Colombia

Melissa Escobar denuncia que su “pesadilla” con Andrés Escobar, concejal de Cali, “no ha terminado”: lanzó fuerte advertencia

La empresaria reveló que es víctima de múltiples formas de violencia, desde económica hasta psicológica, por parte del líder caleño, luego de que ella rompiera su compromiso por una infidelidad de él

Guardar
Melissa Escobar afirma que Andrés
Melissa Escobar afirma que Andrés Escobar le dejó más de 180 millones de deudas y bloqueó sus oportunidades laborales - crédito @melissaescobarh - @andresescobar2030/Instagram

La empresaria Melissa Escobar —expareja del concejal de Cali, Andrés Escobar— se enfrenta a una dura realidad luego de poner fin a su relación con el político. A tan solo unas semanas de haber cancelado su boda, después de descubrir una infidelidad de su entonces prometido, la joven no solo tuvo que lidiar con las secuelas emocionales de la ruptura, sino que ahora denuncia múltiples formas de violencia ejercidas por él: económica, laboral, política y psicológica.

En una entrevista para la revista Semana, Melissa relató que pensó que su vida mejoraría una vez decidiera dar por terminado el compromiso: “Pensé que mi pesadilla terminaba cuando decidí cancelar mi boda con el concejal Andrés Escobar, después de descubrirlo a dos semanas de casarme siendo infiel. Pero la pesadilla no ha terminado”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia de Melissa Escobar no se limitó solo a la infidelidad de Andrés Escobar, pues ella acusó a su expareja de usar su poder político como concejal para ejercer presión sobre varias personas con las que ella había trabajado en su vida profesional. Asegura que el líder de Cali bloqueó su acceso a oportunidades laborales y manipula a otros para que cierren las puertas que ella había abierto con esfuerzo.

Melissa Escobar, expareja del concejal
Melissa Escobar, expareja del concejal Andrés Escobar, denuncia acoso psicológico y manipulación por parte de su exprometido - crédito @andresescobar2030/Instagram

La joven empresaria denunció ser víctima de distintos tipos de violencias

Una de las principales preocupaciones de Melissa es la violencia económica de la que asegura está siendo víctima. Tras la cancelación de su boda, las dificultades financieras comenzaron a aparecer, según su relato a la revista en mención, Andrés Escobar le dejó una carga de deudas producto de su campaña política para el Concejo de Cali, que ella accedió a financiar en su momento.

“Este hombre me está queriendo forzar a firmar un divorcio donde no quiere asumir ninguna responsabilidad por las deudas que me dejó. A mi nombre quedaron comprometidos más de 180 millones de pesos”, explicó.

El daño económico no solo fue un golpe severo para su estabilidad financiera, sino que también ha afectado su vida profesional: “Está llamando a todas las personas con las que yo me he ganado un espacio gracias a mi trabajo por años, a cerrarme las puertas, a hablar mal de mí. Está ejerciendo violencia laboral”.

Melissa Escobar, tras la infidelidad
Melissa Escobar, tras la infidelidad de Andrés Escobar días antes de su boda, se casó simbólicamente consigo misma y desde entonces denuncia cualquier acto de violencia por parte de su expareja - crédito @melissaescobarh/Instagram

Además de la presión económica y laboral, Melissa Escobar también es víctima de violencia psicológica; en su relato, la mujer aseguró que las constantes amenazas y el acoso psicológico de su expareja aumentaron desde que ella decidió terminar la relación.

“Todo lo que está pasando, todo lo que hace, está llenándome de deudas y cerrándome las puertas. Eso me está causando demasiados problemas psicológicos. Estoy luchando con esa carga emocional”, confesó, visiblemente afectada.

Pero las acusaciones de violencia no se limitan al ámbito personal, de acuerdo con su relato, Andrés Escobar también utilizó su influencia política para atacarla. La joven aseguró que el concejal ha difundido rumores y manipulaciones sobre su vida, acusándola de haberse aliado con el Pacto Histórico —él es del Centro Democrático, partido opositor de la colación— para destruir su carrera política.

Según Melissa Escobar, su expareja
Según Melissa Escobar, su expareja utilizó su influencia política para desacreditarla, acusándola de aliarse con el Pacto Histórico para perjudicarlo - crédito @andresescobar2023 -@melissaescobarh/Instagram

“Está diciendo que yo me alié con el Pacto para destruirlo, pero lo que pasa es que sus propias acciones son las que lo están destruyendo”, declaró, al hacer un llamado a la reflexión sobre las tácticas que, según ella, él utiliza para desacreditarla.

Lejos de buscar venganza, la joven decidió hablar públicamente para inspirar a otras mujeres que puedan estar viviendo situaciones similares: “No estoy haciendo esto por venganza. Simplemente, quiero inspirar a las mujeres a que si pasan algún tipo de esta violencia, algún tipo de abuso, salgan corriendo. Ese no es el lugar para estar. Nuestra dignidad vale más que cualquier cosa”.

Melissa Escobar explicó la razón por la que expuso su denuncia

A través de su cuenta de Instagram, Melissa continuó visibilizando la problemática de la violencia de género. En un extenso mensaje, aseguró: “Los titulares pueden sonar a novela, pero para miles de mujeres, esto no es entretenimiento: es su vida real. La violencia no siempre se ve. El abuso de poder no siempre se grita. Y esa parte, la silenciosa, la sutil, es la más peligrosa”.

Melissa Escobar dejó claro que
Melissa Escobar dejó claro que su intención no es vengarse, sino hacer un llamado urgente a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia a que se liberen - crédito @melissaescobarh/Instagram

Melissa hizo un llamado a todas las mujeres para que reconozcan las señales de violencia y no permitan que su dignidad sea vulnerada: “Y esa parte, la silenciosa, la sutil, es la más peligrosa. ⚠️Yo no estoy aquí para alimentar el show. 🚫 Estoy aquí para poner sobre la mesa una conversación incómoda, pero urgente:La dignidad y la seguridad de la mujer NO SON temas secundarios. (sic)”.

Temas Relacionados

Melissa EscobarAndrés EscobarConcejal Andrés EscobarViolencia de géneroColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay Dimayor

El equipo antioqueño se impuso a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

EN VIVO l Medellín vs.

Lanzan críticas contra Petro por incumplir promesas de educación en Cartagena: “De prometer universidades a fabricar excusas”

El senador Jorge Benedetti enfatizó en que el jefe de Estado colombiano llegó a decir que se construiría una universidad en los Montes de María años atrás

Lanzan críticas contra Petro por

Mujer fue atacada a puñal por su compañero sentimental: la hirió en 20 oportunidades

El presunto responsable del crimen huyó tras atacar a la víctima, por lo que las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa

Mujer fue atacada a puñal

Resultados Chontico Dia y Noche lunes 10 de noviembre de 2025

Esta popular lotería entrega cientos de millones de pesos todos los días

Resultados Chontico Dia y Noche

Así quedaría el aumento del salario mínimo en 2026 para millones de trabajadores con el IPC de octubre revelado por el Dane

Como es normal, el dato de inflación será clave para la negociación que adelanten Gobierno, empresarios y sindicatos laborales a finales de este año

Así quedaría el aumento del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara encendió las redes

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Top 10 Netflix Colombia: “Simplemente Alicia” encabeza el ranking de las mejores series del momento

Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay Dimayor

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0