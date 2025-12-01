Uribe acusó a Petro de llegar al poder con corrupción, y el Presidente replicó que el expresidente lo hizo con “fuerza paraca”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026); Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (2002-2006) - crédito Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que el mandatario Gustavo Petro se eligió como Presidente “con corrupción”, a propósito de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar la campaña del entonces candidato presidencial.

“El presidente Petro se eligió con corrupción, violó los topes y, además, entró dinero indebido a la campaña”, afirmó el expresidente Uribe en entrevista con Semana.

Al respecto, el actual jefe de Estado se pronunció, al asegurar que fue a él fue el pueblo que lo eligió, mientras que a Uribe fue la “fuerza paraca”.

“¡Dios mío patriarca!, me eligió el pueblo, a ti te eligieron con mucha fuerza paraca: los narcoterroristas, pero la extrema derecha gringa está entusiasmada y en fiestas con los narcoterroristas (sic)”, señaló Petro.

En otra publicación, el presidente Petro indicó que el expresidente Uribe supuestamente se alía con narcos.

El mandatario colombiano afirmó que personas cercanas al expresidente supuestamente emborrachan al delegado de Donald Trump en Colombia. Según Petro, este delegado no mantiene comunicación con el presidente Donald Trump, sino con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

“Yo no me alío con narcos pero tú sí Uribe, y está probado y recontra probado, así Trump te invite a la casa blanca. No sirve que emborrachen al delegado de Trump en Colombia que no habla con Trump sino con Rubio. Lo llenan de caballos de paso fino y aguardiente y salsa en sus haciendas de Rionegro, pero el hombre ingenuo no sabe que los caballos y las haciendas que admira se compran con dinero de la cocaína que dicen que están frenando con misiles (sic)”, señaló Petro.

Y agregó: “Tu alianza con los narcoparamilitares mató decenas de miles de personas. Una era de terror que no debe volver jamás. Todos los asesinados eran gente humilde y trabajadora, dejaste que matarán un pedazo de Colombia (sic)”.

El jefe de Estado de Colombia señaló que “ojalá el cerebro de Trump reaccionara para ver cuánto engaño lo rodea (sic)”.

Petro puntualizó en su cuenta de X, que no existe “una democracia mafiosa”, asegurando que eso es “un contrasentido”. Para el mandatario colombiano, la democracia “es el poder del pueblo”.

“Están a punto de llevarle narcoterroristas de verdad a su casa mientras él golpea a quienes de verdad queremos acabar con las mafias. No existe una democracia mafiosa, eso es un contrasentido, democracia es el poder del pueblo y no el poder de las mafias armadas y asesinas. ‘Schifos’ en grupos armados, o bandolas de la podredumbre del capitalismo (sic)”, afirmó Petro.

Respuesta de Álvaro Uribe

En un corto mensaje, el expresidente Álvaro Uribe respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, donde aseguró que el mandatario colombiano pierde el tiempo con sus afirmaciones.

“Pte Petro pierde el tiempo al dedicarme sus “rascas”, debería desenguayabar, refrescar la cabeza, mirar al Gerald Ford y a su jefe (sic)”, indicó el líder natural del Centro Democrático.

Según Álvaro Uribe, el expresidente se “aburriría mucho” en su casa, que, según Uribe, habría, tinto, empanadas y agua.

“Pte Petro se aburriría mucho en mi casa con tinto, empanadas y agua (sic)”, señaló el expresidente Uribe.

Las reuniones de Petro con Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró que las reuniones que mantuvo con el presidente Gustavo Petro fueron inútiles y carecieron de resultados concretos para el país.

Según narró Uribe en entrevista con Semana, nunca acudió solo a dichos encuentros y afirmó que “todo se informó detalladamente a la opinión nacional, a través de los medios”.

En diversas reuniones, estuvo acompañado por miembros de su partido y otros líderes políticos como Miguel Uribe Turbay, Óscar Darío Pérez, José Félix Lafaurie, Paloma Valencia y Carlos Meisel.

Álvaro Uribe hizo énfasis en que en ningún momento se abordó la idea de someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), negando versiones de Petro.

“Eso nunca ocurrió…, si hubiéramos seguido con eso tan inútil para el país, yo no habría ido a la JEP, sino al bobicomio”, sostuvo el exmandatario