del gas domiciliario en los siete municipios del departamento, logrando incluso el 100% de cobertura en la mayoría de ellos”.

De la misma forma, mencionó que este nuevo avance beneficia específicamente a 17.700 nuevos usuarios de estrato uno y dos en Saravena (5.000), Tame (3.200) y el municipio de Arauca (9.500).

En el evento también participó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que reafirmó el compromiso del Gobierno nacional para garantizar que en el futuro cercano se complete el cubrimiento total.

“Me comprometí con el gobernador, Renson Martínez, a revisar los usuarios que aún nos quedan pendientes para completar el 100% de hogares gasificados. Esto es una demostración política de que el Gobierno nacional cree en el departamento, y es posible gracias a la gestión del gobernador”, indicó el jefe de la cartera mencionada.

La administración regional informó que la ampliación del servicio beneficiará a más de 14.000 familias, impulsando la competitividad y el bienestar social en los siete municipios de la zona - crédito Gobernación de Arauca

A nivel de impacto y competitividad para el departamento con este avance de desarrollo, el gobernador Martínez indicó que este logro tiene un efecto directo en los indicadores macro de Arauca.

“Estos positivos resultados se reflejarán en el índice de competitividad departamental, porque el índice mide cobertura del gas domiciliario y cada inversión que hacemos siempre le apuesta a generar desarrollo económico social y al mismo tiempo, un mejoramiento de los indicadores que están relacionados directamente con ese índice.”

Por último, el gobernador afirmó que en 2025 se logró progreso en el desempeño institucional de las entidades territoriales de Arauca mediante la combinación de inversión social y estrategias administrativas, modelo con el que pretende mejorar la posición del departamento en indicadores de gestión administrativa.

La meta es dejar atrás los últimos puestos y establecer un liderazgo sustentado en la responsabilidad y la eficiencia, priorizando la transparencia en el uso de los recursos públicos. La administración destaca el equilibrio entre lo social y lo institucional para alcanzar estos resultados.