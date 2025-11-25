Colombia

EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

Los participantes eliminados llegaron para apoyar a las famosas en el último reto

La emoción de las famosas
La emoción de las famosas era evidente - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN

Los seguidores de MasterChef Celebrity 2025 están atentos al final de la temporada, pues quieren descubrir quién se llevará el premio del popular reality de cocina, que ha cautivado a los televidentes por sus desafíos exigentes, viajes y momentos emotivos.

Tras la eliminación de Michelle Rouillard, quedaron en competencia Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, que deben conquistar a los difíciles jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus técnicas, creatividad y sabores.

02:01 hsHoy

Valentina cautivo al público con su alegría

Claudia reiteró que la alegría de la joven impregnó la cocina y sorprendió al calificarla como una persona que rompió la seriedad del concurso, asegurando que parecía una “niña de colegio” en cada uno de los capítulos.

Valentina Taguado hizo dedicatoria a
Valentina Taguado hizo dedicatoria a su abuela tras alzarse con la victoria en el más reciente reto de 'MasterChef Celebrity' - crédito Canal RCN
01:56 hsHoy

Alejandra recordó su paso por la cocina

La joven arrasó con su personalidad y con sus presentaciones que sorprendieron a los jurados por lo que llegó a la final y en el episodio de cierre de temporada recordaron su paso con emoción.

La participante aseguró tres cucharas
La participante aseguró tres cucharas doradas, superó a Violeta Bergonzi en un reto clave y resaltó el respaldo de sus fans en redes sociales - crédito @alejaavilac/ Instagram
01:41 hsHoy

Los famosos recordaron los mejores momentos que vivieron a lo largo de la temporada. Aunque no solo fueron los más emotivos y las felicitaciones de los jueces, sino las eliminaciones y renuncias que marcaron la temporada.

01:36 hsHoy

Familia de Violeta Bergonzi

El esposo y la prima de la artista la acompañaron en la final para expresarle su orgullo por sacrificar su cotidianidad para cumplir sus sueños.

Los familiares inspiraron a las
Los familiares inspiraron a las concursantes - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN
01:24 hsHoy

Familia de Valentina Taguado

La locutora inició recordando a su abuela, que falleció durante su paso por el concurso. Además, a la final asistió su hermano y su mejor amigo.

Sus seres queridos la apoyaron
Sus seres queridos la apoyaron en todo el proceso - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN
01:20 hsHoy

Familia de Alejandra Ávila

El cariño de los familiares en la final se sintió con fuerza, pues llegaron a darles palabras de aliento a las finalistas hasta hacerlos llorar.

Las lágrimas y emotividad fueron
Las lágrimas y emotividad fueron protagonistas - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN
01:16 hsHoy

Familia de Carolina Sabino

Los familiares de la famosa conmovieron al llegar a la cocina para acompañarla en la final y su hijo menor se robó el corazón de los jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

Los familiares de la famosa
Los familiares de la famosa demostraron el amor que le sienten - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN
01:16 hsHoy

Entrada de las finalistas

Tras dar la bienvenida a los famosos que participaron en el programa, las cuatro famosas llegaron con toda la actitud para cocinar por última vez, con la ilusión de ser las ganadoras del concurso.

Las famosas se mostraron muy emocionadas al ver la cocina - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN
01:15 hsHoy

Llegada de los participantes

La cocina se llenó con los famosos que estuvieron en la temporada de MasterChef Celebrity 2025 y todos se mostraron muy alegres por ver a las finalistas en acción, pues Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila se disputarán el título a la mejor de la edición más reciente del reality.

Los famosos llenaron la cocina
Los famosos llenaron la cocina como en los primeros episodios - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN

Temas Relacionados

En vivo MasterchefFinalMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ganadoraQuién gana MasterChefColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

