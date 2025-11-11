El alcalde Carlos Fernando Galán habló del taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá: “Tiene que pagar cárcel”

Carlos Fernando Galán pidió sanción ejemplar para José Eduardo Chala Franco, conductor que arrolló a 11 personas, incluidos menores, mientras manejaba ebrio y a exceso de velocidad en una vía capitalina - crédito Alcaldía de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó una pena de prisión para José Eduardo Chala Franco, de 56 años, quien fue identificado como responsable de un accidente de tráfico que dejó 11 lesionados.

Entre los afectados se encuentran cuatro niños, dos de los cuales presentan diagnóstico de muerte cerebral, según información proporcionada por entidades de salud y allegados a los heridos. “Este hombre tiene que pagar cárcel”, dijo el mandatario en un mensaje de su cuenta de la red social X.

Según las investigaciones, Chalá Franco conducía un automóvil de transporte público con número de matrícula VDW 626. Circulaba a una velocidad superior a la permitida y presentaba el nivel más alto de intoxicación alcohólica cuando perdió el control del vehículo y atropelló a 11 personas que transitaban por una esquina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su perfil en X, Carlos Fernando Galán se refirió públicamente al incidente ocurrido el pasado fin de semana en el sector de San Cristóbal, exigiendo una sanción ejemplar para el responsable y expresando su apoyo a los lesionados y sus seres queridos. El alcalde detalló que, desde el momento del accidente, funcionarios de la Secretaría de Salud han mantenido una comunicación constante y acompañamiento a los allegados de las víctimas.

Carlos Fernando Galán habló del taxista que causó el accidente en el sur de Bogotá - crédito @CarlosFGalan

“Este hombre tiene que pagar cárcel por los hechos ocurridos el fin de semana en San Cristóbal. Quiero enviar toda mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Desde el sábado, cuando ocurrieron los lamentables hechos, el equipo de la Secretaría de Salud ha estado en contacto con los familiares, haciendo acompañamiento permanente”, escribió el mandatario loca en su publicación.

El alcalde capitalino reafirmó en su mensaje la postura de la administración distrital con respecto a la búsqueda de justicia en este caso, asegurando en su mensaje de X lo siguiente: “Desde la Alcaldía de Bogotá reiteramos nuestro compromiso para hacer que el responsable pague por sus actos”.

El alcalde capitalino reafirmó en su mensaje la postura de la administración distrital con respecto a la búsqueda de justicia en este caso - crédito Alcaldía de Bogotá

El lunes 10 de noviembre, el conductor implicado fue trasladado a un centro penitenciario tras admitir su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía de Tránsito de Bogotá, sobre el conductor pesan más de diez sanciones por distintas faltas, incluyendo conducir excediendo la velocidad permitida, aparcar en lugares no autorizados y manejar bajo la influencia del alcohol.

Tras el accidente, el conductor fue llevado al Hospital San Blas para recibir una primera revisión médica. Más adelante, especialistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicaron exámenes diagnósticos y concluyeron, conforme a lo informado por la Fiscalía, que presentaba grado tres de alcohol en sangre mientras conducía.

A raíz del incidente, cuatro menores fueron remitidos para recibir atención médica en distintas instituciones de salud. No obstante, el estado de dos de ellos —un niño de siete años y una adolescente de quince— sigue siendo grave, permaneciendo internados en el Hospital Santa Clara.

El lunes 10 de noviembre, el conductor implicado fue trasladado a un centro penitenciario tras admitir su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y lesiones personales - crédito Captura de Video redes sociales

La joven de quince años fue declarada en estado de muerte cerebral, según explicó Juana Torres, allegada a las víctimas, al medio CityTv. Torres también dio a conocer que el niño involucrado presenta una lesión cerebral grave. Debido a la gravedad de sus heridas, ambos menores permanecen bajo coma inducido mientras los especialistas evalúan su evolución y definen los próximos pasos a seguir en su tratamiento.

A raíz de estos hechos, la noche del lunes 10 de noviembre se transformó en un escenario de encuentro y esperanza en San Cristóbal, donde numerosos habitantes salieron con velas a acompañar a los pequeños que permanecen hospitalizados, así como a los heridos que dejó el incidente vinculado al taxista. La vigilia mostró la solidaridad de la comunidad, que se congregó en las calles del sur de Bogotá para elevar plegarias por quienes luchan por su recuperación.

Vecinos, familiares y amigos se congregaron para elevar plegarias por los niños internados en el Hospital Santa Clara, uno de los cuales, según sus parientes, se encuentra con diagnóstico de muerte cerebral. Las lágrimas, las oraciones y los mensajes de solidaridad se mezclaron con el clamor de justicia que resonó entre los asistentes.