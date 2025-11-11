Gustavo Petro se quiere “apropiar” de los fondos de la reforma pensional, aseguró Cambio Radical: “El sistema podría dejar de funcionar”

En respuesta al informe de Asofondos, Cambio Radical alertó sobre las intenciones del Ejecutivo y señaló “presiones” a la Corte Constitucional - crédito montaje Infobae (Colprensa y Cambio Radical)

Los fondos privados de pensiones en Colombia reportaron un ahorro total de $525 billones al cierre de septiembre, según comunicó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Velasco destacó que esta cifra representa un crecimiento de $53 billones en lo que va de 2025. “El ahorro de los trabajadores continúa incrementándose”, recalcó el directivo en su pronunciamiento.

El informe de Asofondos fue divulgado en medio de la discusión nacional sobre las posibles modificaciones al sistema de pensiones, eje de la propuesta de reforma impulsada por el presidente Gustavo Petro.

Al respecto, varios sectores han manifestado reservas frente a la iniciativa gubernamental y su posible impacto sobre el patrimonio de los ahorradores.

Carlos Fernando Motoa arremetió contra Gustavo Petro por ahorros de los trabajadores en fondos de pensiones - crédito @senadormotoa

Tras lo anterior, el senador Carlos Fernando Motoa manifestó en su cuenta de X que “por eso es que Petro está tan desesperado”.

El congresista afirmó que la intención del Gobierno detrás de la reforma pensional es “hacerse con el control de los billonarios recursos de un sistema que podría dejar de funcionar en el mediano y largo plazo”.

Para Motoa, las verdaderas motivaciones no responden a la protección de los adultos mayores, sino al acceso a los fondos administrados por el sector privado.

Motoa, integrante de la bancada de Cambio Radical, insistió en que “pretende improvisar con los ahorros de las generaciones más jóvenes, exponiéndolas a la más absoluta indignidad en la vejez”.

El senador advirtió sobre posibles presiones a la Corte Constitucional para obtener una decisión favorable a la propuesta oficialista, observando que las objeciones planteadas en el debate no serían tomadas en cuenta por el Gobierno.

Por su parte, el partido Cambio Radical respaldó las afirmaciones de Motoa y publicó en X que “la desesperación de Petro por imponer su reforma pensional no es por los adultos mayores, sino por el control de los $525 billones de ahorro de los trabajadores”.

Cambio Radical alertó sobre las intenciones del Ejecutivo y señaló “presiones” a la Corte Constitucional - crédito @PCambioRadical

Según la bancada, el Gobierno Petro presiona a la Corte para apropiarse de los fondos y quebrar el futuro de las nuevas generaciones.

“Presiona a la Corte para apropiarse de los fondos y poner en riesgo el futuro y la dignidad de las nuevas generaciones”, agregó.

Para rematar, en otra publicación en X, el partido Cambio Radical publicó en X un mensaje sobre la imagen internacional de Colombia bajo la actual administración.

“Faltan 269 días para dejar de sentir vergüenza internacional”, expresó la colectividad opositora. Según su pronunciamiento, “Colombia pasó de ser ejemplo en la región a motivo de burla”.

El trino criticó la gestión del Gobierno, calificándola como “improvisación y deshonra” y atribuyéndole el deterioro de la reputación nacional. Finalmente, manifestó su expectativa política afirmando que, en 2026, “el Cambio sí es Radical”.

Cambio Radical llamó al Gobierno Petro "un gobierno de improvisación" - crédito @PCambioRadical

Cambio Radical comparó, con ejemplos, a Petro con Maduro y afirmó que tienen el mismo libreto

El partido Cambio Radical lanzó duras críticas hacia el presidente Gustavo Petro, comparando su gestión con la de Nicolás Maduro en Venezuela y alertando sobre riesgos democráticos en el país.

La organización opositora señaló que ambos mandatarios comparten “el mismo libreto”, caracterizado por “excusas, manipulación y concentración de poder”.

En una publicación en X, Cambio Radical advirtió: “Blanco es, gallina lo pone: el libreto de Maduro y Petro es el mismo”.

La colectividad resaltó similitudes comunicacionales en la construcción de enemigos externos, principalmente Estados Unidos y el expresidente Donald Trump.

Cambio Radical hizo fuertes señalamientos a Gustavo Petro comparándolo con Nicolás Maduro - crédito @PCambioRadical

Petro ha cuestionado a Washington y denunciado supuestas “alianzas narcopolíticas” mientras Maduro responsabiliza frecuentemente al “imperio” estadounidense por las dificultades en Venezuela.

El análisis de Cambio Radical subrayó que ambos mandatarios insisten en amenazas constantes contra sus vidas, reforzando la idea de vulnerabilidad y hostilidad internacional.

El partido concluyó que Colombia no debe “caminar hacia el autoritarismo” y realizó un llamado a tomar una dirección distinta en las próximas elecciones presidenciales.

“En el 2026, el Cambio sí es Radical”, finalizó la comunicación, reiterando su postura crítica frente a prácticas que asocian con el centralismo y el populismo.