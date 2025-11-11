Colombia

Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá: tenía muerte cerebral

La menor estuvo internada en el Hospital Santa Clara en la Unidad de Cuidados Intensivos luego del accidente

El responsble del accidente fue identificado como José Eduardo Chalá Franco - crédito Captura de Video redes sociales

La confirmación del fallecimiento de una adolescente de 15 años, víctima de un atropello múltiple en el sur de Bogotá, profundizó el dolor de una comunidad que aún no se recupera del impacto de los hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2025.

La joven, que permanecía en estado crítico desde la noche del sábado, fue diagnosticada con muerte cerebral y finalmente falleció el martes 11 de noviembre de 2025, según informaron los médicos, que señalaron que la gravedad de las lesiones sufridas tras el impacto resultó irreversible.

El accidente tuvo lugar en el barrio Santa Rita, en la localidad de San Cristóbal, cuando un taxista identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, perdió el control de su vehículo mientras ascendía a alta velocidad por una pendiente del sector.

El conductor, que manejaba bajo los efectos del alcohol con grado dos de embriaguez, arrolló a once personas, entre ellas varios menores de edad, y circulaba a más de 70 kilómetros por hora en una zona residencial, de acuerdo con el informe de la Policía de Tránsito.

Los detalles del accidente

Este nuevo video circula a través de las redes sociales mostrando otra perspectiva del siniestro vial - crédito X

Entre las víctimas se encontraban dos hermanos, de 15 y siete años, que caminaban junto a su tía, su prima y otros familiares tras reencontrarse con su madre, que acababa de regresar de su jornada laboral. La mujer, cabeza de hogar, había confiado en la seguridad de sus hijos al cuidado de la familia, sin prever que una noche cotidiana se transformaría en tragedia. El menor de las dos víctimas permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con un pronóstico reservado y poco alentador.

El vehículo terminó su recorrido al estrellarse contra la fachada de una barbería, dejando a varios heridos con fracturas y lesiones graves en el rostro. Once personas resultaron arrolladas, y el saldo de heridos incluye tanto adultos como menores, algunos de los cuales presentan secuelas físicas de consideración.

Testimonios de los vecinos y familiares indican que el conductor era conocido en la zona por conducir en estado de ebriedad y contaba con antecedentes por comparendos. La comunidad de Santa Rita permanece consternada por la magnitud de la tragedia y la reiteración de conductas peligrosas al volante del responsable.

En desarrollo...

