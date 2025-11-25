EN VIVO| Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: la primera temporada en la que todas las finalistas son mujeres

Los seguidores de MasterChef Celebrity 2025 están atentos al final de la temporada, pues quieren descubrir quién se llevará el premio del popular reality de cocina, que ha cautivado a los televidentes por sus desafíos exigentes, viajes y momentos emotivos.
Tras la eliminación de Michelle Rouillard, quedaron en competencia Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila, que deben conquistar a los difíciles jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso con sus técnicas, creatividad y sabores.
Claudia reiteró que la alegría de la joven impregnó la cocina y sorprendió al calificarla como una persona que rompió la seriedad del concurso, asegurando que parecía una “niña de colegio” en cada uno de los capítulos.
La joven arrasó con su personalidad y con sus presentaciones que sorprendieron a los jurados por lo que llegó a la final y en el episodio de cierre de temporada recordaron su paso con emoción.
Los famosos recordaron los mejores momentos que vivieron a lo largo de la temporada. Aunque no solo fueron los más emotivos y las felicitaciones de los jueces, sino las eliminaciones y renuncias que marcaron la temporada.
El esposo y la prima de la artista la acompañaron en la final para expresarle su orgullo por sacrificar su cotidianidad para cumplir sus sueños.
La locutora inició recordando a su abuela, que falleció durante su paso por el concurso. Además, a la final asistió su hermano y su mejor amigo.
El cariño de los familiares en la final se sintió con fuerza, pues llegaron a darles palabras de aliento a las finalistas hasta hacerlos llorar.
Los familiares de la famosa conmovieron al llegar a la cocina para acompañarla en la final y su hijo menor se robó el corazón de los jurados y la presentadora Claudia Bahamón.
Tras dar la bienvenida a los famosos que participaron en el programa, las cuatro famosas llegaron con toda la actitud para cocinar por última vez, con la ilusión de ser las ganadoras del concurso.
La cocina se llenó con los famosos que estuvieron en la temporada de MasterChef Celebrity 2025 y todos se mostraron muy alegres por ver a las finalistas en acción, pues Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila se disputarán el título a la mejor de la edición más reciente del reality.