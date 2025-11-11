Fiscalía reconstruyó la actuación de Ricardo González en el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno: “Que no lo golpearon lo suficiente”

El segundo presunto agresor había huído de la ciudad tras el ataque a Jaime Esteban Moreno - crédito @pasaen_bogota/IG | Redes sociales | Cortesía Before Club

En medio de una audiencia de imputación adelantada en forma exprés contra el segundo implicado en el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo ―el estudiante de la Universidad de los Andes que fue brutalmente golpeado en la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, Bogotá―, la Fiscalía General de la Nación explicó cómo fue la participación de Ricardo González, de 22 años, en el crimen.

El presunto atacante fue imputado por homicidio agravado como coautor, según la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.

El ente acusador sostiene que González, junto a Juan Carlos Suárez, actuó de común acuerdo en un ataque dividido en dos momentos, en el que la letalidad de los golpes y la conciencia del riesgo por parte de los agresores fueron determinantes para el desenlace fatal.

De acuerdo con la Fiscalía, la secuencia de los hechos comenzó con un primer altercado en el que González y Suárez agredieron a Moreno Jaramillo. Tras la intervención de un compañero de la víctima, la agresión se detuvo temporalmente.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes - crédito X

Sin embargo, los implicados regresaron poco después, y fue entonces cuando Suárez volvió a golpear a Moreno. Pero el ente acusador hizo énfasis en que González fue el articulador de la brutal patada por la espada que recibió el universitario y que los dejó tendido en el suelo en total estado de indefensión.

“En inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, usted, Ricardo Rafael González y Juan Carlos Suárez, de común acuerdo,abordaron nuevamente a Jaime Esteban, alentados por una tercera persona de sexo femenino.En desarrollo de ese acuerdo concomitante, Juan Carlos Suárez lo golpeó nuevamente causándole otra caída al suelo.Jaime Esteban logró ponerse de pie, pero en ese momento usted, Ricardo Rafael González, le propinó una patada en la espalda de tal fuerza que lo dejó tendido en el suelo sin poderse levantar nuevamente”, señaló la fiscal Elsa Reyes.

A pesar de que Moreno Jaramillo ya sangraba y se encontraba en el suelo, a pocas cuadras de la discoteca Before Club, ambos continuaron atacándolo con patadas dirigidas a la cabeza y el tórax.

La Fiscalía destacó que González era plenamente consciente tanto del acuerdo con Suárez como de la gravedad de los golpes, especialmente al dirigirse a zonas vitales, lo que provocó múltiples fracturas craneales y, finalmente, la muerte del joven.

El segundo atacante de Jaime Esteban Moreno quedó en cámara - crédito cortesía Before Club

“Ricardo Rafael González, era consciente de que existió ese acuerdo voluntario con Juan Carlos Suárez, en medio del cual ambos desplegaron acciones idóneas para causar la muerte de Jaime Esteban”, señaló el ente acusador en la audiencia.

Calificación jurídica y argumentos de la Fiscalía

En la audiencia, la representante del ente acusador explicó que la conducta de los implicados se ajusta a la figura de homicidio agravado doloso como coautor, respaldada por los artículos 103 y 104 del Código Penal.

La Fiscalía argumentó que existió un acuerdo previo o concomitante entre los agresores, documentado en los elementos materiales probatorios, y que ambos actuaron con dolo eventual.

Según la jurisprudencia citada, el dolo eventual se configura cuando el agresor asume el riesgo de causar un resultado fatal y, aun así, continúa con su conducta. En este caso, la Fiscalía consideró que los implicados sabían que sus actos podían causar la muerte y no hicieron nada para evitarlo, descartando la hipótesis de homicidio preterintencional sugerida por la defensa.

Ricardo González no aceptó cargos por homicidio agravado - crédito Juzgados de Paloquemao

Además, se aplicó el agravante de haber colocado a la víctima en situación de indefensión y la coparticipación criminal, lo que eleva la pena prevista a un rango de 400 a 600 meses de prisión (de 40 a 50 años), aunque podría reducirse a la mitad si González acepta los cargos.

Argumentos de la defensa y postura de la familia de la víctima

La defensa de Ricardo González cuestionó la solidez de la imputación y solicitó aclaraciones sobre los fundamentos fácticos y jurídicos del caso. La abogada defensora pidió precisar si la agravante correspondía a haber colocado a la víctima en estado de indefensión o a haberse aprovechado de ese estado, y si la patada en la espalda fue el hecho concreto que generó esa indefensión.

Además, puso en duda la existencia de un acuerdo común entre los implicados, al considerar que la Fiscalía no explicó suficientemente en qué hechos basaba esa afirmación ni quiénes habrían alentado el ataque.

La defensa también criticó la inclusión de agravantes como el ocultamiento, la superioridad numérica y los móviles de intolerancia, y calificó la imputación de la Fiscalía como un “exceso”, advirtiendo que el proceso debía centrarse en una aplicación justa del derecho penal y no en un intento de “inflar cargos como acto de venganza”.

Por su parte, la familia de la víctima, representada por el penalista Francisco Bernate, consideró insuficientes los agravantes señalados por la Fiscalía y solicitó la inclusión de circunstancias genéricas de mayor punibilidad.

Bernate argumentó que la agresión debe entenderse como un acto motivado por razones fútiles e intolerantes, ya que “la vida de la víctima no tuvo ningún valor para sus agresores, que lo golpearon hasta causarle la muerte en plena vía pública”.

Además, señaló que el ataque ocurrió en un episodio de intolerancia, en horas de la madrugada y en un lugar solitario, lo que, a su juicio, constituye una circunstancia de ocultamiento. Según el artículo 62 del Código Penal, esta agravante se comunica entre coautores si uno de los implicados actuó con maniobras de ocultamiento.

Ausencia de pruebas sobre abuso previo

Durante la audiencia, la Fiscalía también abordó la hipótesis de un supuesto abuso sexual previo al ataque, mencionada por la defensa. La fiscal explicó que, aunque durante la golpiza los agresores —incluidas dos mujeres presentes— gritaban que la víctima era un “violador”, hasta el momento no existe evidencia que confirme la existencia real de esa agresión sexual previa.

La delegada enfatizó que, incluso si esa creencia hubiera existido entre los agresores, nada justificaba la reacción violenta, pues debieron acudir a las autoridades. Por ello, reiteró que la motivación del ataque encaja dentro de un motivo abyecto o fútil y que el delito se cometió con dolo directo.