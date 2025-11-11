Grupo de estudiantes denunció robo en parqueadero de City Parking, cerca al parque de la calle 93: “Nos dejaron las maletas vacías”

Los jóvenes afirmaron que luego de la universidad fueron a un lugar del parque de la 93, pero encontraron su carro forcejeado y sus maletas vacías - crédito Google Maps y captura de pantalla todavianosomosdoc/X

Seis estudiantes denunciaron el hurto de pertenencias dentro de un parqueadero público de City Parking ubicado en la calle 93 No. 15-37, cerca del parque homónimo en el norte de Bogotá.

Los jóvenes publicaron un video el lunes 10 de noviembre, relatando que el robo ocurrió ese mismo día cuando dejaron su vehículo en el lugar mientras asistían a un establecimiento cercano.

Al regresar y dirigirse a su institución educativa, los afectados notaron la ausencia de varios dispositivos electrónicos, como tabletas, computadores, audífonos y objetos personales.

En el registro audiovisual, dijeron: “Nos parece muy raro porque el carro estaba parqueado justo al frente de la caseta donde estaba el trabajador. El baúl no sirve, la única forma de ingresar es por las puertas. Cabe aclarar que el carro tiene alarma, estaba cerrado y nos aseguramos de dejarlo bien asegurado”.

Según relataron, al acudir al personal de City Parking para reportar el incidente, no recibieron una solución inmediata ni acceso a las grabaciones de seguridad.

“No pudimos revisar las cámaras ni nada. Nos tocó llenar un formulario contando los hechos y buscar la factura. Pedimos ver las grabaciones, pero nos dijeron que era un proceso muy largo y que básicamente no había solución”, detallaron los estudiantes.

La empresa City Parking indicó, citada por Caracol Radio, que ha recibido comunicaciones de algunos padres de familia y que los afectados pueden acudir a sus oficinas para revisar el material de video, aunque este está reservado como parte de la investigación y solo estará disponible para las autoridades competentes.

La compañía expresó su disposición total para colaborar con las investigaciones y aportar lo necesario para esclarecer lo ocurrido y respaldar a los afectados.

Ladrón se subió a poste para robar un foco del alumbrado público

En Bogotá, un video difundido en redes sociales mostró a un hombre subiéndose a un poste de alumbrado público en pleno día para hurtar una bombilla y parte del cableado eléctrico, mientras transeúntes lo observaban y registraban la escena con sus celulares.

El hecho se suma a los persistentes robos de infraestructura que afectan diversos puntos de la capital y que, según denuncias del Concejo, ya han dejado al menos 22 mil luminarias robadas en la ciudad, contribuyendo a la falta de iluminación y a un ambiente favorable para otros delitos nocturnos.

La grabación fue publicada por el periodista Johnatan Nieto en la red social X, donde cuestionó la respuesta de las autoridades frente al fenómeno: “Si usted se pregunta la causa tanta oscuridad en las calles capitalinas, aquí está la respuesta. Al parecer no es el único, pues en la ciudad se han robado 22 mil, según una denuncia del Concejo. A plena luz del día, ¿Dónde están las autoridades en ciudad?”.

Las reacciones en redes sociales dieron cuenta del malestar ciudadano, criticando tanto la labor policial como la actitud pasiva de algunos testigos ante este tipo de delitos. Se leyeron comentarios como: “¿Y los policías? chateando o echando chisme"; “Durmiendo como tu Alcalde”; y otros que enfatizaban la necesidad de mayor denuncia y colaboración de la ciudadanía frente a la inseguridad.

El robo de luminarias no es el único delito registrado en los postes y cableado urbano bogotano. Vecinos de la localidad Rafael Uribe Uribe denunciaron públicamente el incremento de robos de cables de telecomunicaciones, lo que ha dejado a múltiples hogares sin acceso a internet ni telefonía.

En palabras de uno de los afectados, Josman Castro, recogidas por Noticias Caracol, la mecánica de los sospechosos es similar: “personas terceras se están colgando en postes para sustraer el material correspondiente a las redes de telecomunicaciones, saliendo así afectadas las personas que tienen contratados servicios respectivos como internet o telefonía”.

El reporte de robos se extiende también a sectores como Ciudad Bolívar, donde la inseguridad quedó registrada en la cámara de vigilancia de una tienda de barrio: dos sujetos armados intimidaron a una cajera y a su hija menor de edad, se llevaron el dinero de la caja y huyeron en bicicleta. Según testimonios recogidos por los medios, los robos se han vuelto frecuentes y los vecinos claman por una respuesta efectiva de parte de las autoridades.