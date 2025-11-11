Patricia Grisales responde a polémicas con Valentina Taguado y envía un mensaje a los influenciadores: “No me gusta el chisme y la bobada”

Patricia Grisales responde a la polémica de MasterChef Celebrity y lanza un mensaje a los influencers - crédito @patgrisales/Ig

La actriz Patricia Grisales, una de las participantes más recordadas de Masterchef Celebrity Colombia 2025, rompió el silencio luego de que su nombre volviera a ser tema de conversación en redes sociales por los comentarios de Valentina Taguado en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? del Canal RCN.

En esa producción, Taguado —también exconcursante del reality— ha hablado abiertamente sobre su paso por el programa de cocina, las experiencias diarias y su relación con algunos compañeros, incluyendo a Grisales, lo que reavivó una vieja tensión que Patty creía superada.

Además, recientemente la locutura protagonizó otro enfrentamiento con Violeta Bergonzi, quien le pidió públicamente que dejara de hacer chistes a su costa y le exigió respeto, entonces, ante la ola de comentarios que volvieron a surgir en torno a la convivencia y los episodios del reality, Patricia Grisales decidió pronunciarse durante una entrevista con La Mega, donde abordó con serenidad el tema y dio su visión sobre lo que está ocurriendo.

“En cuanto al boroló, pues es que no sé lo que pasa. Es que nosotros ya grabamos, ya terminamos hace unos pocos meses, la gente lo sabe, y pues digamos traer a colación hoy día en un programa actual cosas que de pronto pasaron allá, que entre otras uno las olvida, porque fueron tantas las cosas...”, comenzó explicando la actriz, dejando claro que no le da mayor importancia a los conflictos del pasado.

El sabio consejo de Patricia Grisales tras los comentarios de Valentina Taguado en ¿Qué hay pa’ dañar? - crédito Cortesía Canal RCN

En ese momento, Grisales añadió que muchas de las situaciones dentro del reality quedaron en el olvido, por ende, no le parece acertado lo que está haciendo Taguado en el programa de las mañanas del Canal RCN, pues considera que es un espacio audiovisual que está usando solo para dar su perspectiva de lo acontecido debido a que ella es la locutora.

“Yo a veces me pongo a ver el capítulo y digo: ‘qué es lo que pasa hoy, qué fue lo que cociné’, imagínate, qué se va a acordar uno, que si aquella me miró mal, que si aquella dijo, que si aquella hizo. Pues para mí cada capítulo era borrón y cuenta nueva”, aseguró la actriz colombiana.

Sin embargo, también reconoció que entiende que programas de opinión como ¿Qué hay pa’ dañar? usen ese tipo de temas para generar conversación, aunque no se mostró del todo de acuerdo con lo que se dice en ellos y la manera en como lo ajustan.

“Pero digamos que el hecho de que alguien tenga un programa y que ese programa, pues sea actual y que pueda opinar de las situaciones a su manera, pues también le da como esa ventaja. Entonces de pronto salgo a relucir por eso, porque hasta yo me vi metida ahí en comentarios que no eran ciertos”, comentó Grisales, dejando entrever que algunas afirmaciones de Taguado no correspondían a la realidad.

Patricia Grisales rompe el silencio tras polémica por declaraciones de Valentina Taguado respecto a MasterChef Celebrity - crédito captura de pantalla Canal RCN

A pesar de ello, la artista dejó claro que no planea alimentar la polémica: “A mí realmente no me gusta darle relevancia a esas cosas”, afirmó con contundencia, distanciándose del tono de confrontación que ha marcado la discusión entre Valentina Taguado y Violeta Bergonzi.

Durante la conversación con La Mega, Patricia también aprovechó para enviar un mensaje general sobre el papel de los influenciadores en la actualidad, subrayando que muchos pierden el rumbo por buscar atención a través del escándalo.

“Para mí, respeto mucho los influencers cuando son influencers positivos, pero no me gusta como el chisme y la bobada”, expresó sin rodeos.

La respuesta de Grisales fue aplaudida por varios internautas, quienes destacaron su tono diplomático y su enfoque maduro frente a una polémica que, según ella misma, no tiene sentido reabrir. Mientras tanto, Valentina Taguado no se ha referido públicamente a las declaraciones de Patricia, aunque los seguidores del programa siguen atentos a si la creadora de contenido responderá en una próxima emisión.