Hijo de Pablo Escobar comenzó gira en España: “La realidad todavía está vinculada al narcotráfico”

Juan Pablo Escobar recorre el mundo para evitar que los jóvenes tomen el camino de la delincuencia, además de promover su proyecto, que incluye la inteligencia artificial

En Zaragoza comenzó la gira
En Zaragoza comenzó la gira del colombiano por España - crédito Captura AragonTV

Desde hace varios años, Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, está enfocado en promover un mensaje de paz, lo que incluye charlas en instituciones educativas en las que pide que la juventud no siga los pasos de su padre.

Tras recorrer México, en donde presentó un proyecto que incluye inteligencia artificial mediante un videojuego en el que los menores conocen las consecuencias de tomar malas decisiones, Escobar Henao comenzó una gira por España.

La primera presentación del antioqueño fue en la fundación Lo que de verdad importa, en Zaragoza, en donde encabezó un conversatorio en el que habló de dinero, lujos y su percepción de la problemática que se mantiene en torno al narcotráfico.

El hijo del capo indicó
El hijo del capo indicó que no busca ser un juez sobre la vida de Pablo Escobar - crédito Cope

En primer lugar, Escobar Henao afirmó que no habla de perdonar a su padre, puesto que en ningún momento tuvo un conflicto que afectara su relación familiar; sin embargo, reconoció que es consciente del daño que hizo el capo.

Yo nunca me peleé con mi padre, no necesito reconciliarme. Y creo que es tarea de Dios juzgar a mi padre, no mía. Siendo su hijo, simplemente soy parte de sus afectos más importantes. No quiero convertirme en juez de mi padre. Pero, obviamente, el amor que siento por él no me ha quitado el conocimiento para entender y decir a viva voz todos los crímenes que cometió. Porque no estoy orgulloso de su criminalidad, aunque sí que estoy agradecido del padre que tuve porque me enseñó los valores que tengo, paradójicamente”.

Al seguir abordando lo que vivió como el heredero del cartel de Medellín, indicó que es un enemigo del dinero, puesto que su experiencia ligada a este no fue positiva en ningún momento.

“No. Ya tuve la experiencia de ser millonario y no me gustó tanto. No fue tan divertido. Estábamos siempre en peligro, nada de lo que obtenías te duraba. Tengo la sensación de que siempre he sentido que el narcotráfico era una maldición por esa razón: todo se autodestruía. Siento que lo que hizo mi padre fue mostrarnos el camino que no tenemos que recorrer".

El hijo del capo se
El hijo del capo se radicó en Argentina junto a su madre y hermana tras la muerte del narcotraficante - crédito Colprensa

Al hablar de la resiliencia y el camino positivo que toda persona puede tomar, Juan Pablo Escobar mencionó el ejemplo que hoy se registra en Medellín, que llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo.

“Medellín ha hecho grandes cambios, muchos a través de la arquitectura y el urbanismo, donde se han mejorado zonas urbanas que antes estaban muy afectadas por la violencia. De alguna manera se les ha devuelto la dignidad a esas zonas y se ha recuperado el control y la seguridad”.

El hijo de Pablo Escobar indicó que esos cambios culturales no han hecho que el narcotráfico desaparezca en Colombia, sino todo lo contrario.

“La realidad todavía está vinculada al narcotráfico. Colombia sigue siendo la número uno en cuanto a la distribución y producción de drogas en el planeta, con lo cual no podemos hablar de que se hayan logrado avances. Desde la época de mi padre hasta hoy, las hectáreas de coca no han disminuido, al contrario, han incrementado exponencialmente”.

El colombiano también realiza charlas
El colombiano también realiza charlas en centros de reclusión - crédito @juanpabloescobarhenao/Instagram

Es por ello que Escobar Henao reafirmó que su postura sobre el narcotráfico es que las drogas deben ser legalizadas, puesto que satanizarlas no ha provocado que la situación mejore.

“Llevamos ya 180 años buscando salir adelante a través del prohibicionismo. Y las organizaciones criminales son cada vez más poderosas, cada vez tienen mayor poder de corrupción. Para mí es un acto de irresponsabilidad de los Estados, pues parece que no quieran hacerse cargo de un problema que tenemos entre todos”.

En ese sentido, concluyó al indicar que en caso de que el narcoturismo sea prohibido en Colombia, esto hará que la popularidad de estos espacios aumente.

“Algo así solo servirá para enaltecerla, acrecentarla y empujarla a que siga convertida en un símbolo. Ya he dicho que la prohibición es lo que más propaganda le hace a la droga. Si prohíben la imagen de mi padre se va a generar un mercado negro con empresarios del sector del narcoturismo dispuestos a dar dinero para que la policía no moleste, para que el Estado no controle. Se va a favorecer a los delincuentes“.

