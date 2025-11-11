Armando Bendetti se refirió al allanamiento a su vivienda en Barranquilla que tuvo que atender su esposa: “Un abuso de poder en la casa mía con treinta policías”

El ministro del Interior, Armando Benedetti advirtió sobre el impacto familiar y social de la sanción, incluyendo acoso escolar a sus hijos - crédito Colprensa

La intervención judicial en la residencia de Armando Benedetti en Barranquilla ha desatado una controversia marcada por acusaciones directas y un clima de confrontación entre el ministro del Interior y la magistrada Cristina Lombana.

En diálogo con Caracol Radio, Benedetti denunció lo que considera un abuso de poder.

“La loca, demente y delincuente de Cristina Lombana hizo un allanamiento, un abuso de poder en la casa mía con treinta policías”, afirmó Armando Benedetti a Caracol Radio.

El ministro fundamentó sus señalamientos en la supuesta falta de competencia de la Corte Suprema para investigarlo, dado que, según sus palabras “hace tres años no soy senador y la Corte Suprema está solamente para investigar aforados”, explicó Benedetti al medio.

Además, sostuvo que la magistrada ha ignorado recusaciones previas y ha persistido en investigaciones que, a su juicio, exceden sus atribuciones.

“Ya van dos recusaciones, una en un caso donde le dicen que no se puede meter para nada con el tema de enriquecimiento ilícito. Y después en otra investigación, que es la que está haciendo el allanamiento, le dice que no se puede meter con el tema del patrimonio”, detalló Benedetti.

El alcance de las pesquisas ha sido otro de los puntos de fricción. Benedetti denunció la magnitud de las indagaciones.

“Hace poquito investigó cincuenta familiares. Oiga lo que le estoy diciendo, cincuenta familiares míos, o sea, mis tíos, mis tías, sus esposos, sus esposas, todos ellos”, declaró el ministro.

El allanamiento se produjo en su vivienda ubicada en Barranquilla - crédito redes sociales

Según su relato, la magistrada habría involucrado a doscientos testigos y extendido las investigaciones durante siete años, lo que calificó como una persecución personal.

Durante la diligencia, la esposa de Benedetti se encontraba en la vivienda.

“Ella está enferma hace quince días. Ha estado mal de salud y estaba ahí, ya llegaron treinta policías, etcétera, a ver qué es lo que iban a hacer”, denunció el jefe de cartera.

El funcionario aseguró no tener detalles precisos sobre el desarrollo del allanamiento y reiteró su disposición a colaborar con la justicia.

“Siempre he tenido las puertas abiertas para la justicia, que siempre he dado la cara, que siempre he dicho de todo, absolutamente todo”.

Ante la pregunta sobre la pertinencia de sus calificativos hacia la magistrada y el respeto institucional, Benedetti defendió su postura argumentando que sus declaraciones constituyen una denuncia formal.

“Lo voy a debatir en los estrados judiciales. Yo no estoy haciendo un pronunciamiento sobre la señora. Yo le estoy hablando ahora, porque voy a poner una denuncia y estoy denunciando”, sostuvo el exsenador.

Armando Benedetti Sobre Allanamiento De Su Vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

El ministro insistió en que la magistrada habría incurrido en prevaricato y reiteró: “Ella no podía hacer lo que está haciendo. Es un delito”.

Benedetti también denunció la supuesta colaboración de la magistrada con autoridades extranjeras, afirmando: “Me he enterado, ahora mismo por todo lo que está pasando, me he enterado, que la señora le está dando información al FBI violándole el debido proceso”, declaró a Caracol Radio.

El ministro cuestionó la metodología de la investigación, comparándola con una búsqueda indiscriminada de pruebas.

“Ella se la pasa dando vueltas por todos los aeropuertos de Colombia a ver si la cocaína que capturan es mía. Eso no es investigación, eso es de loca”.

El ministro calificó como "loca, demente y delincuente" a la magistrada Cristina Lombana - crédito @AABenedetti/X

Las investigaciones sobre Armando Benedetti han alcanzado un punto de máxima exposición luego de que el propio exembajador insistiera en que, tras un prolongado escrutinio judicial, no se han encontrado pruebas concluyentes en su contra. En diálogo con Caracol Radio, Benedetti sostuvo: “Lleva siete años investigándome y todo y no ha podido demostrar nada. Y la sala le dice: ‘Usted no puede investigarlo’, y me sigue investigando”.

Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente fricción entre el ministro y la magistrada Cristina Lombana. El enfrentamiento no se limita al plano personal, sino que ha derivado en un debate nacional sobre la imparcialidad judicial y la persistencia de los procesos abiertos.