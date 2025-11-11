Gobierno eliminó licencia de construcción para la mejora de viviendas: hay polémica por posibles millonarias pérdidas

Un decreto que tumba la licencia de construcción en proyectos de mejora de vivienda generó polémica - crédito Dagrd

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, emitió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, que elimina la exigencia de licencia de construcción en los programas oficiales de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio y autoconstrucción.

La decisión, bajo el modelo de “autogestión”, ha sido fuertemente cuestionada por la concejal de Bogotá, Sandra Forero, quien advierte sobre riesgos técnicos, legales y sociales asociados a su aplicación, según un comunicado difundido este mes.

De acuerdo con la concejal capitalina, la falta de licencia en proyectos que movilizan recursos públicos representa un retroceso institucional y genera incertidumbre tanto jurídica como técnica y urbanística.

“Eliminar la licencia de construcción en proyectos financiados con recursos públicos es un retroceso institucional. No hay seguridad jurídica, ni técnica, ni urbanística. Es una política que pone en riesgo la vida de las familias más vulnerables”, afirmó Forero a través de un comunicado oficial.

Según cifras del Plan Nacional de Desarrollo, la meta gubernamental contempla la realización de 400 mil mejoramientos de vivienda, de los cuales hasta la fecha se han entregado menos de 50 mil.

El monto de cada subsidio puede llegar hasta los $31,3 millones (equivalentes a 22 salarios mínimos mensuales), lo que supone una inversión total de $12,5 billones de pesos sin el respaldo de licencias de construcción, destacó Forero.