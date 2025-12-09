Colombia

Daniel Palacios recibió ‘guiño’ del Partido Liberal para fortalecer su aspiración a la Presidencia 2026: le ofreció el aval para ir a consultas

La colectividad política formalizó su apoyo al exministro del Interior mediante una invitación para participar en una consulta interpartidista

Daniel Palacios recordó que su vínculo con la política comenzó en 2001, cuando siendo estudiante invitó a Álvaro Uribe a su colegio en Valledupar - crédito Daniel Palacios/Facebook

A menos de seis meses para que se lleven a cabo en Colombia las elecciones para definir al próximo presidente de la República, los partidos de todas las corrientes siguen formando sus estrategias para llegar con su mejor alfil a las urnas.

De hecho, en la tarde del martes 9 de diciembre, el Partido Liberal Colombiano hizo explícito su respaldo a la precandidatura presidencial de Daniel Palacios, haciéndole un importante ofrecimiento.

Mediante una carta formal, la colectividad le extendió una invitación al exministro del Interior a participar de una consulta interpartidista prevista para marzo de 2026.

La dirigencia de la colectividad valoró la trayectoria del exfuncionario, señalando que encarna principios como la decencia en el debate público, el compromiso democrático y la capacidad de diálogo.

“Su trayectoria representa valores que hoy necesitan ser reivindicados en la vida pública: la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad, incluso cuando es incómoda”, afirmó la Dirección Nacional del Partido Liberal en la misiva.

La convocatoria a Palacios responde, según la directiva liberal, a la ausencia de una solicitud formal de respaldo por parte del candidato.

Por esta razón, el partido optó por invitarlo a ser parte del proceso de selección de un candidato único en el sector, mediante una consulta abierta a otras fuerzas afines.

Desde el partido se insistió en la necesidad de contar en esa instancia con liderazgos capaces de “inspirar confianza, construir unidad y representar una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia”.

El documento también destacó el carácter clave del momento político y la importancia de procedimientos transparentes y abiertos a la ciudadanía. En palabras del Partido Liberal, un proceso limpio y participativo permitiría “presentar ante el país una opción liberal, moderna, regional y profundamente democrática”.

De igual manera, se remarcó que la propuesta apunta a fortalecer la unidad de las fuerzas democráticas y a dar voz a las regiones.

Por el momento, Daniel Palacios no ha hecho pública su respuesta a la invitación. El exministro del Interior, que se encuentra en campaña de recolección de firmas para inscribir oficialmente su candidatura ante la Registraduría, ha dejado ver su disposición a construir consensos amplios.

Con relación a la posibilidad de unirse a otros aspirantes, sostuvo: “La unidad se construye, no se impone. Soy un convencido de que ese es el único camino. La forma más democrática y transparente para construir esa unidad es consultarle directamente al ciudadano, con su voto, no a través de encuestas, o de pactos de pasillo”.

El Partido Liberal señaló al cierre de su comunicación: “Agradecemos de antemano su respuesta y quedamos atentos a avanzar, de manera conjunta, en la suscripción del acuerdo de coalición correspondiente”.

