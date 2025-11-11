Locutora respondió a un comentario machista en vivo: “Hablas de acoso y con ese escote”

La enfática respuesta de las jóvenes demostró el rechazo de la sociedad por este tipo de reacciones - crédito karenvinascovibra / Instagram

La reacción de las locutoras Alejandra Villeta y Karen Vinasco en un programa radial de la emisora Vibra en Bogotá ante un comentario machista de un oyente desató un intenso debate en las plataformas digitales sobre el acoso y la libertad de expresión de las mujeres en los medios.

Durante una transmisión en la que las locutoras abordaban el caso de acoso sufrido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un mensaje enviado en vivo por uno de los oyentes llamó la atención, teniendo en cuenta que el seguidor del programa se atrevió a cuestionar la vestimenta de Villeta, lo que provocó una respuesta inmediata y contundente.

El comentario del oyente, dirigido a la presentadora, decía: “Hablas de acoso y con ese escote sea coherente, da pereza”. Ante esto, Alejandra Villeta respondió en directo: “Cuando los hombres hacen comentarios machistas y creen que nos destruyen, en realidad nos dan la oportunidad de abrir un debate donde los educaremos”, según relató la propia Villeta en el programa de Vibra.

A la intervención de Villeta se sumó Karen Vinasco, que expresó lo siguiente: “Se supone que porque venimos vestidas como nos gusta somos sujeto de acoso”, mientras el programa continuaba al aire. La conversación continuó con una reflexión irónica de Villeta: “A partir de mañana vendremos con cuello de tortuga para poder opinar sobre violencia”, dijo la locutora en la emisión, demostrando .

La respuesta de las presentadoras se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios respaldaron su postura y criticaron la actitud del oyente. En la descripción del video publicado en las cuentas oficiales de la emisora, se enfatizó el mensaje central del debate: “Y justo ahí quedó claro por qué tenemos que seguir hablando de esto. La ropa nunca es una invitación. El respeto no depende del escote”, según se lee en la publicación de la emisora y la locutora Karen Vinasco.

Acoso a Claudia Sheinbaum

Cabe mencionar que esta incómoda situación se llevó a cabo mientras las locutoras colombianas discutían el caso de Claudia Sheinbaum, que fue víctima de acoso durante la jornada del martes 4 de noviembre de 2025, en el momento en el que un hombre intentó besarla y tocarla mientras ella se dirigía a una reunión a pie desde su residencia en Palacio Nacional.

El suceso desató la apertura de un juicio por abuso sexual contra Uriel Rivera, acusado de tocar de forma indebida a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, lo que se convirtió en un claro ejemplo de la persistencia de la violencia de género y la vulnerabilidad de las mujeres, incluso en los más altos cargos públicos.

El caso, que involucra a la primera mujer en llegar a la Presidencia de México, generó una ola de indignación y cuestionamientos sobre la protección de los derechos de las mujeres en el país. Sobre el proceso judicial, se conoció que se formalizó el sábado 8 de noviembre, cuando un juez de control determinó que Rivera, de 33 años, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación.

Según la información oficial, el Ministerio Público presentó la imputación y se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria. La presidenta Sheinbaum, al referirse a la denuncia presentada tras el ataque, explicó: “Presenté la denuncia, una querella que mandé por escrito a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante el Ministerio Público”, indicó durante su conferencia matutina del miércoles.

La mandataria también lamentó la situación y planteó una pregunta que ha resonado en la opinión pública: “Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”, dijo Sheinbaum.