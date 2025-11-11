Colombia

Armando Benedetti denunció que la magistrada Lombana dejó micrófonos en su casa: “¿Qué es esta locura?”

El ministro del Interior criticó un allanamiento que se llevó a cabo en su casa en Lagos de Caujaral

Guardar
El ministro del Interior aseguró
El ministro del Interior aseguró que no se le están respetando sus derechos - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció un presunto caso de abuso de poder por el allanamiento de su vivienda de Lagos de Caujaral, ubicada en la vía que comunica Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia (Atlántico). La orden de allanamiento fue ordenada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, adscrita a la Sala de Instrucción.

El jefe de la cartera aseguró que las acciones de la togada no tienen sustento jurídico, toda vez que la Corte está facultada para investigar a los congresistas y Benedetti dejó de integrar el Senado hace varios años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La magistrada Cristina Lombana, de
La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es responsable del allanamiento a la residencia del ministro Armando Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia

“En estos momentos estoy hablando como papá, sobre todo. En este momento, se está allanando mi hogar por parte de la magistrada Lombana, quien está completamente loca, demente y además es una delincuente. Está abusando de su poder, porque yo hace tres años dejé de ser senador. No puede investigarme”, señaló el ministro en un video de X.

En su cuenta de X, el ministro del Interior informó que, además de haberse llevado a cabo el allanamiento, a su juicio, sin ningún sustento, se habrían instalado micrófonos en su domicilio, con el fin de tener un registro de lo que allí ocurra. Benedetti aseguró que no se le están respetando sus derechos.

Además de la locura de la Lombana, parece que dejó micrófonos en mi casa. Yo no tengo acceso a mis derechos con la justicia. ¿Qué es esta locura?”, cuestionó Benedetti en la red social.

El ministro Armando Benedetti denunció
El ministro Armando Benedetti denunció que dejaron micrófonos en su casa - crédito @AABenedetti/X

El jefe de la cartera se pronunció posteriormente sobre los hechos, enviando un mensaje directo a la magistrada Lombana. En su publicación en X, aseguró temer por su seguridad y la de su familia.

Señora Lombana, temo por mi seguridad, la de mi esposa y mi familia. La responsabilizo de cualquier cosa que le pase a mi esposa a quien usted amenazó y la intimidó. Temo por atentados contra mi vida, explosivos”, escribió.

Asimismo, se refirió a hechos que se presentaron en su casa el 2 de noviembre de 2025. De acuerdo con su relato, entre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m., dos drones estuvieron sobrevolando su vivienda. Aseguró en su momento que denunciaría penalmente a dos personas presuntamente involucradas en el caso.

En su mensaje enviado a la magistrada, insinuó que podría haber alguna relación entre lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre con el allanamiento del 11 de noviembre.

¿Será que ahora sí puedo entender el sobrevuelo de los drones en la madrugada del 2 de noviembre? ¿O el de un helicóptero la noche del viernes dando vueltas sobre mi casa?”, cuestionó.

El ministro Armando Benedetti aseguró
El ministro Armando Benedetti aseguró que teme por su seguridad y la de su familia - crédito @AABenedetti/X

Las declaraciones de Benedetti en contra de la magistrada Lombana generaron reacciones de rechazo. El partido Cambio Radical se pronunció al respecto, asegurando que el hecho de haber llamado “loca, demente, delincuente” a la togada es “inaceptable”.

Los funcionarios del Gobierno deben ser ejemplo de respeto por la institucionalidad y acudir a los mecanismos legales que la justicia ofrece para su defensa, no al irrespeto, la descalificación y al matoneo verbal”, escribió.

El partido Cambio Radical criticó
El partido Cambio Radical criticó a Armando Benedetti por insultos hacia la magistrada Lombana - crédito @PCambioRadical/X

Por su parte, el Departamento Administrativo de la Presidencia emitió un comunicado en el que se solidarizó con el ministro del Interior, con su esposa, Adelina Guerrero, y con sus hijos, por el allanamiento que se llevó a cabo en su vivienda. Indicó que se trata de un caso de “acoso judicial” por parte de la magistrada Cristina Lombana.

Deseamos que los hechos se esclarezcan y que el Ministro pueda acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se haga justicia. A su esposa, Adelina, y sus hijos, enviamos un abrazo fraterno esperando que cuenten con medidas de seguridad y protección”, precisó.

Temas Relacionados

Armando BenedettiMgistrada Cristina LombanaAllanamiento casa de BenedettiMicrófonosColombia-Noticias

Más Noticias

Taxista que atropelló a grupo de menores en el sur de Bogotá fue imputado por la Fiscalía: debe una millonada en comparendos

José Eduardo Chalá Franco fue detenido por el accidente que dejó once heridos, incluidos dos menores declarados con muerte cerebral, luego de conducir ebrio y violar varias normas de tránsito

Taxista que atropelló a grupo

Falleció la niña de 15 años que fue arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá: tenía muerte cerebral

La menor estuvo internada en el Hospital Santa Clara en la Unidad de Cuidados Intensivos luego del accidente

Falleció la niña de 15

Hijo de Pablo Escobar comenzó gira en España: “La realidad todavía está vinculada al narcotráfico”

Juan Pablo Escobar recorre el mundo para evitar que los jóvenes tomen el camino de la delincuencia, además de promover su proyecto, que incluye la inteligencia artificial

Hijo de Pablo Escobar comenzó

Suspender a Armando Benedetti le pidieron a la Procuraduría por llamar “demente, loca y delincuente” a magistrada Cristina Lombana

El exsecretario de Transparencia Camilo Enciso solicitó a la suspensión provisional al ministro de Interior por sus insultos y acusaciones contra la magistrada, que lo investiga desde cuando era senador

Suspender a Armando Benedetti le

Corte Suprema rechazó los insultos de Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana: confirmó que tiene varios proceso en contra

El jefe de la cartera tildó a la togada de “loca” y “demente” por ordenar un allanamiento en su vivienda

Corte Suprema rechazó los insultos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Katiuska aclaró detalles de su

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Harold Santiago Mosquera aclaró su

Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos

La historia de La Equidad, el pequeño club de Bogotá que supo competir entre los grandes

Así fue la única final entre Nacional y Medellín en el fútbol colombiano: se podría repetir en Copa BetPlay Dimayor

América de Cali y Santa Fe le salvarían el año a Millonarios en la Liga BetPlay: esta es la razón