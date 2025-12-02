Colombia

Estafadores aprovechan el anuncio de integración entre Davivienda y Scotiabank para lanzar nuevas modalidades de fraude

Usuarios reportaron la recepción de mensajes por Whatsapp, correos electrónicos y enlaces fraudulentos en los que solicitan “actualizar” cuentas de este banco o compartir claves

Usuarios advirtieron sobre mensajes y enlaces falsos que circularon tras el anuncio de cambios en marcas del sector bancario - crédito www.freepik.es

El anuncio de Davibank como nueva marca de Scotiabank Colpatria desencadenó nuevas modalidades de estafa.

Usuarios reportaron la recepción de mensajes por Whatsapp, correos electrónicos y enlaces fraudulentos en los que solicitan “actualizar” cuentas, compartir claves o realizar transferencias de dinero.

Frente a estos hechos, Davivienda aclaró que no solicita información sensible a sus clientes en medio de esta integración.

El presidente de la entidad, Javier Suárez, confirmó que no existe ningún canal habilitado para pedir datos personales.

La integración de Scotiabank Colpatria y Davivienda da origen a DaviBank, transformando el sector financiero colombiano - crédito Davivienda

Las denuncias registradas por usuarios detallan que, en los mensajes, los delincuentes solicitan información sensible alegando motivos relacionados con modificaciones de cuentas.

Las comunicaciones falsas incluyen enlaces que imitan páginas web oficiales, así como instrucciones para realizar cambios en productos bancarios.

El presidente de Davivienda, Javier Suárez, confirmó en entrevista con El Espectador que “desde el punto de vista de seguridad, es importante aclarar que no vamos a mandar ningún correo a los clientes pidiéndoles números de cuenta o datos personales. El cliente no tiene por qué hacer ningún cambio”.

En un comunicado dirigido a sus usuarios, Davivienda Group recalcó que las operaciones de ambos bancos seguirán funcionando de manera independiente.

La alianza entre Davivienda y Scotiabank suma 29 millones de clientes y fortalece la presencia multilatina del grupo financiero - crédito DAVIbank

Las condiciones de cuentas, tarjetas, aplicaciones y canales de atención permanecerán iguales hasta nuevo aviso.

La empresa explicó que no existen cambios en los servicios ni en la forma de manejar productos por la integración comunicada recientemente.

El grupo financiero informó que los productos vigentes, incluidos cuentas y tarjetas, continúan operando sin modificaciones.

El acceso a plataformas y canales digitales tampoco sufrirá alteraciones. Esta medida se mantendrá hasta que se informe cualquier ajuste oficial a través de comunicados institucionales.

La compañía expuso que este tipo de anuncios sobre cambios corporativos suelen ser utilizados por bandas de estafadores que envían mensajes falsos con intención de obtener datos personales de los clientes.

Al respecto, el llamado de las entidades involucradas apunta a no responder mensajes que soliciten información privada ni a ingresar a enlaces externos enviados por desconocidos.

Entre las principales recomendaciones emitidas, Davivienda Group solicita a los usuarios que no compartan claves o códigos de seguridad por teléfono, correo o mensajería instantánea.

Además, aconseja verificar la autenticidad de los sitios web donde se realizan las transacciones, comprobando que tengan el candado de seguridad y la dirección “https” al inicio de la barra de navegación.

En sus comunicaciones, la entidad aseguró: “Davivienda no lo llamará para cambiar su tarjeta por una tarjeta Davibank”.

Los usuarios tampoco deben responder solicitudes para transferir dinero a otras cuentas. Frente a cualquier intento sospechoso, la orientación es finalizar la llamada y reportar el caso a los canales oficiales del banco.

El banco también indicó que cualquier actualización de producto, servicio o condición contractual se anunciará exclusivamente a través de sus medios institucionales, sin requerir que los clientes realicen cambios inmediatos o remitan información personal.

El proceso de integración recibió aprobación de la Superintendencia Financiera y permitió que Davivienda Group asumiera el control de operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá.

Como parte de la operación, Scotiabank adquirió una participación del 20 % en el grupo financiero colombiano.

Tras esta maniobra, Davivienda Group supera los 29 millones de clientes y alcanza activos superiores a USD 60.000 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 37 % en activos consolidados.

El tamaño y el alcance de la nueva organización han incrementado el interés de delincuentes en aprovechar el proceso de integración para lanzar intentos de fraude y suplantación de identidad.

La recomendación general para los usuarios de productos bancarios consiste en desconfiar de mensajes que soliciten ingresar a enlaces desconocidos, actualizar datos personales fuera de los canales oficiales o transferir recursos a cuentas distintas. Las entidades reiteran que el diálogo institucional se mantiene exclusivamente por sus plataformas y números oficiales, y que no existe ninguna instrucción para modificar productos, claves o información asociada a las cuentas a raíz del anuncio de Davibank.

Usuarios recibieron mensajes fraudulentos tras el anuncio de la nueva marca Davibank y el proceso de integración bancaria - crédito Composición Infobae
Estafa laboral virtual promete dinero por comentarios positivos en empresas - crédito www.freepik.es

El llamado final a los usuarios consiste en fortalecer los hábitos de seguridad digital, revisar con atención los comunicados de sus bancos y acudir a los canales institucionales ante cualquier duda sobre la veracidad de mensajes recibidos durante la transición en curso entre Davivienda y Scotiabank.

