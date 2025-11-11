Colombia

Mr. Taxes lanzó dura crítica al ministro Armando Benedetti por arremeter contra la magistrada Cristina Lombana: “Debe renunciar”

El ministro del Interior desató una polémica por insultar a la magistrada que ordenó una inspección en su domicilio: figuras públicas y exfuncionarios del Gobierno se manifestaron contra él

Luis Carlos Reyes, conocido como
Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, pidió la salida del ministro del Interior luego de que este calificara a la magistrada Cristina Lombana con términos ofensivos tras una inspección judicial en su residencia - crédito Colprensa - Joel González/Presidencia

La residencia del ministro de Interior, Armando Benedetti, fue objeto de una inspección ordenada por la magistrada Cristina Lombana, según comunicó el propio funcionario este martes 11 de noviembre. Al referirse a Lombana, Benedetti utilizó términos contundentes: “Es una loca, demente y delincuente”, expresó el ministro de la política del Gobierno Petro.

Las afirmaciones de Armando Benedetti no tardaron en generar un intenso debate público. El impacto de sus declaraciones se extendió rápidamente, originando reacciones desde distintos sectores.

Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro y conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, cuestionó abiertamente la conducta del ministro del Interior. En palabras de Reyes: “Debe renunciar”.

Y es que Benedetti expuso que la magistrada Cristina Lombana estaría intentando incriminarlo en hechos delictivos pese a que, según él, no corresponde a sus competencias.

Argumentó que al no ser congresista desde hace más de tres años, la Corte Suprema de Justicia no podría investigarlo por situaciones ocurridas en los años recientes, reafirmando además que Lombana ya ha sido recusada en dos ocasiones.

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”, comentó.

Luis Carlos Reyes reaccionó en la red social X calificando de grave la actitud de Armando Benedetti hacia la magistrada Cristina Lombana. Para Reyes, el comportamiento del ministro pone en riesgo la independencia de los poderes del Estado y debilita la confianza en las instituciones. Como consecuencia, sostuvo que Benedetti debería dejar su cargo.

Mr. Taxes se fue en
Mr. Taxes se fue en contra del ministro Benedetti en su cuenta de X - crédito @luiscrh

“El ataque del ministro y presunto delincuente @AABenedetti a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana que lo investiga es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad. Benedetti debe renunciar”, escribió el exfuncionario público del Gobierno de Gustavo Petro.

La controversia suscitada por las declaraciones de Armando Benedetti provocó también la intervención de Wilson Ruiz, quien encabezó el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Iván Duque. Ruiz recalcó su preocupación por los ataques al poder judicial y advirtió al actual ministro sobre la gravedad de sus palabras, subrayando que los insultos proferidos a la magistrada Cristina Lombana constituyen una falta de respeto al marco institucional colombiano.

“Como exministro de Justicia, no puedo quedarme en silencio ante los ataques a la independencia judicial. Ministro @AABenedetti, mida sus palabras: insultar a la magistrada Cristina Lombana no solo es una vergüenza, es una afrenta directa al Estado social de Derecho”, escribió Ruiz en su perfil de X.

Wilson Ruiz también se despachó
Wilson Ruiz también se despachó en contra de Armando Benedetti - crédito @WilsonRuizO

Ruiz hizo énfasis en la importancia de defender tanto la integridad de la justicia como el respeto hacia las mujeres. Instó a Armando Benedetti a permitir que los procesos judiciales avancen libremente, sin interferencias ni presiones externas, y recordó que quien actúa conforme a la ley no tiene motivo para temer investigaciones.

“La justicia se respeta y las mujeres se honran. Quien nada debe, nada teme. Deje actuar a la justicia y permita que las investigaciones sigan su curso con transparencia y sin presiones”, aseveró el exministro de Justicia.

Por su parte, Armando Benedetti informó que planea acudir ante organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizó una petición formal al procurador general Gregorio Eljach para que se examine el caso, señalando que se trata, a su juicio, de un “‘abuso de poder’”.

Por su parte, Armando Benedetti
Por su parte, Armando Benedetti informó que planea acudir ante organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos - crédito @petrogustavo/X

Al explicar su postura, expresó: “¿Cómo hago yo para acceder a mi derecho de tener justicia y que la investiguen a ella? Iré entonces, a las instancias de los juzgados internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos, porque esa señora está loca, demente y es una delincuente”.

Benedetti mencionó un reporte difundido en julio por el periodista colombiano Gonzalo Guillén, donde se alertaba sobre un posible montaje dirigido contra él por el abogado Diego Cadena —actualmente condenado— y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con Benedetti, esta situación guarda semejanzas con la denuncia realizada previamente por el periodista Daniel Coronell respecto a acusaciones sin sustento lanzadas contra Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río.

