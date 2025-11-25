EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

La emoción de las famosas era evidente - crédito Emisión MasterChef Celebrity / Canal RCN

Los seguidores de MasterChef Celebrity 2025 están atentos al final de la temporada, pues quieren descubrir quién se llevará el premio del popular reality de cocina, que ha cautivado a los televidentes por sus desafíos exigentes, viajes y momentos emotivos.

Tras la eliminación de Michelle Rouillard, quedaron en competencia Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, que deben conquistar a los difíciles jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus técnicas, creatividad y sabores.

