Con cadena humana, ciudadanos salvaron la vida de un perro que estaba en peligro de ahogarse en un caño en Bogotá: estas son las imágenes

La cadena humana en El Tintal permitió rescatar a un perro arrastrado por la corriente en Bogotá - crédito @nicogallartdo/TikTok

La escena que se vivió en el sector de El Tintal, en el occidente de Bogotá, captó la atención de cientos de usuarios en redes sociales: un grupo de ciudadanos formó una cadena humana para rescatar a un perro que había caído accidentalmente al caño y era arrastrado por la corriente.

El episodio, registrado en video y ampliamente difundido, se ha convertido en un símbolo de la solidaridad y la capacidad de organización espontánea de la comunidad bogotana.

El incidente ocurrió en la tarde del lunes 10 de noviembre, cuando un perro fue arrastrado varios metros por la corriente del caño de El Tintal.

Vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona reaccionaron de inmediato al percatarse de la situación. En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo al menos nueve personas se toman de las manos y descienden con precaución hasta la orilla del caño, mientras otros sostienen la formación desde la parte superior para evitar que alguien pierda el equilibrio.

El video del rescate en el caño de El Tintal se viralizó en redes sociales y generó mensajes de solidaridad - crédito Captura pantalla/@nicogallartdo/TikTok

La maniobra, que involucró a jóvenes, mujeres y hombres, permitió que uno de los rescatistas lograra sujetar al perro por el collar y, con la ayuda de los demás, lo subiera hasta la parte plana, en la que finalmente el animal pudo sacudirse el agua y mostrar signos de alivio y felicidad.

La persona que grabó el video relató: “Iba caminando con mi perro por el parque cuando vi a muchas personas mirando hacia el caño. Cuando llegué al lugar observé esta gran escena del poder de la comunidad”.

Otro testigo añadió: “Me acerqué y vi que era un perrito café atrapado en el agua. De inmediato la gente hizo una cadena humana para sacarlo”.

Gracias a la rápida reacción de los vecinos, el perro no sufrió heridas de gravedad y pudo reencontrarse con las personas que lo acompañaban antes del incidente.

Nueve ciudadanos bogotanos formaron una cadena humana para salvar la vida de un perro en peligro - crédito Captura pantalla/@nicogallartdo/TikTok

El gesto solidario fue destacado por las autoridades locales, que aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de pasear a las mascotas con correa y bajo supervisión, con el fin de evitar accidentes similares. La acción conjunta de los ciudadanos no sólo permitió salvar una vida, sino que también evidenció la empatía y el trabajo en equipo que pueden surgir en situaciones de emergencia.

En redes sociales, la publicación del video generó una ola de comentarios positivos. Entre los mensajes más destacados se encuentran expresiones como “Qué lindo ver la unión del humano por la bondad”, “los superhéroes existen”, “estas noticias son las que me alegran el día”, “Dios los bendiga. Estos son los ciudadanos que hacen pensar que todavía es posible la solidaridad” y “son unos héroes por salvar la vida del perrito”. Los usuarios resaltaron que este tipo de acciones demuestran cómo la colaboración y el sentido de comunidad pueden marcar la diferencia en momentos críticos.

El episodio de El Tintal se suma a otras historias recientes que han conmovido a quienes consideran a los perros como parte de la familia, en contraste con los casos de abandono o maltrato animal que también se reportan en la ciudad. La escena del rescate, en la que participaron personas de diferentes edades y géneros, se ha convertido en un ejemplo de la importancia de la solidaridad urbana en la protección de los animales.

Expertos recomiendan supervisar a los perros cerca de cuerpos de agua y usar chalecos salvavidas caninos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Ante situaciones similares, los expertos recomiendan priorizar la prevención para evitar accidentes acuáticos con mascotas. Es fundamental mantener a los perros con correa o bajo supervisión cerca de cuerpos de agua, instalar cercas en piscinas y considerar el uso de chalecos salvavidas caninos, que no solo proporcionan flotabilidad sino que también facilitan el rescate gracias a un asa robusta en la espalda.

En caso de que un perro caiga al agua, la recomendación es mantener la calma y actuar con rapidez, evitando lanzarse sin evaluar los riesgos, especialmente si la corriente es fuerte o el animal está en pánico.

Para rescatarlo, se debe sujetar al perro por el tronco o el asa del chaleco, nunca por las patas o el cuello, con el objetivo de evitar lesiones y mantener la cabeza del animal por encima del agua.