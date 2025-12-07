Colombia

Autoridades en Medellín despliegan equipos de emergencia por inundaciones en áreas próximas a La Picacha y Altavista

Los organismos de socorro y el personal de gestión del riesgo trabajan en la zona para mitigar los efectos de las inundaciones, mientras se confirma que no hay personas heridas hasta el momento

Guardar
Bomberos Medellín participa en las labores de atención y evaluación de daños por las inundaciones recientes - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde mayor de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta en la red social X sobre inundaciones en la vía pública que han afectado viviendas cercanas a las cuencas de las quebradas La Picacha y Altavista en la ciudad de Medellín.

El reporte, divulgado en la tarde del domingo 7 de diciembre, indica que el equipo de la Alcaldía de Medellín junto con personal del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y el grupo de Bomberos Medellín se encuentran atendiendo la emergencia en los sectores afectados.

Gutiérrez detalló que los equipos continúan en el sitio evaluando la situación y realizando labores de atención en las zonas impactadas. Según su comunicación en X, hasta el momento no se han registrado personas lesionadas como consecuencia de las inundaciones.

Las viviendas cercanas a las cuencas de La Picacha y Altavista resultan afectadas por las fuertes lluvias en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

De acuerdo con Bomberos Medellín, en el sector Betania, la valoración de los daños continúa, con diez viviendas afectadas por inundación y flujo de lodos. De estas, dos sufrieron la pérdida parcial de enseres y una más perdió un muro, aunque sin comprometer la estructura principal.

La Comisión Social fue activada para brindar asistencia a las familias perjudicadas, mientras que Emvarias se dirige al área para apoyar en las labores de limpieza.

En otro incidente, un vehículo tipo furgón quedó atrapado en el cauce de la quebrada Altavista al intentar cruzarla, aunque no se reportaron personas lesionadas. De igual manera, tres viviendas resultaron afectadas por agua y lodo, sin que se registraran heridos, según informaron los Bomberos Medellín.

Un furgón quedó atrapado en la quebrada Altavista al intentar cruzarla, sin que se reportaran personas lesionadas - crédito Bomberos Medellín

El equipo técnico del Dagrd y la Alcaldía de Medellín también evalúan un movimiento en masa y la afectación en el acueducto Buga, analizando las condiciones del terreno y las posibles repercusiones para la prestación del servicio. El personal del Dagrd permanece en el lugar realizando seguimiento y verificación de todas las afectaciones detectadas.

Las lluvias afectaron la operación del Metro de Medellín

Paralelamente, el Metrocable línea J (San Javier - La Aurora) suspendió temporalmente su servicio alrededor de las 3:40 p. m., debido a condiciones climáticas adversas en la ciudad de Medellín. Según informó la empresa operadora, el restablecimiento del servicio comercial tuvo lugar a las 5:00 p. m., tras la mejora de las condiciones atmosféricas.

Durante la jornada, también se presentaron afectaciones en la operación de las líneas M (Miraflores - Trece de Noviembre) y H (Oriente - Villa Sierra), cuyos servicios se vieron comprometidos por las mismas razones meteorológicas.

el restablecimiento del servicio comercial tuvo lugar a las 5:00 p. m., tras la mejora de las condiciones atmosféricas - crédito Metro de Medellín

Capacitación para afrontar emergencias en Medellín

En 2025, unos 27.000 ciudadanos han recibido capacitación en Medellín para enfrentar la segunda temporada de lluvias del año, en el marco de una estrategia dirigida por la alcaldía de Medellín. La administración distrital ha realizado 1.200 actividades enfocadas en la reducción del riesgo y la preparación comunitaria para posibles emergencias relacionadas con las precipitaciones.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), Carlos Andrés Quintero Monsalve, señaló la importancia de las acciones preventivas y del reporte oportuno de incidentes a través de la Línea 123.

Las actividades de reducción del riesgo y preparación comunitaria suman 1.200 acciones en Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Asimismo, subrayó que las capacidades instaladas desde la Alcaldía, en colaboración con el equipo técnico de apoyo para evaluación en emergencias y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, están orientadas a mitigar riesgos ante la temporada de lluvias.

Entre enero a diciembre, el dagrd y Bomberos Medellín han atendido 5.896 emergencias, de las cuales 1.124 se han debido a la caída de árboles, 385 a deslizamientos, 198 a deterioros estructurales y 132 a inundaciones ocasionadas por lluvias.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruíz, explicó que se trabaja de forma coordinada en la atención y el mantenimiento de puntos críticos en las quebradas de la ciudad. Indicó la necesidad de que la ciudadanía asuma una actitud corresponsable en la protección del entorno y en la correcta gestión de los residuos sólidos.

La Secretaría de Medio Ambiente interviene en coordinación con equipos de Guardaquebradas, Guardacuencas, Promotores y guías ambientales. En el periodo comprendido entre abril y julio, se registró la atención de 204 reportes relacionados con quebradas y taludes, mediante jornadas de limpieza, reparación y la ejecución de obras hidráulicas.

Entre abril y julio, se atendieron 204 reportes de emergencias en quebradas y taludes mediante jornadas de limpieza y obras hidráulicas - crédito Alcaldía de Medellín

Finalmente, las autoridades generaron una serie de recomendaciones para la comunidad las tengan presente, y así evitar emergencias:

  • No arrojar basuras y escombros a las quebradas y hacer recorridos de seguimiento periódicos, para asegurarnos de que su lecho se encuentre limpio y libre de obstáculos.
  • Hacer seguimiento a la información emitida por Siata, los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo y las entidades operativas. Se recomienda descargar la aplicación móvil de Siata en sus celulares, que pueden encontrar en Google Play y Apple Store, o consultar el portal http://www.siata.gov.co
  • Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia y respuesta, en las disposiciones que sean impartidas por estos.
  • Hacer monitoreo del estado en que se encuentran los acueductos veredales y realizar su respectivo mantenimiento preventivo.
  • Revisar el estado de la infraestructura de nuestros hogares, lugares de trabajo y estudio (especialmente de canaletas y bajantes), hacer mantenimiento de estos y de ser el caso, realizar las reparaciones necesarias de manera oportuna.
  • Tener al alcance los números telefónicos de los organismos de respuesta municipales y compartirlos con familiares y allegados.
  • Tener al alcance en un lugar de fácil acceso, un maletín con copias de los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, prendas de vestir de recambio, alimentos enlatados, agua, silbato, un radio con pilas y una linterna.
  • Protegerse de la lluvia con paraguas o impermeable, y salir abrigado para evitar resfriados.

