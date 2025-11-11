Colombia

⁠Iván Mejía calificó de “hijo de...” a Abelardo de la Espriella: “Clasista que quiere ser presidente”

El periodista vallecaucano se mostró en contra de que el abogado llegue a la Casa de Nariño en las elecciones de 2026

En medio de la carrera rumbo a la Casa de Nariño, en la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, un usuario de la red social X publicó un mensaje dirigido al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, acusándolo de adoptar una pose elitista, hipócrita y desconectada del pueblo.

Abelardo De la Espriella es el clasista que quiere ser presidente. El mismo que hace volar un gato y dice que era broma. Reniega de Dios, pero en campaña se vuelve creyente. Desprecia la comida popular y luego la mastica con asco frente a cámaras. Abelardo es pura pose: un elitista que habla más de la cuenta y no dice nada coherente. Un tipo que dice ser humilde, pero en el pasado hablaba mal de la humildad. Un tipo sin empatía por la gente pobre”, decía el mensaje.

Las palabras desataron una oleada de comentarios, compartidos y reacciones que rápidamente elevaron el tema al primer plano del debate digital.

Por ejemplo, el periodista vallecaucano Iván Mejía Álvarez, protagonista de múltiples polémicas en su paso por la prensa colombiana, respondió a través de su propia cuenta de X, escribiendo simplemente: “Un hijo de …”.

El mensaje, que quedó inconcluso deliberadamente, fue interpretado como una insinuación fuerte y ofensiva contra De la Espriella, alimentando aún más la tensión que se vive en medio de la contienda política.

Aunque no se completó la frase, el contexto y la reputación pública del comunicador llevaron a que muchos entendieran que la intención era rematar con una grosería.

Y es que posiciones de este tipo son las que generan un escenario político con un matiz adicional de polarización. De la Espriella, que incluso protagonizó un evento con más de 15.000 personas en el Movistar Arena de Bogotá, se presenta como un candidato que estaría dispuesto a romper las élites tradicionales.

Por su parte, Mejía, conocido por su trayectoria en el periodismo deportivo y su estilo franco, incurrió en una nueva polémica, teniendo en cuenta, entre múltiples aspectos, sus posiciones políticas, las cuales da a conocer a través de su cuenta de X.

Iván Mejía ha arremetido contra múltiples personajes de la política colombiana

Muestra de ello es que, por ejemplo, ante la senadora María Fernanda Cabal y el mismo De la Espriella, Mejía afirmó que eran “los dos especímenes más repugnantes de la putrefacta derecha” en septiembre de 2025.

El periodista caleño también llamó “ignorante y atrevida” a Cabal en otra ocasión, en un intercambio en redes sociales.

Así mismo, en febrero de 2023, Mejía relacionó al partido Centro Democrático con simbolismos nazis en redes sociales, al señalar que la imagen de un hombre con brazalete esvástica era “haciendo el curso para ser candidato del CD”.

De igual forma, en mayo de 2025, Iván Mejía lanzó una crítica al fallecido Miguel Uribe Turbay llamándolo “bobolitro”, tras una manifestación de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Aunque su crítica se enfoca mucho en la derecha, Mejía también ha disparado contra la clase política en general, hablando de “zánganos y ladrones” que están subsidiados por el Estado y que ejercen un poder costoso para la ciudadanía.

No obstante, aunque Mejía suele expresar apoyos al espectro del Gobierno de Gustavo Petro —o al menos a ciertos cambios que él considera necesarios—, su postura no es incondicional.

Por ejemplo, el vallecaucano ha cuestionado al propio gobierno por posibles signos de autoritarismo, al advertir que marchas y contramarchas promovidas por poderes públicos “pueden resultar alterando la ecuación del Estado de derecho”.

Esto sugiere que la crítica de Mejía va más allá de “derecha vs izquierda”: también pone en juego la transparencia, la responsabilidad democrática y el ejercicio del poder.

