Ana María Cadena, secretaria de hacienda de Bogotá, advierte: “Lo que no es viable es que no hagamos nada hoy dentro de lo que la norma como está nos permite”

La secretaria de Hacienda de Bogotá defendió la política de la capital frente a las críticas del gobernador de Cundinamarca, resaltando diferencias en el tratamiento de vehículos híbridos, eléctricos y de combustibles fósiles - crédito Alcaldía de Bogotá

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, respondió las críticas del gobernador de Cundinamarca sobre la política de matrículas de vehículos y la implementación del pico y placa para automóviles no matriculados en la capital.

En entrevista con W Radio, Cadena destacó que, aunque las cifras entre ambas administraciones son similares, la diferencia radica en el análisis detallado del comportamiento de los vehículos híbridos, eléctricos y de combustibles fósiles, así como en la necesidad de actuar conforme a la normativa vigente.

“Las cifras del gobernador y las nuestras son muy similares, pero tal vez la diferencia está en lograr llegar más profundamente al quid del asunto en este análisis”, afirmó Cadena en diálogo con W Radio.

Reconoció que el gobernador tiene razón al señalar que la mayoría de motos se matriculan en Cundinamarca y que estas representan cerca del 80% del parque automotor en ese departamento.

Sin embargo, enfatizó que el foco debe estar en los automóviles, camperos y camionetas, especialmente en la diferencia entre los híbridos, eléctricos y los de combustibles fósiles.

La secretaria explicó que “la matrícula de Bogotá crece, como él lo dijo, pero crece por los híbridos y eléctricos, que entre 2024 y 2025, con corte a octubre, pasaron de 16.000 a 28.000”.

Ana María Cadena explicó que la capital y Cundinamarca presentan cifras similares, pero difieren en el análisis de los tipos de automotores y en la aplicación de incentivos fiscales para híbridos y eléctricos - crédito Carlos Fernando Galán / Instagram y Trancones Bogotá / X

Añadió que en Cundinamarca también se observa un aumento, de 4.800 a 7.000 vehículos de este tipo. “En esos casos de híbridos y eléctricos, ambas entidades territoriales les ofrecemos las mismas condiciones en el impuesto a nuestros contribuyentes”, puntualizó.

No obstante, Cadena remarcó que la situación es distinta para los vehículos de combustibles fósiles: “A octubre, Bogotá ha tenido una pérdida de más del 7% en la matrícula de vehículos de combustible fósil, pasó de 15.600 a 14.500. En cambio, en Cundinamarca, esos mismos vehículos han aumentado casi un 20%. En lo corrido de 2025, Cundinamarca ha matriculado más del doble de vehículos de combustible fósil que Bogotá”.

Al abordar las razones de este fenómeno, Cadena recordó que en 2008 ambas jurisdicciones acordaron eliminar ciertos descuentos, pero en 2015 Cundinamarca reintrodujo estos beneficios y, en septiembre de este año, los amplió hasta 2028. “Eso es lo que genera un poco la diferencia de condiciones”, señaló en la entrevista con W Radio.

Sobre la propuesta del gobernador de transferir recursos de la región metropolitana para la actualización de semáforos y otras inversiones, Cadena manifestó apertura al diálogo:

“Todo es susceptible de revisarlo, de conversarlo. Lo que nosotros queremos es actuar bajo la norma que hoy existe, con lo que hoy existe”. Si bien consideró viables las discusiones sobre cambios legislativos, fue enfática: “Lo que no es viable es que no hagamos nada hoy dentro de lo que la norma como está nos permite hoy”.

La próxima semana, autoridades de ambas regiones se reunirán para discutir alternativas que permitan mejorar la movilidad y definir criterios operativos para diferenciar residentes y visitantes en la capital - crédito Colprensa

La secretaria insistió en que Bogotá lleva una década observando cómo disminuye la participación de los vehículos de combustibles fósiles en el total de matrículas, lo que afecta la capacidad de la ciudad para responder a las crecientes necesidades de inversión.

En cuanto a las medidas operativas para diferenciar a los residentes de Bogotá de quienes viven en municipios cercanos pero circulan en la ciudad, Cadena citó un ejemplo dado por el alcalde Carlos Fernando Galán: “Uno vive en un edificio. Quienes viven en el edificio reciben visitas, unas visitas que vienen todos los días, otras visitas que vienen muy de vez en cuando y otras visitas que si acaso vendrán una vez al año. Todas bienvenidas, sin pagar la administración del edificio. Pero quienes vivimos en el edificio, pagamos nuestra administración en nuestro edificio”. Según la secretaria, la instrucción del alcalde es clara: “Piensen cómo hacemos esto operativo”.

Cadena relató una experiencia personal para ilustrar posibles alternativas: “Una vez fui de vacaciones a Villavicencio y tenía pico y placa. No me di cuenta y me dijeron: ‘Si usted me muestra que pagó el peaje, usted no está sujeta a pico y placa’. Bueno, sería una opción. Bogotá no cobra el peaje de entrada, pero hay que buscar alguna manera para poder diferenciar”.

El aumento de vehículos híbridos y eléctricos frente a la persistencia de incentivos para combustibles fósiles revela dilemas fiscales y ambientales que redefinen la relación entre ambas jurisdicciones y su impacto en la movilidad regional - crédito Colprensa

De cara al futuro inmediato, la secretaria confirmó en W Radio que la próxima semana se realizarán mesas técnicas entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca para analizar alternativas y avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas. “La instrucción que él nos ha dado es piensen cómo hacemos esto operativo”, reiteró.