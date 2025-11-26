General Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía serían apartados de sus cargos por escándalo de alias Calarcá: Procuraduría estudia suspensión provisional

El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

En medio del escándalo desatado en el Gobierno nacional tras revelarse información que estaba en poder de alias Calarcá y que vincula a dos altos mandos del Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Procuraduría General de la Nación estudia posibles sanciones contra los implicados.

Según información conocida por Noticias RCN en la mañana del miércoles 26 de noviembre, el órgano de control estaría analizando seriamente la posibilidad de apartar de sus cargos al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional (Coper); y Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI.

Fuentes del Ministerio Público aseguraron que la decisión podría ser anunciada en los próximos días tras la presión recibida desde varios sectores institucionales y políticos que critican la permanencia de los hombres en el Gobierno.