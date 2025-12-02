A 32 años de la muerte de Pablo Escobar, ¿qué paso con los involucrados en la caída del capo?

De acuerdo a la versión oficial, el coronel Hugo Aguilar, comandante del Bloque de Búsqueda, fue quien terminó con la vida de Pablo Escobar - crédito Colprensa

El 2 de diciembre de 1993 se registró la muerte de Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín y uno de los criminales más buscados en la historia de Colombia y el mundo.

A pesar de que fue señalado como una de las personas con más dinero, el antioqueño fue dado de baja tras ser ubicado en una casa de estrato medio en Medellín, en la que solo era protegido por uno de sus lugartenientes, alias Limón.

Aunque han pasado 32 años de este hecho, las versiones sobre la muerte del capo sigue sin ser esclarecidas. Mientras que el Estado asegura que fue dado de baja en un operativo del Bloque de Búsqueda, criminales afirman que fueron Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) los que terminaron con la vida del antioqueño; por su parte, familiares del narco aseguran que este se suicidó, tal como lo había prometido en más de una ocasión.

Debido a que no hay una certeza sobre lo registrado hace 32 años en el barrio Los Olivos, Infobae Colombia recuerda qué pasó con todos los posibles involucrados en la caída del criminal más peligroso que ha tenido Colombia.

Autoridades colombianas

Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, le dijo a la JEP que agentes de la DEA y la CIA sostuvieron pactos con paramilitares en Colombia - crédito JEP

Manteniendo la versión que ha replicado el Estado colombiano, la persona ligada a la fuerza pública que terminó con la vida de Pablo Escobar fue el coronel Hugo Aguilar, que estaba vinculado al Bloque de Búsqueda en ese momento.

Tras la muerte del capo (por la que cobró la recompensa ofrecida por el gobierno junto a sus compañeros), Aguilar siguió vinculado a la institución varios años, después fue gobernador de Santander y años más tarde fue vinculado a procesos legales por sus vínculos con paramilitares.

En declaraciones para la JEP, Aguilar reconoció que las autoridades recibieron la ayuda de actores externos para encontrar a Pablo Escobar, contactos que se mantuvieron durante su candidatura a la Gobernación de Santander, asegurando que conoció sobre crímenes perpetrados por las AUC en la región como desaparición de personas a las que señalaban de pertenecer a la guerrilla.

Autoridades de Estados Unidos

Javier Peña y Steve Murphy fueron acusados de haber participado en múltiples encuentros con criminales antes de que Pablo Escobar muriera en Medellín - crédito Jesús Avilés/ Infobae Colombia

No es un secreto que Estados Unidos estuvo involucrado en gran parte de la casería para encontrar a Pablo Escobar. En la participación de las agencias de este país se mencionó principalmente la presencia de los agentes Javier Peña y Steve Murphy.

De hecho, la importancia de los investigadores fue resaltada en la serie de Netflix Narcos, en la que se expuso todo lo ligado a la muerte de Pablo Escobar desde la perspectiva de los estadounidenses.

Tras la muerte del capo, los agentes de la DEA continuaron sus carreras en la agencia estadounidense, desempeñando distintos roles relacionados con operaciones antinarcóticos y apoyo a otros países en la lucha contra el tráfico de drogas.

Steve Murphy se retiró de la DEA tras más de 37 años de servicio y en la actualidad participa en conferencias relatando su experiencia en la persecución de Escobar.

Por su parte, Javier Peña también se retiró de la DEA y se dedica a actividades vinculadas a la educación sobre narcotráfico y seguridad; juntos escribieron el libro Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar (Cómo derrotamos a Pablo Escobar).

Los Pepes

La mayoría de "Pepes" eran criminales enemigos de Escobar - crédito Colprensa

En medio de la guerra contra el Estado, Pablo Escobar sostuvo un enfrentamiento similar con otros capos y criminales del país, estos se denominaron Los Pepes y trabajaron junto con las autoridades en varios momentos para encontrar al líder del cartel de Medellín.

Entre los vinculados a esta estructura estaban los hermanos Castaño (fundadores de las AUC), la cúpula del cartel de Cali y otras figuras del narcotráfico en Colombia.

Sobre su participación en el crimen, “Don Berna” indicó que la persona que le disparó a Pablo Escobar fue su hermano, alias Semilla, que junto a otros miembros de Los Pepes llegaron a la vivienda en Los Olivos antes que el Bloque de Búsqueda.

De los criminales que hacían parte de Los Pepes, la mayoría fueron capturados o se sometieron a la justicia, llegando a colaborar con las autoridades de Estados Unidos, o en casos puntuales como con los hermanos Castaño, fueron asesinados por sus propios hombres (traiciones ordenadas entre ellos ).

Gaviria era el presidente de Colombia en 1993 - crédito Partido Liberal

Por último, el presidente de Colombia en ese momento era César Gaviria, que nueve meses después de la muerte del capo dejo su cargo y fue asumido por Ernesto Samper. En la actualidad sigue ligado en la política colombiana, principalmente en torno al Partido Liberal.

Gaviria no solo es recordado por el operativo en el que fue dado de baja Pablo Escobar, puesto que también era la cabeza del gobierno cuando se registró la entrega del capo, en 1991, que fue recluido en una cárcel que luego se descubrió había sido construida por el criminal y en donde sus custodios eran miembros de su estructura criminal.