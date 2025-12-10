Consejo Gremial Nacional elige nueva presidenta: así está el ‘mano a mano’ entre Natalia Gutiérrez y Luz Stella Murgas

El cargo más importante del gremio se los disputan las líderes de Acolgen y Naturgas - crédito Colprensa/Naturgas

El Consejo Gremial Nacional de Colombia se prepara para elegir a su nueva presidenta en una contienda que enfrenta a dos figuras del sector energético: Natalia Gutiérrez, actual presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), y Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

La decisión, que se tomará el miércoles 10 de diciembre, definirá el liderazgo del principal órgano de representación empresarial del país en un momento clave para la economía y la interlocución con el Gobierno nacional.

El Consejo Gremial Nacional agrupa a 34 de los gremios económicos más influyentes de Colombia, representando cerca del 80% del producto interno bruto (PIB) y más de 15.000 empresas.

Desde hace más de tres décadas, este organismo ha sido el principal interlocutor del sector privado ante el Gobierno, participando en la definición de políticas públicas y en la defensa de los intereses empresariales.

La votación del 10 de diciembre definirá el liderazgo empresarial en un año crucial para la economía y el diálogo con el Gobierno nacional - crédito Consejo Gremial Nacional

La elección de su presidencia adquiere especial importancia en un año electoral y en medio de desafíos como la seguridad energética y la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, especialmente tras la ausencia de una reunión con el presidente en 2025, un hecho inédito en la historia reciente del Consejo.

Perfil y trayectoria de Natalia Gutiérrez

Natalia Gutiérrez lidera la primera fórmula, acompañada por Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), como candidato a la vicepresidencia.

Su postulación fue presentada el 5 de diciembre mediante una carta firmada por seis dirigentes gremiales, entre ellos los presidentes de Fenalco, Confecámaras, Asofiduciarias, Colfecar, Asocodis y Fasecolda. En la misiva, los firmantes advirtieron de la necesidad de un empresariado unido y con visión de largo plazo, capaz de fortalecer la interlocución y consolidar posiciones comunes en favor del bienestar, el empleo formal y el crecimiento económico sostenible.

Según un reciente artículo publicado por la revista Cambio, Gutiérrez es administradora de empresas por la Universidad Eafit, con especialización en finanzas y evaluación de proyectos. Desde diciembre de 2019 encabeza Acolgen y previamente presidió la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez Jaramillo, aspira a liderar el Consejo Gremial Nacional - crédito Colprensa

Su trayectoria incluye cargos como viceministra del Interior, viceministra de Minas y Energía, gerente financiera de la petrolera Wogsa, consultora en KPMG y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como asesora en Proexport.

Los gremios que respaldan su candidatura destacan su capacidad para construir consensos, impulsar agendas técnicas y liderar procesos intergremiales, cualidades consideradas esenciales para guiar al Consejo en un año que exigirá diálogo permanente, rigor técnico y fortaleza institucional.

Andrés Velasco, su fórmula vicepresidencial, es economista de la Universidad Javeriana con posgrados en Economía en la Javeriana y Oxford. Ha ocupado cargos como director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal de Colombia (Carf), viceministro técnico y director general de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda, y subgerente de Sistemas de Pago en el Banco de la República. Además, ha sido docente de macroeconomía en varias universidades del país y del exterior.

Fuentes cercanas al proceso señalaron a la revista Cambio que Gutiérrez cuenta con el favoritismo de la mayoría de los directivos gremiales, en parte por su experiencia en entidades clave del sector público y privado, así como por su perfil técnico, especialmente relevante ante la posibilidad de una crisis energética.

Perfil y trayectoria de Luz Stella Murgas

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, lidera la segunda fórmula con el apoyo de diez gremios, incluidos SAC, Andi y Asobancaria - crédito @NaturgasCol/X

La segunda candidatura la encabeza Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas desde septiembre de 2021 y miembro del comité ejecutivo de la Unión Internacional de Gas. Su postulación, presentada el 6 de diciembre, cuenta con el respaldo de diez gremios, entre ellos la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la Asociación Colombiana de Empresarios (Andi), Asobancaria y la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

Murgas es abogada con especialización en derecho tributario por la Universidad del Rosario. Su experiencia incluye roles como socia gerente de Lambda Consultoría, vicepresidenta de Promoción y Asignación de Áreas y gerente de contratos en exploración en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como asesora tributaria en Ecopetrol y Deloitte.

La fórmula vicepresidencial de Murgas la integra Nicolás Pérez Marulanda, presidente de Fedepalma, economista de la Universidad de los Andes con maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional de la Universidad de Duke. Pérez Marulanda ha trabajado en el sector financiero, en el Departamento Nacional de Planeación y como asesor del Gobierno en asuntos cafeteros, además de liderar Fedepalma desde 2021.

En la carta de respaldo a Murgas, los gremios firmantes resaltaron los desafíos que enfrentan sectores como el gas, el petróleo y la minería, sometidos a cuestionamientos oficiales y a un entorno de deterioro de la seguridad y tensiones diplomáticas.

Los firmantes expresaron su convicción de que el liderazgo, la experiencia y el compromiso de Murgas con la agenda gremial permitirán conducir al Consejo Gremial Nacional con claridad estratégica en un año crucial para la inversión, la institucionalidad y el futuro económico del país.

El sector empresarial sostuvo que el debate político bajo la actual administración estuvo marcado por tensiones - crédito X

Relevancia de la elección y próximos pasos

La elección de la nueva presidenta del Consejo Gremial Nacional se produce en un contexto de incertidumbre para sectores estratégicos de la economía colombiana. El organismo reúne a representantes de actividades como el agro, la construcción, la infraestructura, la industria, el comercio, los servicios, el sector financiero, la tecnología y el sector minero-energético. La ausencia de diálogo directo con el gobierno y los retos en materia de seguridad y diplomacia han incrementado la presión sobre el Consejo para consolidar una voz unificada y técnica que defienda los intereses empresariales y promueva el crecimiento sostenible.

Los directivos de los 34 gremios que integran el Consejo Gremial Nacional deliberan sobre cuál de las dos candidatas asumirá la presidencia y liderará la interlocución con el gobierno y la sociedad en un año marcado por la volatilidad política y económica. La decisión final, que se conocerá tras la votación del miércoles 10 de diciembre, definirá el rumbo del sector empresarial colombiano en los próximos meses.

El liderazgo que asuma la presidencia del Consejo Gremial Nacional será clave para orientar la interlocución con el gobierno y afrontar los desafíos económicos y políticos que enfrenta el país.