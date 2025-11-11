Armando Benedetti denunció que la magistrada Lombana dejó micrófonos en su casa: “¿Qué es esta locura?”

El ministro del Interior aseguró que no se le están respetando sus derechos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció un presunto caso de abuso de poder por el allanamiento de su vivienda de Lagos de Caujaral, ubicada en la vía que comunica Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia (Atlántico). La orden de allanamiento fue ordenada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, adscrita a la Sala de Instrucción.

El jefe de la cartera aseguró que las acciones de la togada no tienen sustento jurídico, toda vez que la Corte está facultada para investigar a los congresistas y Benedetti dejó de integrar el Senado hace varios años.

La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es responsable del allanamiento a la residencia del ministro Armando Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Está abusando de su poder, porque yo hace tres años dejé de ser senador. No puede investigarme”, señaló el ministro en un video de X.

En su cuenta de X, el ministro del Interior informó que, además de haberse llevado a cabo el allanamiento, a su juicio, sin ningún sustento, se habrían instalado micrófonos en su domicilio, con el fin de tener un registro de lo que allí ocurra. Benedetti aseguró que no se le están respetando sus derechos.

“Además de la locura de la Lombana, parece que dejó micrófonos en mi casa. Yo no tengo acceso a mis derechos con la justicia. ¿Qué es esta locura?”, cuestionó Benedetti en la red social.

El ministro Armando Benedetti denunció que dejaron micrófonos en su casa - crédito @AABenedetti/X

El jefe de la cartera se pronunció posteriormente sobre los hechos, enviando un mensaje directo a la magistrada Lombana. En su publicación en X, aseguró temer por su seguridad y la de su familia.

“Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos”, escribió.

Asimismo, se refirió a hechos que se presentaron en su casa el 2 de noviembre de 2025. De acuerdo con su relato, entre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m., dos drones estuvieron sobrevolando su vivienda. Aseguró en su momento que denunciaría penalmente a dos personas presuntamente involucradas en el caso.

En su mensaje enviado a la magistrada, insinuó que podría haber alguna relación entre lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre con el allanamiento del 11 de noviembre.

“¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?”, cuestionó.

El ministro Armando Benedetti aseguró que teme por su seguridad y la de su familia - crédito @AABenedetti/X

Las declaraciones de Benedetti en contra de la magistrada Lombana generaron reacciones de rechazo. El partido Cambio Radical se pronunció al respecto, asegurando que el hecho de haber llamado “loca, demente, delincuente” a la togada es “inaceptable”.

“Los funcionarios del Gobierno deben ser ejemplo de respeto por la institucionalidad y acudir a los mecanismos legales que la justicia ofrece para su defensa, no al irrespeto, la descalificación y al matoneo verbal”, escribió.

El partido Cambio Radical criticó a Armando Benedetti por insultos hacia la magistrada Lombana - crédito @PCambioRadical/X

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia emitió un comunicado en el que se solidarizó con el ministro del Interior, con su esposa, Adelina Guerrero, y con sus hijos, por el allanamiento que se llevó a cabo en su vivienda. Indicó que se trata de un caso de “acoso judicial” por parte de la magistrada Cristina Lombana.

“Deseamos que los hechos se esclarezcan y que el Ministro pueda acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se haga justicia. A su esposa, Adelina, y sus hijos, enviamos un abrazo fraterno esperando que cuenten con medidas de seguridad y protección”, precisó.