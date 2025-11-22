Colombia

Familia de Dilan Santiago exige justicia tras casi dos años sin avances: “Se confabularon y están tapando absolutamente todo”

La tía y abuela paterna del menor denunciaron que el cuerpo del menor de dos años y medio fue hallado en un sitio previamente inspeccionado, y con fluidos biológicos de la pareja de Derly Yulieth Ricar

Guardar
La familia denunció la inoperancia de la Fiscalía, a pesar de que habría suficiente material probatorio para emitir condenas - crédito Más allá del silencio

A casi dos años de la desaparición y homicidio de Dilan Santiago Castro Rivas, un niño de dos años y medio, persiste la sensación de impunidad y poco avance en las diligencias judiciales que permitan condenar a los responsables.

Su caso, ocurrido entre el 6 y el 10 de febrero de 2024, en la localidad de Usme, en Bogotá, ha provocado una profunda frustración entre la familia, investigadores y la sociedad, ante la falta de resultados por parte de las autoridades, a pesar del evidente material probatorio que ya tendría señalados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Familiares de Dilan Castro relataron detalles de la desaparición y muerte del menor

Dilan Santiago fue reportado como desaparecido el martes 6 de febrero de 2024 y fue hallado sin vida cuatro días después, el sábado 10 de febrero, recordó Valentina Castro, tía paterna del menor, en el pódcast Más allá del silencio.

“Mi sobrino Dilan desapareció el día 6 de febrero del 2024 y apareció sin vida el 10 de febrero, tipo 8:00 a. m. Fue encontrado por un trabajador de la finca”, relató Castro, haciendo hincapié en que durante cuatro días se coordinaron intensas labores de búsqueda en la zona, con la participación de Policía, Ejército, Bomberos, Medicina Legal y vecinos. “Más de 250 personas buscando a mi sobrino y no había rastro de él en la finca”, explicó.

De acuerdo con lo declarado en el mismo pódcast, el informe de Medicina Legal estableció que la muerte fue por asfixia mecánica y que el cuerpo de Dilan, al momento de ser encontrado, no presentaba signos de violencia ni de descomposición.

Además, las autoridades habrían concluido que el niño habría fallecido entre el jueves y viernes previos a su hallazgo, y fue puesto en el lugar donde finalmente se le encontró. “El cuerpo de él estaba intacto. No presentaba ningún signo de violencia, tampoco presentaba signo de descomposición”, reiteró la tía.

Las inconsistencias que vincularían a la madre y padrastro del niño

Según la familiar del menor, el caso presenta importantes inconsistencias. El sitio donde fue encontrado el niño ya había sido inspeccionado con drones y revisado por las autoridades durante la búsqueda, sin resultado alguno.

Derly Julieth Rivas, madre de
Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago Castro, tendría estrecha relación con la desaparición y muerte de su hijo, según su exsuegra - crédito redes sociales / Facebook

“Fueron fotos muy fuertes. A él lo encontraron en un lugar en donde ya las autoridades habían pasado los drones y ahí no se había visto nada [...] el viernes estuvieron los drones buscando, incluso hay imágenes de ese lugar y el niño no estaba ahí y el día sábado ya apareció”, detalló Castro. Estas circunstancias llevaron a la familia a sospechar que Dilan fue movido durante su desaparición y que el cuerpo fue colocado en ese sitio para desviar la investigación.

La relación entre los padres de Dilan también fue abordada por los familiares. Cecilia Gordillo, abuela paterna, expuso que la madre del menor, Derly Yulieth Ricar, se trasladó a Bogotá tras separarse del padre, argumentando buscar un mejor futuro para el niño.

“Supuestamente, ella se vino para Usme buscándole un mejor futuro a mi nieto [...] y el futuro fue llevándolo a la muerte”, alegó Gordillo en la misma entrevista. La mujer sostuvo que la madre tenía antecedentes de desatención hacia el niño y que se les negó la custodia debido a dictámenes de bienestar familiar y la comisaría en Tolima, que consideraron que los padres eran jóvenes y podían sacar al niño adelante.

Impunidad en el caso de Dilan Santiago

La investigación ha estado marcada por cambios de fiscales e inacción, según las entrevistadas. “En año y ocho meses han cambiado cuatro veces los fiscales”, señaló la tía del menor en el pódcast, mencionando además que el investigador principal se pensionó y a su asistente lo trasladaron de área, dejando la pesquisa sin rumbo fijo.

Derly Rivas, madre del menor
Derly Rivas, madre del menor fallecido, su pareja y el hermano de este último permanecen libres - crédito redes sociales

Castro también cuestionó sobre la consideración de los procesos forenses en el caso, al indicar que en el pañal y el buzo del menor se hallaron evidencias biológicas de Fiber Salazar, pareja de la madre, y aun así, todavía no ha dado lugar a capturas formales.

“En el pañal que tenía mi sobrino encontraron semen y una gota de saliva que pertenecen a Fiber Salazar”, señaló la tía del niño, y resaltó la pregunta que aún no tiene respuesta: “Si hay una prueba contundente, ¿por qué no hay detenidos?”.

Pese a la existencia de pruebas genéticas e indicios sobre los posibles responsables, los tres principales sospechosos —la madre, el compañero sentimental y el hermano de este último— se encuentran en libertad. “Estos tres sospechosos, Derly, Faber y Diego, siguen libres”, enfatizó Valentina Castro, que expresó que la familia considera que los implicados “se confabularon y están tapando absolutamente todo”.

Temas Relacionados

HomicidioDilan Santiago Castro Rivas Usme Bogotá Fiber SalazarDerly Yulieth RicarColombia-Noticias

Más Noticias

Granizó en Bogotá y la ciudad colapsó: Trancones, inundaciones y varios árboles caídos en la capital

El alcalde Carlos Fernando Galán entregó un balance después de que se controlaron las emergencias registradas

Granizó en Bogotá y la

Petro llamó “pederastas” a los mencionados en la nueva filtración del caso Jeffrey Epstein y generó debate en redes

Documentos sobre correos que recibió y envió Epstein entre 2009 y 2019 fueron desclasificados

Petro llamó “pederastas” a los

Conozca la localidad de Bogotá donde más se reportan casos de hurto y los horarios preferidos por los malhechores

Las estadísticas muestran un aumento sostenido de delitos en sectores clave de Bogotá. El informe detalla patrones, horarios y consecuencias que preocupan a autoridades y residentes

Conozca la localidad de Bogotá

Crisis en la Universidad Nacional tomó un nuevo camino tras el comunicado de tres excandidatos a la rectoría

El mensaje conjunto de los excandidatos agitó nuevamente el panorama en la Universidad Nacional, que ahora deberá decidir cómo retomar la estabilidad tras meses de incertidumbre jurídica y fracturas internas

Crisis en la Universidad Nacional

Inició el estudio sobre la legalidad de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional: esto sigue en el proceso

Infobae Colombia tuvo acceso al contenido completo de demanda admitida por el Consejo de Estado, conversó con los accionantes y consultó sobre las posibilidades de que el exdefensor del Pueblo sea separado del cargo para el que fue elegido por el Senado

Inició el estudio sobre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conocen los videos de

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Kevin James y Alan Ritchson

Kevin James y Alan Ritchson triunfan en Prime Video Colombia con esta película de comedia

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Sobrino de Shakira fue despedido de la gira de la barranquillera, este fue el motivo

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Final de la Copa Sudamericana

Final de la Copa Sudamericana tuvo como protagonista a Shakira: esta es la razón

Bucaramanga quedó “varado” en el aeropuerto El Dorado: en riesgo el partido contra Tolima por cuadrangulares de Liga BetPlay

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol: hay novedades

Un “tema contractual” fue la razón por la que Carlos Darwin Quintero eligió a Millonarios sobre Santa Fe

Luis Díaz recibe dura sanción en la Champions League con Bayern: le cobraron su expulsión ante el PSG