Colombia

Capturado alias ‘Pocoyó’, señalado de múltiples homicidios y ataques a la Policía en Guachené

Alias ‘Pocoyó’, considerado uno de los presuntos delincuentes más buscados del norte del Cauca, fue capturado en Guachené durante un operativo conjunto entre la Policía y el Ejército

Guardar
- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Integrantes de la Policía Nacional lograron la captura de alias ‘Pocoyó’, señalado por las autoridades como un presunto responsable de homicidios, hurtos y ataques armados contra uniformados en el municipio de Guachené, norte del Cauca.

La aprehensión se desarrolló gracias a un trabajo articulado entre las unidades de inteligencia, investigación criminal, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el Ejército Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Arma de fuego - crédito
Arma de fuego - crédito archivo Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El comandante de la institución en el departamento, coronel Gerson Bedoya Piraquive, explicó que el procedimiento se llevó a cabo tras varias semanas de seguimiento.

“Gracias a un trabajo de nuestra institución, a través de sus capacidades de inteligencia, investigación criminal, el Grupo de Operaciones Especiales, Goes, y personal de la Estación de Policía de Guachené, en coordinación interinstitucional con el Ejército Nacional, se logró la captura en flagrancia de alias ‘Pocoyó’, presunto actor delincuencial que con su comportamiento delincuencial trastocaba la tranquilidad en esta población nortecaucana”, señaló el oficial.

Captura - crédito Colprensa
Captura - crédito Colprensa

De acuerdo con la información entregada, el capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Las autoridades indicaron que sería responsable de la muerte de varios ciudadanos, entre ellos Brahayan Fernando Guazá Chará y Eduardo Pinto Morales, en hechos ocurridos el 25 de agosto y el 24 de diciembre de 2024, respectivamente, en el área urbana de Guachené.

Las investigaciones también vinculan a alias ‘Pocoyó’ con un ataque armado ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en la vereda 5 y 6 La Cabaña, donde resultaron heridos dos miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín): el subintendente Benedicto Calderón y el patrullero Jarol Morales. Según el reporte oficial, ambos uniformados fueron emboscados por integrantes de una pandilla cuando adelantaban labores de control en la zona rural del municipio.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, un proveedor y siete cartuchos sin percutir. El material bélico fue dejado a disposición de la Fiscalía , que asumió la investigación para determinar la posible participación del capturado en otros hechos de violencia en el norte del Cauca.

Los uniformados que participaron en el procedimiento señalaron que alias ‘Pocoyó’ tenía aproximadamente dos años de trayectoria criminal. “Este sujeto era considerado uno de los principales dinamizadores de la violencia, así como el posible responsable de varios hurtos en ese municipio”, informaron los investigadores. Agregaron que mantenía alianzas con otros actores ilegales en las veredas La Primavera, Villa Rica y Sabaneta, con el propósito de ampliar su influencia delictiva.

Con esta captura, las autoridades destacaron que se evita la comisión de nuevos delitos y se contribuye a restablecer la seguridad de los habitantes de Guachené. En un comunicado oficial, la Policía Nacional reafirmó que “ratifica su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, adelantando operaciones contundentes contra estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de los caucanos”.

Policía Nacional - crédito
Policía Nacional - crédito Colprensa

El coronel Bedoya subrayó que el trabajo conjunto con el Ejército permitió asegurar el área y garantizar la detención sin afectaciones para la comunidad. “Este resultado es producto de una coordinación permanente entre nuestras fuerzas, que buscan devolver la confianza a los ciudadanos de esta región del país”, afirmó.

Alias ‘Pocoyó’ será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas, donde la Fiscalía imputará los cargos relacionados con homicidio, porte ilegal de armas y otros delitos conexos. La institución señaló que se continúa con la recolección de pruebas para identificar posibles cómplices de su estructura delictiva.

La captura de este hombre, calificada como un importante golpe a la delincuencia organizada en el norte del Cauca, se enmarca dentro de las acciones implementadas por el Plan Choque ‘Seguridad 360’, estrategia que busca contrarrestar los altos índices de violencia en esta zona del país.

Temas Relacionados

Captura alias PocoyóGuachenéCaucaPolicía NacionalSeguridad ciudadanaColombia-noticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de Cundinamarca 10 de noviembre: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería de

Resultados de la Lotería de la Caribeña Noche del 10 de noviembre: todos los números ganadores

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de la Lotería de

Extradición aprobada: el confeso asesino del padre Darío Valencia será traído desde Francia

Las autoridades francesas autorizaron la extradición de Julián Eduardo Cifuentes, quien admitió haber asesinado al sacerdote Darío Valencia y robado sus pertenencias. En diciembre podría llegar a Colombia

Extradición aprobada: el confeso asesino

Héctor Olimpo pide aplazar la encuesta interna de la Fuerza de las Regiones: “No hemos hecho lo suficiente”

El precandidato propone mover el sondeo para el 30 de enero de 2026 con el fin de fortalecer la organización y la legitimidad del proceso

Héctor Olimpo pide aplazar la

Resultados Super Astro Sol y Luna del lunes 10 de noviembre de 2025

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta

Resultados Super Astro Sol y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

Top 10 Apple Colombia: Blessd

Top 10 Apple Colombia: Blessd inunda los puestos del ranking de las canciones más escuchas del momento

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Top 10 Netflix Colombia: “Simplemente Alicia” encabeza el ranking de las mejores series del momento

Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Deportes

Independiente Santa Fe dio a

Independiente Santa Fe dio a conocer decisión crucial con respecto a Hugo Rodallega de cara a 2026: “Capitán campeón”

Medellín se instaló en la final de la Copa BetPlay Dimayor y espera por Nacional o América: 1-1 frente a Envigado

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo