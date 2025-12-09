Vicepresidente del Concejo advirtió crisis de basuras en Bogotá y culpó al alcalde Galán: “Nunca nos convocó a trabajar juntos”

Juan David Quintero arremete por crisis de basuras - crédito Juan David Quintero/X

La crisis de basuras en Bogotá sigue escalando en medio de la temporada navideña y ha abierto un nuevo capítulo de tensiones entre el Concejo de Bogotá y la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

La acumulación de residuos en zonas emblemáticas del centro, especialmente en la Plaza de la Mariposa, en San Victorino, despertó indignación ciudadana y provocó un fuerte reclamo del vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero, quien acusó públicamente al mandatario distrital de no convocar a los actores institucionales para enfrentar de manera conjunta la emergencia.

El detonante del más reciente cruce ocurrió luego de que Quintero difundiera en la red social X un video grabado en el centro de la capital, donde se observan montículos de basura pese a los operativos de limpieza.

En su publicación, el concejal aseguró que ni él ni otros miembros de las comisiones encargadas del seguimiento al servicio de aseo han sido llamados por la Alcaldía para trabajar articuladamente.

“¿Sabe cuántas veces usted o su administración han convocado a quienes representamos a la ciudadanía para trabajar juntos en esta crisis? 0 – Nunca”, escribió Quintero en un mensaje que rápidamente generó discusión en redes.

El alcalde Carlos Fernando Galán explicó las medidas de choque para enfrentar el aumento de residuos en diciembre - crédito Carlos Fernando Galán/X

El concejal, que forma parte de dos comités de seguimiento al esquema de basuras y de un comité adicional con la Personería, insistió en que el Distrito no ha abierto espacios de coordinación para buscar soluciones concertadas.

Según él, la administración ha preferido desestimar las alertas del Concejo y de los ciudadanos.

En el video que publicó se escuchan voces que cuestionan el diálogo entre instituciones y advierten que negar la magnitud del problema solo profundiza el malestar.

“Si nosotros vamos a negar una realidad de la existencia de la crisis de basura, si además vamos a negar una realidad, y es que este Concejo lo que está tratando es de ayudar… ¿entonces qué más queda?”, se escucha en la grabación.

Quintero también comparó la postura de la Alcaldía con la recordada frase del expresidente Juan Manuel Santos sobre el paro nacional —“ese tal paro no existe”— sugiriendo que minimizar la crisis de basuras tiene efectos contraproducentes. Para él, aceptar la magnitud del fenómeno y trabajar de manera conjunta es el primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Un usuario en X compartió imágenes de la acumulación de basura este 9 de diciembre, reflejando la gravedad del panorama en Bogotá - crédito @JulianM78495314/X

Mientras tanto, el alcalde Carlos Fernando Galán reconoció que la ciudad enfrenta una situación compleja, aunque descartó que se trate de un “escenario de apocalipsis”.

El mandatario explicó que la producción de residuos en diciembre se incrementa de manera considerable, pasando de alrededor de treinta a cuarenta y cinco toneladas diarias en sectores como San Victorino, un aumento cercano al cincuenta por ciento que pone bajo presión al sistema de recolección.

Galán señaló que, ante la coyuntura, se han implementado tres ciclos diarios de recolección y se han desplegado los llamados “caza regueros”, equipos que se encargan de recoger los residuos que quedan regados en zonas donde los camiones no pueden ingresar con facilidad debido a la alta afluencia de personas.

Sin embargo, el alcalde subrayó que la crisis no se limita al manejo institucional del servicio, sino que también tiene raíces profundas en el comportamiento ciudadano.

San Victorino enfrenta un aumento de residuos de hasta 45 toneladas diarias durante la temporada decembrina en Bogotá - crédito Captura video

Según Galán, muchas personas depositan residuos en lugares no autorizados, en horarios inadecuados o reinciden varias veces en pocos minutos, lo que dificulta mantener el orden en el espacio público.

“No solo se trata de garantizar que pasen los camiones, también debemos sancionar a quienes botan la basura de manera indebida”, afirmó el mandatario.

Las cámaras instaladas en San Victorino han registrado que buena parte de los residuos aparecen durante la madrugada, fuera de los horarios permitidos, y evidencian prácticas persistentes tanto de ciudadanos como de comerciantes que depositan basura en puntos prohibidos.

Esta problemática se refleja también en localidades como Suba, donde incluso los escombros reaparecen poco después de que los operarios realizan las jornadas de limpieza.