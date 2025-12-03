Denuncian que en Rtvc habrían intentado ‘hackear’ a un concejal de Bogotá: “Si toca, toca”

Rtvc denunció que la medida como un acto sin precedentes y advierte que pone en riesgo el derecho a la información - crédito Rtvc

En la mañana del miércoles 3 de diciembre de 2025 se conoció un audio que comprometería a un presunto funcionario de Rtvc Sistema de Medios Públicos, en el que aparentemente solicitaba a un periodista del medio obtener información personal de un concejal de Bogotá, reconocido por ser un férreo crítico de la gestión de la entidad.

La grabación fue revelada por el periodista colombiano Santiago Ángel, de La FM, quien ya había denunciado la situación en una columna de opinión publicada en el diario La República.

En el audio publicado por el comunicador, se escucha a los funcionarios, con palabras de alto calibre, referirse de manera explícita a la necesidad de indagar en la vida personal del concejal, mencionando incluso los contratos de su esposa y la búsqueda de datos que pudieran comprometerlo.

“Revuélquele la vida a ese malparido huevón con Jeison (sic), un hacker (...) y tiene la esposa con un poco de contratos (...) sí, claro”, mencionan los presuntos funcionarios de Rtvc.

Incluso, el supuesto funcionario aseguró que, aunque no es estrictamente necesario realizar dicha tarea, sí es necesario indagar sobre la vida personal del cabildante bogotano, cuya identidad no ha sido revelada. “A mí no me gusta ir por lo bajo, pero si toca, toca”, manifestaron en la conversación divulgada por Santiago Ángel en sus redes sociales.

Por el momento, Rtvc no se ha pronunciado al respecto.