Capturado alias ‘Pocoyó’, señalado de múltiples homicidios y ataques a la Policía en Guachené

Integrantes de la Policía Nacional lograron la captura de alias ‘Pocoyó’, señalado por las autoridades como un presunto responsable de homicidios, hurtos y ataques armados contra uniformados en el municipio de Guachené, norte del Cauca.

La aprehensión se desarrolló gracias a un trabajo articulado entre las unidades de inteligencia, investigación criminal, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes) y el Ejército Nacional.

El comandante de la institución en el departamento, coronel Gerson Bedoya Piraquive, explicó que el procedimiento se llevó a cabo tras varias semanas de seguimiento.

“Gracias a un trabajo de nuestra institución, a través de sus capacidades de inteligencia, investigación criminal, el Grupo de Operaciones Especiales, Goes, y personal de la Estación de Policía de Guachené, en coordinación interinstitucional con el Ejército Nacional, se logró la captura en flagrancia de alias ‘Pocoyó’, presunto actor delincuencial que con su comportamiento delincuencial trastocaba la tranquilidad en esta población nortecaucana”, señaló el oficial.

De acuerdo con la información entregada, el capturado era requerido mediante orden judicial por los delitos de homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Las autoridades indicaron que sería responsable de la muerte de varios ciudadanos, entre ellos Brahayan Fernando Guazá Chará y Eduardo Pinto Morales, en hechos ocurridos el 25 de agosto y el 24 de diciembre de 2024, respectivamente, en el área urbana de Guachené.

Las investigaciones también vinculan a alias ‘Pocoyó’ con un ataque armado ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en la vereda 5 y 6 La Cabaña, donde resultaron heridos dos miembros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín): el subintendente Benedicto Calderón y el patrullero Jarol Morales. Según el reporte oficial, ambos uniformados fueron emboscados por integrantes de una pandilla cuando adelantaban labores de control en la zona rural del municipio.

Durante el operativo, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, un proveedor y siete cartuchos sin percutir. El material bélico fue dejado a disposición de la Fiscalía , que asumió la investigación para determinar la posible participación del capturado en otros hechos de violencia en el norte del Cauca.

Los uniformados que participaron en el procedimiento señalaron que alias ‘Pocoyó’ tenía aproximadamente dos años de trayectoria criminal. “Este sujeto era considerado uno de los principales dinamizadores de la violencia, así como el posible responsable de varios hurtos en ese municipio”, informaron los investigadores. Agregaron que mantenía alianzas con otros actores ilegales en las veredas La Primavera, Villa Rica y Sabaneta, con el propósito de ampliar su influencia delictiva.

Con esta captura, las autoridades destacaron que se evita la comisión de nuevos delitos y se contribuye a restablecer la seguridad de los habitantes de Guachené. En un comunicado oficial, la Policía Nacional reafirmó que “ratifica su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, adelantando operaciones contundentes contra estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de los caucanos”.

El coronel Bedoya subrayó que el trabajo conjunto con el Ejército permitió asegurar el área y garantizar la detención sin afectaciones para la comunidad. “Este resultado es producto de una coordinación permanente entre nuestras fuerzas, que buscan devolver la confianza a los ciudadanos de esta región del país”, afirmó.

Alias ‘Pocoyó’ será presentado ante un juez de control de garantías en las próximas horas, donde la Fiscalía imputará los cargos relacionados con homicidio, porte ilegal de armas y otros delitos conexos. La institución señaló que se continúa con la recolección de pruebas para identificar posibles cómplices de su estructura delictiva.

La captura de este hombre, calificada como un importante golpe a la delincuencia organizada en el norte del Cauca, se enmarca dentro de las acciones implementadas por el Plan Choque ‘Seguridad 360’, estrategia que busca contrarrestar los altos índices de violencia en esta zona del país.