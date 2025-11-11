Tres perros fueron golpeados brutalmente por su cuidador en un ascensor: todo quedó en video

Las imágenes muestran la brutal agresión a la que fue sometido un perro por parte de un criminal que será denunciado ante la Fiscalía - crédito Alcaldía de La Estrella

A través de las redes sociales circulan indignantes imágenes de un caso de maltrato animal que fueron captadas por las cámaras de seguridad en un ascensor de la urbanización Villas de Ensueño, ubicado en La Estrella, Antioquia. El material audiovisual generó repudio de la ciudadanía, teniendo en cuenta que allí se puede ver a un hombre agrediendo de manera violenta a uno de tres perros que, según las autoridades, serían sus mascotas.

El video, que se difundió ampliamente en redes sociales, muestra cómo el sujeto propinó fuertes patadas y puñetazos al animal, llegando incluso a arrastrarlo por el reducido espacio después de tomarlo por su piel. Los perros, visiblemente atemorizados, intentaron protegerse sin éxito, lo que demuestra que no sería la primera vez que eran víctimas de una agresión de este tipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La reacción de la comunidad no se hizo esperar y, tras recibir la denuncia, el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, confirmó lo ocurrido y explicó que se designó una comisión de la Secretaría de Ambiente local, acompañada por la Policía Nacional, cuyos representantes acudieron al lugar para verificar la situación de los perros agredidos.

En el video se aprecia el temor de los animales ante la violenta reacción del criminal que los golpeó - crédito Colprensa

Las autoridades conformaron un equipo de funcionarios que, al ingresar al apartamento del agresor, encontraron un escenario alarmante, pues había basura esparcida por toda la vivienda y los recipientes de comida de los animales carecían de alimento. El espacio, según la descripción de las autoridades, resultaba completamente inadecuado para la permanencia de cualquier ser vivo.

Ante este alarmante panorama, los tres perros fueron rescatados y puestos bajo la protección de la autoridad ambiental, donde actualmente reciben atención y valoración por parte de médicos veterinarios que se encargarán de determinar su estado de salud.

¿Qué pasará con el hombre que golpeó a los perros en La Estrella?

El alcalde Gutiérrez detalló que el responsable fue plenamente identificado por la Policía Nacional y deberá enfrentar tanto procesos administrativos por infracciones ambientales como una denuncia penal por el delito de maltrato animal.

En una declaración publicada a través de las redes oficiales de la Administración municipal, el alcalde Gutiérrez relató: “Pudimos ingresar al apartamento y constatar en las condiciones tan deplorables en las que este sujeto mantenía a los perritos”.

Las autoridades indicaron que los animales vivían en condiciones insalubres y, además, eran golpeados por su cuidador - crédito Alcaldía de La Estrella

Asimismo, explicó que los animales ya están en un lugar seguro, lejos de su maltratador: “Los perritos se encuentran ya con nosotros bajo la protección de la Alcaldía Municipal (...) Este sujeto fue individualizado por la Policía Nacional. Estamos haciendo todo lo pertinente, desde el proceso sancionatorio con la Inspección de Medio Ambiente”.

Finalmente, el mandatario indicó que adelantarán las acciones legales correspondientes en contra del criminal que cometió este brutal ataque en contra de sus mascotas: “Entablaremos una denuncia en la Fiscalía e invitamos a toda la comunidad para que siga poniendo las quejas cuando puedan evidenciar casos de maltrato animal. No podemos permitir que esto siga sucediendo ni en nuestro municipio ni en ningún lugar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se haga justicia con estos perritos”, dijo el alcalde.

Las autoridades piden cuidar a los animales en todo el territorio nacional - crédito Freepik

Cabe mencionar que este caso se suma a otro episodio reciente de maltrato animal que también fue registrado en video y difundido en las redes sociales, desatando la indignación de los habitantes de la región, que no dudaron en exigir acciones contundentes por parte de la ciudadanía y las autoridades ante estos hechos de violencia contra estos seres.

Debido a estos hechos, las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación de maltrato animal, asegurando que la protección de los animales es una prioridad y que se agotarán todas las vías legales para sancionar a los responsables.