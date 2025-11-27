Colombia

Katherine Miranda arremetió contra Petro por la ley de financiamiento que golpea a los más vulnerables: “Véase su propia exposición”

La congresista advirtió al presidente que no permitirá que la reforma tributaria afecte aún más a los colombianos más pobres y aseguró que el Congreso no dejará que se apruebe una ley que perjudique a los más vulnerables

La congresista Katherine Miranda advirtió al presidente Petro que no permitirá que la reforma tributaria afecte aún más a los colombianos más pobres - crédito @KatheMirandaP/X

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, dejó clara su postura en contra de la reforma tributaria o ley de financiamiento propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a pesar del aplazamiento de la sesión clave, reprogramada para el jueves 27 de noviembre.

Miranda, que es una de las voces más críticas dentro del Congreso en torno a la reforma tributaria, dejó claro que su voto en contra será firme. A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la congresista hizo pública su posición y lo que considera son los graves problemas de la ley propuesta por el Gobierno.

De acuerdo con sus declaraciones, el propio Ejecutivo reconoció que la reforma afectaría principalmente a los sectores más desfavorecidos y necesitados del país: “El propio Gobierno reconoce que su reforma tributaria golpea a los hogares más pobres y vulnerables. Por eso presentamos ponencia negativa y esperamos que el Congreso actúe con responsabilidad. ¡VOTO NO A LA REFORMA TRIBUTARIA!”, escribió Miranda en su cuenta.

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Katherine Miranda dejó claro que su voto contra la reforma tributaria será firme - crédito @KatheMirandaP/X

La ley de financiamiento, impulsada por el presidente Gustavo Petro, tiene como objetivo recaudar más de $16 billones adicionales en impuestos para 2026, con la finalidad de cubrir el Presupuesto General del Estado y, además, garantizar los recursos necesarios para la transición energética.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para defender la reforma, argumentando que es esencial para evitar un déficit fiscal, la propuesta enfrenta un alto riesgo de ser archivada.

Katherine Miranda no dudó en hacer énfasis en su postura durante una de las discusiones previas a la votación. En su intervención, hizo una fuerte crítica a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que había señalado que la reforma tributaria iba a beneficiar principalmente a los más ricos del país.

Katherine Miranda se mostró contundente
Katherine Miranda se mostró contundente en sus críticas a la reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Andrea Puentes/Presidencia

“El presidente, Gustavo Petro, el día de ayer decía: ‘Estos impuestos y esta reforma tributaria va a encaminar exclusivamente a los ricos y más ricos’. No, señor presidente. Véase su propia exposición de motivos que dice que va a afectar a los pobres, vulnerables y clase media en igual medida que a las personas de ingresos altos. Y no lo digo yo, lo dice su exposición de motivos”, señaló la congresista en su intervención.

Miranda se mostró particularmente frustrada con lo que consideró una contradicción entre las afirmaciones del presidente y lo que realmente planteaba la reforma. En ese sentido, añadió: “Presidente, no le meta la mano al bolsillo de los colombianos porque estoy segura de que el Congreso no se lo va a permitir”.

Con estas palabras, la congresista ratificó su postura de rechazo total a la reforma tributaria y aseguró que luchará para evitar que se apruebe en el Congreso.

Katherine Miranda señaló que el
Katherine Miranda señaló que el proyecto afectará de igual manera a los hogares de clase baja, media y alta, lo que contradice las promesas del Gobierno - crédito @MirandaBogota/X

Por ahora, el proyecto de ley sigue siendo un tema de gran controversia en el panorama político del país. Aunque el Gobierno insiste en que la reforma es necesaria para garantizar la estabilidad fiscal y la financiación del presupuesto del próximo año, numerosos sectores de la oposición expresaron su preocupación por las posibles consecuencias negativas que tendría sobre las clases más vulnerables.

De acuerdo con la exposición de motivos presentada por el Ministerio de Hacienda, la reforma está diseñada para que los impuestos sean distribuidos entre los diferentes estratos de la población, en el que incluyó tanto a los hogares de ingresos altos como los de ingresos medios y bajos.

No obstante, la propuesta es cuestionada por varios congresistas que sostienen que los sectores más humildes del país serán los más perjudicados. La reforma contempla medidas como el aumento de impuestos para ciertos bienes y servicios, lo que, según algunos críticos, afectará de manera directa a las familias de menos recursos.

