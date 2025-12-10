Colombia

Quiénes podrán tramitar la cédula digital gratis en 2026 según su fecha de nacimiento: así puede consultar

Nuevos requisitos y beneficios entrarán en vigor para quienes gestionen su documento de identidad por primera vez o soliciten duplicados en el próximo año


El trámite presencial de la cédula digital para mayores de edad no requiere cita previa y puede realizarse en sedes nacionales o consulados - crédito Johan Largo/Infobae

El proceso de modernización de los sistemas de identificación en Colombia continúa avanzando con la coexistencia de dos formatos válidos de cédula de ciudadanía: la versión física de seguridad personalizada en policarbonato y la cédula digital. Ambos documentos permiten que los colombianos se identifiquen en todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales.

Desde diciembre de 2020, y según la Registraduría Nacional, la expedición de la cédula digital se realiza en dos modalidades: en formato físico, fabricada en policarbonato y entregada de manera personalizada al titular, y en formato digital. Esta última se habilita tras la activación por parte del usuario y permite la verificación automática de la identidad, usando tecnología de comparación biométrica tanto facial como dactilar.

Para acceder a este documento en su versión digital, es necesario descargar la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’ desde la App Store o Google Play Store. La activación se realiza mediante biometría facial en el smartphone del ciudadano, utilizando dispositivos con sistema IOS 14 o Android 10.0 en adelante. El diseño y funcionalidad digital reproducen fielmente la apariencia y validez de la versión física.


La cédula digital colombiana permite identificación biométrica facial y dactilar a través de la aplicación oficial para IOS y Android - crédito Universidad Distrital

Ambas versiones son equivalentes funcionalmente y permiten la identificación plena, tanto de manera presencial como en trámites e interacciones digitales, garantizando altos estándares de seguridad en la protección de los datos e impidiendo la suplantación de identidad.

Estas son las personas que podrán obtener la cédula gratis en 2026

La cédula digital se expide para ciudadanos que realicen el trámite por primera vez al alcanzar la mayoría de edad y para quienes soliciten duplicados del documento. Cabe señalar que para solicitar la cédula digital, aquellas personas que aún posean la versión blanca laminada o la café plastificada deben en primer lugar renovar su documento por la versión amarilla con hologramas.

Uno de los puntos de mayor relevancia de la política de identificación es la decisión de exonerar del cobro a diversos sectores de la población. Según lo estipulado por la Registraduría, desde 2025 la expedición del documento no tendrá costo para los jóvenes que cumplan 18 años y gestionen su cédula por primera vez.

Para duplicados, la tarifa establecida es de 64.100 (según valores 2025 a la espera del incremento para el próximo año). Sin embargo, en 2026 podrán acceder a la cédula digital de manera totalmente gratuita todas las personas nacidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, siempre que sea su primera vez gestionando el documento al cumplir 18 años.


En 2026, la cédula digital será gratuita para personas nacidas en 2008 que gestionen el documento al cumplir la mayoría de edad - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La medida de gratuidad también cubre a sectores poblacionales identificados en condiciones de vulnerabilidad o con necesidades especiales. De acuerdo con la institución, las exenciones se fundamentan en el marco normativo de la Ley 1163 de 2007 y la Resolución 20416 de 2019, que buscan facilitar el acceso a documentos esenciales para el ejercicio de derechos y acceso a servicios públicos.

Entre las personas que podrán solicitar la expedición de la cédula digital en 2026 (hasta nuevo aviso) sin costo se encuentran:

  • Miembros de la población Sisbén IV, específicamente los subgrupos del grupo A
  • Víctimas de violencia, registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV)
  • Personal desmovilizado o en proceso de reincorporación —previa certificación por Coda o la Oficina del Alto Comisionado para la Paz—
  • Personas de la comunidad Lgbti en condición de vulnerabilidad (con certificación de la alcaldía o personería)
  • Personas con discapacidad en situación de pobreza; habitantes de calle (con certificado de la autoridad local o gubernamental)
  • Víctimas de catástrofes naturales
  • Personas repatriadas que requieran apoyo estatal
  • Ciudadanos privados de la libertad o internos en centros de reclusión juvenil
  • Comunidades indígenas (con certificación de autoridad competente).

La Registraduría Nacional explicó que la exoneración del costo solo se aplicará una vez y tiene como objetivo eliminar las barreras económicas para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a sus documentos de identificación. Esta política, de acuerdo con la entidad, es crucial para garantizar el acceso a servicios esenciales, incluyendo la rectificación, duplicación y expedición de copias o certificaciones del registro civil.


La gratuidad de la cédula digital en Colombia beneficiará a población Sisbén IV, víctimas de violencia, Lgbti, personas con discapacidad y comunidades indígenas - crédito Registraduría Nacional.

Proceso de solicitud para las personas que cumplan la mayoría de edad

El proceso de solicitud para quienes cumplen 18 años y tramitan su cédula por primera vez es completamente presencial, gratuito y no requiere agendamiento previo. Los interesados pueden acudir a cualquier sede de la Registraduría a nivel nacional o a los 53 consulados de Colombia en el exterior.

Al presentarse, deberán aportar los documentos base según corresponda: copia del registro civil de nacimiento con espacio de notas o tarjeta de identidad biométrica original, carta de naturaleza o resolución de inscripción si se es colombiano por adopción, además de confirmar el RH y el grupo sanguíneo.

Durante el procedimiento, la fotografía será tomada digitalmente en la sede y la institución recomienda a los ciudadanos vestir ropa oscura o de colores fuertes, evitando prendas con tirantes o de color blanco, para asegurar la calidad de la imagen requerida.

Finalmente, es necesario suministrar un número de celular y un correo electrónico personal, canales en los que el ciudadano recibirá la contraseña digital e información relevante sobre el trámite y la activación de la cédula digital.

