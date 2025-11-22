Familia de Dilan Santiago exige justicia tras casi dos años sin avances: “Se confabularon y están tapando absolutamente todo”

La familia denunció la inoperancia de la Fiscalía, a pesar de que habría suficiente material probatorio para emitir condenas - crédito Más allá del silencio

A casi dos años de la desaparición y homicidio de Dilan Santiago Castro Rivas, un niño de dos años y medio, persiste la sensación de impunidad y poco avance en las diligencias judiciales que permitan condenar a los responsables.

Su caso, ocurrido entre el 6 y el 10 de febrero de 2024, en la localidad de Usme, en Bogotá, ha provocado una profunda frustración entre la familia, investigadores y la sociedad, ante la falta de resultados por parte de las autoridades, a pesar del evidente material probatorio que ya tendría señalados.

Familiares de Dilan Castro relataron detalles de la desaparición y muerte del menor

Dilan Santiago fue reportado como desaparecido el martes 6 de febrero de 2024 y fue hallado sin vida cuatro días después, el sábado 10 de febrero, recordó Valentina Castro, tía paterna del menor, en el pódcast Más allá del silencio.

“Mi sobrino Dilan desapareció el día 6 de febrero del 2024 y apareció sin vida el 10 de febrero, tipo 8:00 a. m. Fue encontrado por un trabajador de la finca”, relató Castro, haciendo hincapié en que durante cuatro días se coordinaron intensas labores de búsqueda en la zona, con la participación de Policía, Ejército, Bomberos, Medicina Legal y vecinos. “Más de 250 personas buscando a mi sobrino y no había rastro de él en la finca”, explicó.

De acuerdo con lo declarado en el mismo pódcast, el informe de Medicina Legal estableció que la muerte fue por asfixia mecánica y que el cuerpo de Dilan, al momento de ser encontrado, no presentaba signos de violencia ni de descomposición.

Además, las autoridades habrían concluido que el niño habría fallecido entre el jueves y viernes previos a su hallazgo, y fue puesto en el lugar donde finalmente se le encontró. “El cuerpo de él estaba intacto. No presentaba ningún signo de violencia, tampoco presentaba signo de descomposición”, reiteró la tía.

Las inconsistencias que vincularían a la madre y padrastro del niño

Según la familiar del menor, el caso presenta importantes inconsistencias. El sitio donde fue encontrado el niño ya había sido inspeccionado con drones y revisado por las autoridades durante la búsqueda, sin resultado alguno.

Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago Castro, tendría estrecha relación con la desaparición y muerte de su hijo, según su exsuegra - crédito redes sociales / Facebook

“Fueron fotos muy fuertes. A él lo encontraron en un lugar en donde ya las autoridades habían pasado los drones y ahí no se había visto nada [...] el viernes estuvieron los drones buscando, incluso hay imágenes de ese lugar y el niño no estaba ahí y el día sábado ya apareció”, detalló Castro. Estas circunstancias llevaron a la familia a sospechar que Dilan fue movido durante su desaparición y que el cuerpo fue colocado en ese sitio para desviar la investigación.

La relación entre los padres de Dilan también fue abordada por los familiares. Cecilia Gordillo, abuela paterna, expuso que la madre del menor, Derly Yulieth Ricar, se trasladó a Bogotá tras separarse del padre, argumentando buscar un mejor futuro para el niño.

“Supuestamente, ella se vino para Usme buscándole un mejor futuro a mi nieto [...] y el futuro fue llevándolo a la muerte”, alegó Gordillo en la misma entrevista. La mujer sostuvo que la madre tenía antecedentes de desatención hacia el niño y que se les negó la custodia debido a dictámenes de bienestar familiar y la comisaría en Tolima, que consideraron que los padres eran jóvenes y podían sacar al niño adelante.

Impunidad en el caso de Dilan Santiago

La investigación ha estado marcada por cambios de fiscales e inacción, según las entrevistadas. “En año y ocho meses han cambiado cuatro veces los fiscales”, señaló la tía del menor en el pódcast, mencionando además que el investigador principal se pensionó y a su asistente lo trasladaron de área, dejando la pesquisa sin rumbo fijo.

Derly Rivas, madre del menor fallecido, su pareja y el hermano de este último permanecen libres - crédito redes sociales

Castro también cuestionó sobre la consideración de los procesos forenses en el caso, al indicar que en el pañal y el buzo del menor se hallaron evidencias biológicas de Fiber Salazar, pareja de la madre, y aun así, todavía no ha dado lugar a capturas formales.

“En el pañal que tenía mi sobrino encontraron semen y una gota de saliva que pertenecen a Fiber Salazar”, señaló la tía del niño, y resaltó la pregunta que aún no tiene respuesta: “Si hay una prueba contundente, ¿por qué no hay detenidos?”.

Pese a la existencia de pruebas genéticas e indicios sobre los posibles responsables, los tres principales sospechosos —la madre, el compañero sentimental y el hermano de este último— se encuentran en libertad. “Estos tres sospechosos, Derly, Faber y Diego, siguen libres”, enfatizó Valentina Castro, que expresó que la familia considera que los implicados “se confabularon y están tapando absolutamente todo”.