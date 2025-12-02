Colombia

Así fue se vivió la chiva de Feid para el concierto de J Balvin: el artista recorrió las calles de Medellín

El cantante de reguetón realizó toda una actividad como parte de su entrada al importante concierto de José Álvaro Osorio Balvin en su tierra natal, y sorprendió al público

Feid llegó al concierto de
Feid llegó al concierto de J Balvin en una chiva - crédito @feid y @sismatyc/IG

La noche del 29 de noviembre quedó marcada en la historia musical de Medellín porque, tras seis años sin presentarse en su ciudad natal, J Balvin regresó por todo lo alto con el espectáculo Made in Medellín – Ciudad Primavera, un concierto multitudinario que convirtió el estadio Atanasio Girardot en el epicentro de la cultura urbana.

Entre los 26 artistas invitados que desfilaron por el escenario, uno de los momentos más comentados fue el de Feid por la particular entrada que tuvo al recinto, pues sorprendió al público al llegar en una chiva rumbera que él mismo creó junto a su equipo de trabajo.

El vehículo, que inmediatamente se volvió tendencia en redes sociales, estaba personalizado con detalles que representan la estética característica del Ferxxo: colores neón, tipografías inspiradas en su identidad visual, referencias a sus álbumes y elementos que evocan la cultura paisa que tanto ha marcado su música y también contaba con articulos que “el ferxxo” actualmente lanzó.

La chiva, diseñada en conjunto con su crew creativo, incluía luces LED, ilustraciones al estilo de sus portadas y guiños a los artistas y amigos que lo acompañan en sus proyectos. Además, imágenes de familiares y de personas importantes tanto para el artista como para integrantes del equipo.

Feid llega en su propia chiva rumbera al concierto de J Balvin y se roba el show en el Atanasio Girardot - crédito @juandimatiz/tiktok

La aparición del artista en este transporte típico no solo hizo estallar al público, también se sintió como un homenaje a Medellín, su gente y sus raíces, tal como muchos seguidores lo recalcaron en los comentarios publicados en las redes sociales.

“Todos le podrán llevar la mala a Feid, pero ese man sí es lo que representa el verdadero colombiano”, “Feid es todo lo que está bien con esa entrada”, “Nadie más, si no solo Feid podría entrar al concierto de J Balvin en una chiva”, “Feid es la representación de los paisas y Colombia”, “Al que no le caiga bien Feid no es colombiano”, “Dime qué eres colombiano sin decirme que eres colombiano, empieza Feid”, “Feid es los paisas”, dicen algunas de las reacciones.

Al llegar al recinto, Feid se bajó entre aplausos y gritos de miles de asistentes. Acto seguido, subió al escenario para interpretar algunos de sus éxitos, en medio de la energía que caracteriza sus presentaciones y para cantar Doblexxó, el tema que tiene con J Balvin.

Durante su intervención, aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento “al niño de Medellín” por la invitación y lo felicitó por “abrirle las puertas” en un evento tan significativo tanto para la ciudad, como para los fans y la carrera del artista.

Feid cantó junto a J
Feid cantó junto a J Balvin en el concierto de Medellín y sorprendió con su entrada al estadio - crédito @feid/IG y @sismatyc/IG

El concierto, que reunió a 26 invitados de talla nacional e internacional, incluyó nombres como Maluma, Eladio Carrión, Ryan Castro, Yandel, Farruko, Tito el Bambino, DJ Snake, 50 Cent, Daddy Yankee, entre otros.

Balvin transformó el Atanasio Girardot en una fiesta global que rindió tributo a Medellín como semillero del género urbano, pero la presencia de Feid —que cerró su participación entre ovaciones— fue uno de los instantes más destacados por los fans, especialmente por su chiva rumbera, de la cual se conocieron detalles después del show.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Sofía Álvarez, la prima de “El Ferxxo” conocida en las plataformas digitales como Sofia Alvarxxz, compartió imágenes inéditas de lo que ocurrió en el vehículo previo a su llegada al concierto.

De acuerdo con la publicación, Feid, sus familiares, amigos y equipo de trabajo recorrieron las calles de Medellín en la chiva, bailaron, cantaron y tomaron aguardiente, minutos antes de arribar en el estadio para dar la presentación del artista.

Feid y sus allegados bailaron en la chiva con la que entró al concierto de J Balvin minutos antes de ingresar al estadio - crédito @sofialvarxxz/tiktok

El vlog de hoy se llama Ferxxiva. Siéntese y disfrute”, dice Sofía al iniciar el clip.

Seguido a esto, en el video aparece Feid, a manera de broma, ofreciendo desde un megáfono frutas, verduras y utensilios para el hogar, como si estuviera vendiéndolos para el público. Allí también se puede ver que las sillas estaban forradas con tela de peluche color “Ferxxo green” como lo declaró Pantone y había costales con el nuevo café del cantante, Caferxxo.

Durante el recorrido algunas personas reconocieron al artista y desde lejos lo saludaron, incluso, hubo algunos que quedaron registrados bailando y celebrando a la vista de Feid.

Finalmente, el cantante llega al estadio Atanasio Girardot y llevó a cabo su sorpresiva entrada, mientras que el público lo aplaudía y los integrantes de la chiva siguen de fiesta, él rápidamente se puso los implementos y cables de sonido para conectarse con el concierto y salir a dar su presentación, según se aprecia en el video.

Así fue la chiva de
Así fue la chiva de Feid para el concierto de J Balvin - crédito @sofialvarxxz/tiktok

La presentación del Ferxxo se convirtió en uno de los símbolos de la noche y, según comentaron internautas, podría ser uno de los cantantes que aparezca nuevamente el 13 de diciembre en Bogotá, cuando el festival Ciudad Primavera llegue al estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los efectos de la decisión

Jaime Alberto Cabal, presidente de

Conductor de lujoso carro que

Jota pe Hernández reaccionó a

Así es 'La PremiEre', el

Periodista deportiva le "cobró" al

