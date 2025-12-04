Colombia

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’ que prepara el Gobierno Petro para aprobar la reforma tributaria vía decreto: “Dilatan el debate”

La representante a la Cámara por la Alianza Verde sostuvo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tiene como plan B declarar una emergencia económica en el país

Katherine Miranda denunció ‘la jugadita’
Katherine Miranda denunció 'la jugadita' que prepara el Gobierno Petro para aprobar la reforma tributaria vía decreto

El ambiente en el Congreso colombiano se vio marcado por la incertidumbre y el enfrentamiento político en torno al futuro de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La reanudación de la votación en la Comisión Cuarta de Cámara, tras una semana de suspensión por falta de cuórum, no logró disipar las dudas sobre el verdadero estado del proyecto, sino que profundizó la controversia institucional y política.

El proceso legislativo se encuentra en un punto crítico debido a la disparidad de decisiones entre las comisiones de Cámara y Senado. Mientras que las dos comisiones de la Cámara de Representantes rechazaron el archivo de la reforma, sus homólogas en el Senado optaron por aprobarlo.

Esta divergencia generó un intenso debate, ya que la oposición apeló a la sentencia 4200 de 2024 de la Corte Constitucional, que establece que si una célula legislativa decide archivar un proyecto, este debe considerarse hundido, sin importar el resultado en las otras comisiones. La interpretación de esta norma se convirtió en el eje de la disputa, con la oposición sosteniendo que la reforma tributaria ya no podía avanzar, mientras que la mesa directiva, encabezada por Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de Cámara, defendió la continuidad del trámite y anunció que el debate sobre la ponencia positiva debía proseguir.

Comisiones Económicas siguen sin poder
Comisiones Económicas siguen sin poder definir futuro de la reforma tributaria del gobierno Petro - crédito captura pantalla/Canal del Congreso/YouTube

La tensión se incrementó cuando la oposición denunció la salida de varios congresistas de la Comisión Cuarta de Cámara, lo que habría dejado sin cuórum la sesión y, por tanto, imposibilitado cualquier votación válida. De persistir esta situación, la discusión tendría que aplazarse nuevamente para la semana siguiente. Los opositores advirtieron que mantendrán su resistencia al proyecto hasta el 20 de diciembre de 2025, fecha en la que concluye el semestre legislativo.

El plan del Gobierno Petro para implementar la reforma tributaria por decreto

Katherine Miranda sobre la reforma tributaria - crédito Canal Congreso

A lo largo del debate, Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde, hizo una denuncia sobre el supuesto plan secreto del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, para que la reforma tributaria se convierta en ley.

Según la legisladora, la actual administración busca dilatar el debate con el fin de crear una narrativa que responsabilice a la oposición de no discutir el articulado.

“Quiero que los medios de comunicación y la ciudadanía me presten mucha atención. Porque me temo que este Gobierno lo que quiere, haciendo sacar la comisión-- parte de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, es dilatar. ¿Y les digo para qué? Para luego salir a los medios de comunicación, a la ciudadanía y decirles que el Congreso no quiso debatir y que le va a tocar sacar esto por decreto porque hay una emergencia económica”, denunció .

A su vez, señaló que Germán Ávila, ministro de Hacienda, pretende implementar un plan de contingencia que, según ella, es realizar una declaratoria de emergencia económica para expedir la ley por decreto.“Dígale al país si esa es la intención que usted tiene, ministro: dilatar, echarle la culpa al Congreso de la República para luego meternos un decreto”.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara por la Alianza Verde sostuvo que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tiene como plan B declarar una emergencia económica en el país - crédito @MinHacienda/X

Con respecto a las denuncias de Miranda, el alto funcionario señaló que el debate sobre la iniciativa se convirtió en un cruce directo entre Gobierno y oposición. El ministro de Hacienda aseguró que algunos congresistas buscan solo una victoria política y no argumentos serios sobre el impacto de la tributaria en los sectores más vulnerables.

A propósito, dijo: “Simplemente, hay una vendetta contra el gobierno, no importa que sacrifiquemos a la sociedad colombiana, no importa que sacrifiquemos los programas sociales que se requieren para el país”.

