Colombia

Ana María Cadena, secretaria de hacienda de Bogotá, advierte: “Lo que no es viable es que no hagamos nada hoy dentro de lo que la norma como está nos permite”

La funcionaria de la Alcaldía respondió las críticas del gobernador de Cundinamarca sobre la política de matrículas de vehículos y la implementación del pico y placa para automóviles no matriculados en la capital

Guardar
La secretaria de Hacienda de
La secretaria de Hacienda de Bogotá defendió la política de la capital frente a las críticas del gobernador de Cundinamarca, resaltando diferencias en el tratamiento de vehículos híbridos, eléctricos y de combustibles fósiles - crédito Alcaldía de Bogotá

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, respondió las críticas del gobernador de Cundinamarca sobre la política de matrículas de vehículos y la implementación del pico y placa para automóviles no matriculados en la capital.

En entrevista con W Radio, Cadena destacó que, aunque las cifras entre ambas administraciones son similares, la diferencia radica en el análisis detallado del comportamiento de los vehículos híbridos, eléctricos y de combustibles fósiles, así como en la necesidad de actuar conforme a la normativa vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las cifras del gobernador y las nuestras son muy similares, pero tal vez la diferencia está en lograr llegar más profundamente al quid del asunto en este análisis”, afirmó Cadena en diálogo con W Radio.

Reconoció que el gobernador tiene razón al señalar que la mayoría de motos se matriculan en Cundinamarca y que estas representan cerca del 80% del parque automotor en ese departamento.

Sin embargo, enfatizó que el foco debe estar en los automóviles, camperos y camionetas, especialmente en la diferencia entre los híbridos, eléctricos y los de combustibles fósiles.

La secretaria explicó que “la matrícula de Bogotá crece, como él lo dijo, pero crece por los híbridos y eléctricos, que entre 2024 y 2025, con corte a octubre, pasaron de 16.000 a 28.000”.

Ana María Cadena explicó que
Ana María Cadena explicó que la capital y Cundinamarca presentan cifras similares, pero difieren en el análisis de los tipos de automotores y en la aplicación de incentivos fiscales para híbridos y eléctricos - crédito Carlos Fernando Galán / Instagram y Trancones Bogotá / X

Añadió que en Cundinamarca también se observa un aumento, de 4.800 a 7.000 vehículos de este tipo. “En esos casos de híbridos y eléctricos, ambas entidades territoriales les ofrecemos las mismas condiciones en el impuesto a nuestros contribuyentes”, puntualizó.

No obstante, Cadena remarcó que la situación es distinta para los vehículos de combustibles fósiles: “A octubre, Bogotá ha tenido una pérdida de más del 7% en la matrícula de vehículos de combustible fósil, pasó de 15.600 a 14.500. En cambio, en Cundinamarca, esos mismos vehículos han aumentado casi un 20%. En lo corrido de 2025, Cundinamarca ha matriculado más del doble de vehículos de combustible fósil que Bogotá”.

Al abordar las razones de este fenómeno, Cadena recordó que en 2008 ambas jurisdicciones acordaron eliminar ciertos descuentos, pero en 2015 Cundinamarca reintrodujo estos beneficios y, en septiembre de este año, los amplió hasta 2028. “Eso es lo que genera un poco la diferencia de condiciones”, señaló en la entrevista con W Radio.

Sobre la propuesta del gobernador de transferir recursos de la región metropolitana para la actualización de semáforos y otras inversiones, Cadena manifestó apertura al diálogo:

Todo es susceptible de revisarlo, de conversarlo. Lo que nosotros queremos es actuar bajo la norma que hoy existe, con lo que hoy existe”. Si bien consideró viables las discusiones sobre cambios legislativos, fue enfática: “Lo que no es viable es que no hagamos nada hoy dentro de lo que la norma como está nos permite hoy”.

La próxima semana, autoridades de
La próxima semana, autoridades de ambas regiones se reunirán para discutir alternativas que permitan mejorar la movilidad y definir criterios operativos para diferenciar residentes y visitantes en la capital - crédito Colprensa

La secretaria insistió en que Bogotá lleva una década observando cómo disminuye la participación de los vehículos de combustibles fósiles en el total de matrículas, lo que afecta la capacidad de la ciudad para responder a las crecientes necesidades de inversión.

En cuanto a las medidas operativas para diferenciar a los residentes de Bogotá de quienes viven en municipios cercanos pero circulan en la ciudad, Cadena citó un ejemplo dado por el alcalde Carlos Fernando Galán: “Uno vive en un edificio. Quienes viven en el edificio reciben visitas, unas visitas que vienen todos los días, otras visitas que vienen muy de vez en cuando y otras visitas que si acaso vendrán una vez al año. Todas bienvenidas, sin pagar la administración del edificio. Pero quienes vivimos en el edificio, pagamos nuestra administración en nuestro edificio”. Según la secretaria, la instrucción del alcalde es clara: “Piensen cómo hacemos esto operativo”.

Cadena relató una experiencia personal para ilustrar posibles alternativas: “Una vez fui de vacaciones a Villavicencio y tenía pico y placa. No me di cuenta y me dijeron: ‘Si usted me muestra que pagó el peaje, usted no está sujeta a pico y placa’. Bueno, sería una opción. Bogotá no cobra el peaje de entrada, pero hay que buscar alguna manera para poder diferenciar”.

El aumento de vehículos híbridos
El aumento de vehículos híbridos y eléctricos frente a la persistencia de incentivos para combustibles fósiles revela dilemas fiscales y ambientales que redefinen la relación entre ambas jurisdicciones y su impacto en la movilidad regional - crédito Colprensa

De cara al futuro inmediato, la secretaria confirmó en W Radio que la próxima semana se realizarán mesas técnicas entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para analizar alternativas y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas. “La instrucción que él nos ha dado es piensen cómo hacemos esto operativo”, reiteró.

Temas Relacionados

Matrículas de vehículosAna María CadenaPico y placa BogotáGobernación de CundinamarcaVehículos híbridos y eléctricosMovilidad sostenibleAlcaldía de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Así están las cuentas para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano camino a la estrella de Navidad

La definición del fútbol colombiano está que arde, y con varios equipos que luchan por llegar a la gran serie final por la estrella de Navidad

Así están las cuentas para

Before Club volvió a arremeter contra el alcalde Galán por horario de rumba en Bogotá: “Confiamos en la palabra del dormilón”

Con un video en el que se escucha un fragmento de uno de los discursos de Luis Carlos Galán, padre del mandatario local que fue asesinado en 1989, el centro de eventos mostró su inconformidad con el mandatario local de la capital del país

Before Club volvió a arremeter

Así se pueden detectar estafas en línea en Black Friday 2025

Los delincuentes utilizan ofertas falsas, anuncios engañosos y mensajes que imitan a marcas reconocidas para robar datos y dinero

Así se pueden detectar estafas

Salario mínimo “digno” en Colombia debería ser cerca de $3 millones, según la OIT

La mesa de concertación aún no arranca, pero un dato respaldado por la Organización Internacional del Trabajo y puesto sobre la mesa por el ministro Antonio Sanguino promete cambiar el tono del debate

Salario mínimo “digno” en Colombia

Angélica Lozano lanzó dura crítica al Ministerio de la Igualdad, tras afirmar que si desaparece, se va “la esperanza de millones”: “Prefirieron dedicarse a maricadas”

La representante a la Cámara recordó los escándalos que han rodeado a la cartera de la Igualdad, como el intento de nombrar a Juliana Guerrero como viceministra

Angélica Lozano lanzó dura crítica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula reveló detalles del exitoso

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

ENTRETENIMIENTO

Influenciadora colombiana fue víctima de

Influenciadora colombiana fue víctima de violento robo y estuvo en shock varios días: “Todo siempre puede ser peor”

Famoso creador de contenido Lgbti lanzó fuerte crítica a la ‘tiradera’ entre Blessd y Pirlo: “Como si la orientación sexual fuera un insulto”

Esposa de Quintero contó qué pasó con la invitación a tomar café que le hizo a Laura Gallego: “Insinuó ver a mi esposo en un ataúd”

El emotivo gesto de Lina con Pedro en el ‘Desafío Siglo XXI’ que conmovió a más de uno y lo hizo llorar

Paola Jara preservó las células madre del cordón umbilical de su hija Emilia: esto son los beneficios

Deportes

Así están las cuentas para

Así están las cuentas para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano camino a la estrella de Navidad

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina, siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay, tras la victoria del América ante Medellín

Colombia goleó a Tailandia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Femenino de Futsal de la FIFA

América de Cali revivió y Medellín quedó prácticamente eliminado: triunfo 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay