Gustavo Petro recibió duras críticas de la mano derecha de Marco Rubio: “Gracias a Dios habrá una elección en Colombia”

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, habló de las relaciones entre Colombia y el país norteamericano

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito - crédito Claudia Morales/REUTERS/Joel González/Presidencia

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, lanzó duras críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En una entrevista con NTN24, el funcionario también habló de la relación de Washington con el gobierno de Gustavo Petro.

Landau cuestionó al presidente de Colombia al ser consultado sobre si el Gobierno de Gustavo Petro representa una amenaza para Estados Unidos, debido al rechazo del mandatario colombiano a los ataques ordenados por la administración de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico.

Christopher Landau cuestionó al presidente de Colombia al ser consultado sobre si el Gobierno de Gustavo Petro representa una amenaza para Estados Unidos - crédito REUTERS/Yuki Iwamura

El funcionario estadounidense hizo referencia a las elecciones previstas en Colombia para 2026 y afirmó que el país rechazará “este sendero que lleva a la miseria y al odio”.

“Tenemos nuestras diferencias con el gobierno del presidente Petro. Gracias a Dios habrá una elección en Colombia ya este año que viene y supongo que el pueblo colombiano, en su gran sabiduría, pues va a rechazar este sendero que lleva a la miseria, al odio, y va a ir en un nuevo rumbo para el bien de ese gran pueblo”, indicó el subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Christopher Landau hizo referencia al discurso que hizo Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, así como las acciones del mandatario colombiano, que terminaron con la retirada de su visa estadounidense.

“El presidente Petro se ha portado de una manera muy provocativa. Imagínense, aquí estuvo en Nueva York, alentando a nuestras propias tropas a desobedecer las órdenes legítimas de nuestro presidente”, expresó el subsecretario de Estado de Estados Unidos.

Lamentó que Colombia sea representando por Gustavo Petro, coincidiendo con las constantes críticas que han hecho funcionarios de Estados Unidos contra el presidente colombiano.

“Así no pueden actuar los líderes responsables del mundo. Por eso, inmediatamente le echamos del país, le quitamos la visa. Es realmente muy trágico para el gran pueblo colombiano que sea representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral”, aseveró Christopher Landau.

Las declaraciones del funcionario estadounidense se dan luego de que Gustavo Petro le solicitara al Gobierno de Estados Unidos detener sus operaciones militares contra supuestas lanchas ligadas al narcotráfico.

Gustavo Petro le solicitó al Gobierno de Estados Unidos detener sus operaciones militares contra supuestas lanchas ligadas al narcotráfico - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“De nuevo, le solicito al Gobierno de los EE. UU. retornar al respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. Con mi Gobierno, el Gobierno de los EE. UU. ha ayudado a la incautación de miles de toneladas de cocaína sin asesinar a nadie”, indicó el mandatario colombiano.

Agregó: “Lo que hacen lanzado misiles en el Caribe contra lancheros pobres, al servicio o no de operaciones de envío de cocaína que realizan capos que no están siendo tocados por las operaciones, no son sino ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos caribeños y latinoamericanos en estado de indefensión”.

El caso tomó relevancia tras la presunta muerte de Alejandro Carranza, un pescador colombiano, en uno de los operativos atribuidos a fuerzas estadounidenses, según informó Rtvc.

Petro, además, se reunió en Santa Marta con los familiares de Carranza y rechazó públicamente el uso excesivo de la fuerza a través de sus redes sociales.

El caso tomó relevancia tras la presunta muerte de Alejandro Carranza, un pescador colombiano - crédito Reuters

“Con la familia, hijos, compañera, del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta, Colombia. Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes. Rubio y Trump están completamente equivocados”, señaló el presidente al compartir una fotografía junto a los familiares de la víctima.

Petro destacó el reciente posicionamiento del presidente francés Emmanuel Macron, quien se manifestó sobre los ataques realizados por Estados Unidos en aguas internacionales.

Dijo Petro al respecto: “Macron se expresa por la soberanía de las naciones del Caribe. El Caribe debe ser zona de paz y la lucha antidrogas, como ya lo ordena la resolución de la comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, debe subordinarse al respeto de los DD. HH.”.

