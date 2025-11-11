Colombia

Crisis en el Partido Conservador por posible irregularidad en votación para definir candidato presidencial: esto dijo la veedora de la colectividad

María Eugenia Correa, veedora del cuerpo político, denunció en una carta dirigida a la presidenta Nadia Blel la existencia de una “grave crisis”

La veedora advirtió la “vulneración de los estatutos” y el desconocimiento de acuerdos internos durante la ampliación del plazo para inscribir candidaturas presidenciales - crédito Partido Conservador y redes sociales/X

El escenario político dentro del Partido Conservador Colombiano se ha visto sacudido por una serie de cuestionamientos internos relacionados con la elección del candidato presidencial de cara al 2026.

Así constan en una carta remitida por María Eugenia Correa, veedora de la colectividad, a la presidenta del partido, Nadia Blel, donde expresa su inconformidad frente a la actuación de la dirigencia y la reciente ampliación del plazo para inscribir precandidaturas.

Correa manifestó su “profundo rechazo frente al desconocimiento de los acuerdos previamente adoptados por la Dirección Nacional, situación que ha generado una grave crisis dentro de la estructura democrática del Partido”.

Según detalló a través del documento oficial fechado el 11 de noviembre de 2025, la colectividad había consensuado y comunicado públicamente que el período de inscripciones para las precandidaturas a la Presidencia de la República se realizaría del cuatro de octubre al diez de noviembre del presente año.

“Dicha decisión fue debidamente socializada y puesta en conocimiento de todos los militantes, precandidatos y posibles interesados, conforme a los canales oficiales del Partido”, reseñó la veedora.

La carta advierte que ignorar esta decisión vulnera derechos y expectativas de los militantes y aspirantes: “El desconocimiento de esta decisión vulnera los derechos de los militantes y aspirantes del partido, que se fiaron y aceptaron las determinaciones que previamente adoptó el Directorio y se acogieron a las reglas trazadas por esa Dirección Nacional”.

Esta fue la carta de la veedora María Eugenia Correa, veedora del Partido Conservador - crédito redes sociales/X

Además, subraya que alterar las normas internas podría afectar gravemente la seguridad jurídica del proceso partidario.

Un punto central del reclamo de Correa recae sobre la participación de Jorge Quevedo Hernández en la votación para extender el plazo.

La veedora expuso que actualmente existe una medida de suspensión disciplinaria contra ese representante: “En la actualidad se encuentra en firme la decisión de suspensión temporal impuesta por un término de noventa días prorrogables hasta por noventa días más, tiempo en el que no podrá ejercer ninguna responsabilidad partidista que implique actuar con voz y con voto”.

Al citar el artículo 85 del Código de Ética conservador, Correa recordó que estas medidas cautelares invalidan cualquier acto de representación partidista de Quevedo Hernández durante el periodo de suspensión.

Así, enfatizó: “Solicito invalidar el voto del señor Jorge Quevedo Hernández, toda vez que no se encuentra plenamente habilitado para intervenir en este tipo de decisiones y su situación jurídica aún no ha sido definida ni resuelta conforme a las disposiciones estatutarias vigentes”.

Doce miembros del Partido Conservador
Doce miembros del Partido Conservador solicitan a Nadia Blel ampliar el plazo de inscripción de precandidatos para favorecer la inclusión de nuevas figuras - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La carta concluye con un llamado a mantener el respeto a los acuerdos internos como garantía de transparencia y legitimidad de cara a la opinión pública. Correa solicita “mantener en firme la decisión inicial del Directorio Nacional, conforme a los Estatutos de esta colectividad, a fin de garantizar la seguridad jurídica del proceso interno de inscripción de precandidaturas a la Presidencia de la República, evitando la modificación de las reglas aprobadas previamente por unanimidad”.

Felipe Córdoba ratificó su aspiración presidencial y pidió alianza amplia para el Partido Conservador

Felipe Córdoba, excontralor general, respondió públicamente a los señalamientos del senador conservador Efraín Cepeda y confirmó su interés en aspirar a la candidatura presidencial por el Partido Conservador.

Según explicó, su precandidatura surge tras haber recibido una invitación formal por parte de la mayoría del directorio nacional, lo que definió como un gesto que le honra y por el cual se mostró agradecido.

El proceso interno para definir el candidato presidencial ha generado tensiones al interior de la colectividad azul, especialmente desde que el Directorio Nacional amplió el plazo de inscripción hasta el uno de diciembre de 2025, una solicitud hecha por doce miembros del partido para incluir nuevas figuras en la contienda.

El excontralor Felipe Córdoba afirma
El excontralor Felipe Córdoba afirma que sus principios son plenamente conservadores y defiende su identidad política ante la militancia - crédito Colprensa

Esta decisión provocó preocupación entre sectores conservadores como el encabezado por Cepeda, quienes temen una posible alianza con sectores próximos al presidente Gustavo Petro.

Córdoba, en declaraciones a Caracol Radio, defendió su postura: “Estamos honrados con la invitación que nos ha hecho precisamente la mayoría del directorio nacional conservador y estamos verificando cuándo sería el mejor momento para inscribirnos en el Partido Conservador de cara a la precandidatura presidencial que en este momento se está presentando”.

El excontralor recalcó que nunca ha militado en partidos políticos, pero aseguró: “Tengo principios completamente conservadores. Yo soy defensor de la familia, soy católico, provida, y desde ese punto de vista, el sentimiento de un partido es completamente personal y pues siempre he sido librepensador”.

