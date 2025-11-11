Daniel Quintero aseguró que presentará listas al Congreso con su movimiento Independientes: “Escogerá a excluidos de la izquierda”

Daniel Quintero presentará listas al Congreso de la República - crédito @QuinteroCalle

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, anunció que su movimiento Independientes presentará una lista de candidatos al Congreso para las elecciones de 2026.

Quintero planeó integrar en esta lista a quienes, según sus palabras, fueron excluidos por las cúpulas de la izquierda en la consulta interna realizada el 26 de octubre.

“Independientes, nuestro movimiento presentará una lista que apoye nuestra propuesta de ‘Reseteo total’ y que recoja a los candidatos excluidos por las cúpulas de la izquierda en la consulta del 26 de octubre”, afirmó a través de su cuenta de X.

El propósito de la iniciativa fue convocar a sectores independientes y a grupos de izquierda que no resultaron incluidos en las listas cerradas de coaliciones como el Pacto Histórico.

En sus declaraciones, Quintero señaló que varios de sus aliados no lograron ser tenidos en cuenta en la repartición de candidaturas, refiriéndose directamente a los mecanismos internos de selección y a intereses particulares dentro de la coalición.

“Esta lista recogerá sectores independientes, pero también muchos sectores que fueron excluidos de la cúpula de izquierda que yo llamo el ‘Soviet del Parkway’ que excluyó a muchos de nuestros candidatos, más de 100 sin justificación alguna para proteger intereses particulares y seguramente porque muchos de estos sectores no están de acuerdo”, expresó.

Daniel Quintero sobre listas al Congreso - crédito @QuinteroCalle/X

El exalcalde reiteró que la iniciativa respaldará la propuesta conocida como ‘Reseteo total’, y extendió una invitación a los ciudadanos interesados en postularse a través de un formulario dispuesto en sus redes sociales.

“Hago una invitación a los colombianos a que participen en las próximas elecciones al Congreso de la República con el objetivo de resetear la política. No para atornillarse en esos puestos, sino por el contrario: buscar el cierre del Congreso y el llamado a una Constituyente”, destacó.

No obstante, la propuesta de Quintero puede encontrar limitaciones legales considerables. En 2024, según Semana, el Consejo de Estado revocó la personería jurídica del movimiento Independientes, lo que impide que la colectividad entregue avales por cuenta propia.

Daniel Quintero sobre listas al Congreso - crédito @QuinteroCalle/X

El alto tribunal determinó que la agrupación no alcanzó el umbral de votos necesario en las elecciones de 2022 para mantener su personería, una condición imprescindible para avalar candidatos.

Pese a este antecedente, Quintero sostuvo su propuesta política y marcó distancia de las principales colectividades de la izquierda tradicional, luego de que figuras cercanas a él, como Álex Flórez y Laura Cristina Ahumada, sí lograran participar en las listas del Pacto Histórico tras la consulta.

Simultáneamente, Quintero ha intentado avanzar en su aspiración presidencial, pero las decisiones administrativas y judiciales han limitado sus posibilidades de inscripción tanto por coaliciones como de manera independiente mediante comités de firmas.

Según argumentó, la negativa de la Registraduría a permitir su inscripción vulnera sus derechos fundamentales “a elegir y ser elegido, a la participación política, al debido proceso y al acceso a cargos públicos, la confianza legítima”.

Negación de tutela

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y aspirante a la Presidencia, manifestó su posición frente a la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que rechazó el registro del comité para la recolección de firmas que respaldaría su candidatura independiente. Esta iniciativa surgió luego de que Quintero optara por no participar en la consulta del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

Según la Registraduría, el exalcalde no puede postularse en el actual proceso electoral debido a su inscripción previa como precandidato en la consulta interna del Pacto. Además, el Juzgado 62 Administrativo negó la tutela interpuesta por Quintero, con la que buscaba autorizar el registro del comité ante la Registraduría.

El precandidato Daniel Quintero aseguró que un comunicado del Pacto Histórico lo respalda para recurrir a la apelación - crédito @QuinteroCalle/X

A pesar de estos obstáculos, Quintero informó que apelará la decisión. Su argumento parte de una notificación reciente del Pacto Histórico enviada a la Registraduría, en la cual se aclara si efectivamente participó o no en la consulta del 26 de octubre.

“El Pacto Histórico acaba de remitir a la Registraduría Nacional del Estado Civil un comunicado, en el que señalan que no estoy inhabilitado, lo que me permitirá apelar la decisión de la Registraduría e inscribirme”, explicó Quintero.