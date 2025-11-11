Colombia

Corte Suprema sí puede investigar al ministro del Interior, Armando Benedetti: estos son los argumentos jurídicos

La intervención judicial ordenada por la magistrada Cristina Lombana, de la que se desmarcó el resto de la Sala de Instrucción, encendió el debate sobre la división de poderes y la autonomía institucional en el país

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, causó un fuerte debate en las redes sociales, sobre las competencias de la Corte Suprema - crédito César Carrión/Presidencia

La intervención de la Corte Suprema de Justicia en la investigación contra Armando Benedetti, actual ministro del Interior de Colombia, causó una fuerte controversia, en especial motivada por el funcionario, que puso en duda el alcance del fuero constitucional y la independencia judicial en el país. El allanamiento judicial hecho en su residencia en Barranquilla, ordenado por la magistrada Cristina Lombana, agitó aún más el ambiente.

En efecto, la diligencia avalada por la togada, de la Sala de Instrucción y al parecer apartada del resto de la sala, según indicó su presidente, el magistrado César Reyes, causó una fuerte controversia pública; especialmente tras las declaraciones del ministro, que cuestionó la competencia de la Corte y la legalidad del procedimiento y lanzó duros calificativos contra Lombana en declaraciones efectuadas en redes y los medios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, pese a lo afirmado por Benedetti, el fundamento legal que otorga a la Corte Suprema la competencia para investigar al ministro se encuentra en el fuero constitucional. Este régimen especial, consagrado en la Constitución Política, establece que los altos funcionarios del Estado, como congresistas y ministros, solo pueden ser investigados y juzgados penalmente por la Corte Suprema de Justicia.

“La magistrada Cristina Lombana, de
“La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, responsable del allanamiento a la residencia del ministro Armando Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia

El artículo 235, numeral 3, de la carta magna respalda esta facultad, que busca garantizar la imparcialidad y la independencia en los procesos contra miembros del poder legislativo y ejecutivo. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema precisó que esta competencia se mantiene incluso si el funcionario deja el cargo, siempre que los hechos investigados estén vinculados a sus funciones desempeñadas durante el periodo en cuestión.

¿Por qué está siendo investigado Armando Benedetti?

Las investigaciones que involucran al hoy jefe de la cartera política están relacionadas al denominado caso Fonade y se centran en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias ocurridos durante su etapa como senador de la República. Aunque Benedetti ocupó posteriormente cargos diplomáticos y ministeriales, la Corte Suprema retomó la competencia sobre los procesos relacionados con su periodo legislativo.

Lo anterior, una vez dejó su puesto como embajador ante la FAO y asumió el Ministerio del Interior. Durante su paso por la diplomacia, la Fiscalía General de la Nación asumió temporalmente algunas investigaciones, pero estas retornaron a la Corte Suprema tras su regreso al gabinete ministerial, como el hombre de confianza del presidente de la República, Gustavo Petro, para el tramo final de su mandato.

El allanamiento judicial efectuado el martes 11 de noviembre en una de las residencias de Benedetti marcó un punto de inflexión. El ministro, visiblemente alterado, expresó en una entrevista radial su desacuerdo con la actuación de la magistrada Lombana, a la que calificó con términos despectivos y acusó de actuar fuera de la ley; lo que causó una fuerte controversia en la manera en que se refirió a la integrante de la Corte.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció sobre el allanamiento de su vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

“Tengo una magistrada, la señora Lombana, que está loca, demente y es una delincuente hasta mandar allanar hoy mi casa”, afirmó Benedetti. Según su versión, la Corte Suprema no tendría competencia para investigarlo por hechos posteriores a su periodo como senador, que finalizó en 2022; no obstante, cabe destacar que los procesos en los que tiene dominio la Corte no están involucrados con ese periodo.

“Yo fui senador hasta 2022. Ella me trata como si fuera congresista y me investiga por hechos de 2023, 2024 y 2025. Eso es prevaricato”, sostuvo el ministro, que también denunció una supuesta persecución personal y familiar por parte de la magistrada, así como la colaboración de esta con autoridades estadounidenses para montar un caso en su contra, lo que alimentó todavía más la controversia.

Benedetti podría ser sancionado por la Procuraduría, según experto jurista

Las declaraciones de Benedetti provocaron un análisis sobre las posibles implicaciones disciplinarias de su conducta. Germán Calderón España, exprocurador delegado ante la Corte, señaló que el ministro podría haber incurrido en varias faltas disciplinarias graves, según el Código General Disciplinario: entre ellas, proferir expresiones injuriosas contra otro servidor público y violar la reserva de la investigación.

El abogado Germán Calderón España,
El abogado Germán Calderón España, en sus redes sociales, opinó sobre el caso del ministro Armando Benedetti - crédito @GermanCalderonE/X

A las que se sumarían, además, la de obstaculizar las pesquisas de las autoridades y amenazar o agredir a funcionarios en ejercicio de sus funciones. Por tal motivo, señaló que, por la gravedad de los hechos, el Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, debería suspender provisionalmente a Benedetti, y advirtió que la sanción podría llegar a la destitución e inhabilidad por hasta 20 años para el ejercicio de su cargo.

Por su parte, el abogado penalista Iván Cancino también entregó en sus redes sociales su concepto. “Es claro que la Corte suprema puede allanar, es claro que el ministro Benedetti puede ser investigado por esa institución si mantuvo la competencia de cuando fue senador”, adelantó en su análisis del caso; aunque hizo posteriormente importantes consideraciones frente a la determinación de la magistrada Lombana.

Con este mensaje en sus
Con este mensaje en sus redes sociales, el abofado Iván Cancino opinó sobre el caso de Armando Benedetti y la Corte Suprema - crédito @CancinoAbog/X

“La pregunta es: ¿qué hecho puede motivar un allanamiento en el 2025 por un ‘delito’ cometido cuando fue senador? ¿Cuál es el fundamento? Ahí está el detalle. Y merece explicación. Por otro lado, rechazamos también los insultos de ministro a la H. Magistrada, se le fueron las luces y puede tener sanciones", refirió el letrado, que en la actualidad lleva casos como el de Marelbys Meza y el de Diego Cadena.

El caso ha puesto sobre la mesa el debate de la división de poderes y la necesidad de preservar la independencia judicial frente a presiones políticas y mediática. En específico, la competencia de la Corte Suprema y las reacciones del ministro del Interior darían muestra la importancia de que las instituciones actúen conforme a la ley y los principios constitucionales, en investigaciones de altos funcionarios del Estado.

Temas Relacionados

Armando BenedettiCorte Suprema de JusticiaCaso FonadeFuero constitucionalBenedetti ColombiaMinistro del Interior BenedettiCorte SupremaBenedetti congresistaCristina LombanaColombia-Noticias

Más Noticias

Taxista que atropelló a grupo de menores en el sur de Bogotá fue imputado por la Fiscalía: debe una millonada en comparendos

José Eduardo Chalá Franco fue detenido por el accidente que dejó once heridos, incluidos dos menores declarados con muerte cerebral, luego de conducir ebrio y violar varias normas de tránsito

Taxista que atropelló a grupo

Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá: tenía muerte cerebral

La menor estuvo internada en el Hospital Santa Clara en la Unidad de Cuidados Intensivos luego del accidente

Falleció la niña de 15

Hijo de Pablo Escobar comenzó gira en España: “La realidad todavía está vinculada al narcotráfico”

Juan Pablo Escobar recorre el mundo para evitar que los jóvenes tomen el camino de la delincuencia, además de promover su proyecto, que incluye la inteligencia artificial

Hijo de Pablo Escobar comenzó

Suspender a Armando Benedetti le pidieron a la Procuraduría por llamar “demente, loca y delincuente” a magistrada Cristina Lombana

El exsecretario de Transparencia Camilo Enciso solicitó a la suspensión provisional al ministro de Interior por sus insultos y acusaciones contra la magistrada, que lo investiga desde cuando era senador

Suspender a Armando Benedetti le

Corte Suprema rechazó los insultos de Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana: confirmó que tiene varios proceso en contra

El jefe de la cartera tildó a la togada de “loca” y “demente” por ordenar un allanamiento en su vivienda

Corte Suprema rechazó los insultos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Katiuska aclaró detalles de su

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Harold Santiago Mosquera aclaró su

Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos

La historia de La Equidad, el pequeño club de Bogotá que supo competir entre los grandes

Así fue la única final entre Nacional y Medellín en el fútbol colombiano: se podría repetir en Copa BetPlay Dimayor

América de Cali y Santa Fe le salvarían el año a Millonarios en la Liga BetPlay: esta es la razón