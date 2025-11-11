Colombia

Allegado reveló el consumo habitual de alcohol del taxista que atropelló a 11 personas en Bogotá: “Nunca le había pasado nada”

En las últimas horas, Estefanía, menor de 15 años que le habían declarado muerte cerebral debido a las graves lesiones, fue reportada como fallecida. Su hermano menor sigue en estado crítico

Guardar
El accidente en San Cristóbal,
El accidente en San Cristóbal, sur de Bogotá, involucró a un taxista que atropelló a once personas bajo los efectos del alcohol - crédito Redes sociales/X

No cesa la indignación en Bogotá tras conocerse el múltiple accidente protagonizado por un taxista en estado de embriaguez en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristobal, sur de Bogotá.

Los hechos se registraron en la noche del sábado 8 de noviembre, dejando un total de once personas heridas, entre ellas tres menores de edad, de 7, 12 y 15 años; esta última, identificada como Estefanía, murió en las últimas horas luego de ser declarada con muerte cerebral.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Mientras los demás heridos permanecen en centros médicos especializados, luchando por su recuperación, se siguen conociendo detalles del supuesto comportamiento inadecuado que acostumbraba José Eduardo Chala Franco, de 56 años, a pesar de tener la responsabilidad de conducir un vehículo de servicio público.

Entre las víctimas del atropello
Entre las víctimas del atropello en Bogotá hay menores de edad, dos de los cuales permanecen en estado crítico tras el accidente y una más murió en las últimas horas - crédito Policía Nacional

“Mantenía tomando con amigos”, señaló un allegado a José Eduardo Chala Franco

El testigo, que optó por mantener el anonimato, afirmó que Chala Franco ingería licor de manera regular, específicamente cada ocho días, pese a tener una extensa trayectoria al volante de más de cuatro décadas.

“Mantenía tomando con amigos”, declaró el entrevistado, que precisó que el taxista llevaba varios años de experiencia como conductor y que, hasta este trágico accidente, “nunca le había pasado nada”, según dijo el allegado a Caracol Radio.

Asimismo, aseguró que la actitud de las autoridades locales habría influido en la conducta negligente del conductor. “La Policía era muy alcahueta, no le decían nada”, afirmó, sugiriendo que la falta de acción oficial permitió que Chala Franco continuara con su comportamiento irresponsable.

La comunidad pidió justicia y
La comunidad pidió justicia y oró por la recuperación de los menores que permanecen hospitalizados tras el trágico atropello ocurrido en el sur de Bogotá. - crédito X

En relación con las víctimas, el entrevistado dijo que algunos sufrieron lesiones graves tras ser atropellados. “Hay uno con las dos piernas fracturadas, los niños están muy mal”, detalló.

Sobre el reclamo de justicia, el allegado declaró: “Lo único que deseamos o que queremos es que se haga justicia. Aunque esta justicia terrenal no va a devolver ni la salud ni la vida a las personas que afectó, nada volverá a ser igual”, en conversación con Caracol Radio. Y añadió que Chala Franco deberá enfrentar las consecuencias de sus actos.

El taxi involucrado, identificado con placas VDW626, presenta dos infracciones activas en el sistema de tránsito. La primera corresponde a una multa impuesta el 23 de mayo de 2025 por exceder el límite de velocidad permitido (infracción C29). La segunda, registrada el 29 de junio de 2022, se debió a dejar o recoger pasajeros fuera de los puntos autorizados por las autoridades (infracción C19).

El implicado aseguró que solo
El implicado aseguró que solo se había tomado cuatro cervezas, pero el fiscal del caso lo desmintió - crédito Alcaldía de Bogotá/X

Juez ordenó cárcel para taxista responsable del accidente

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en prisión para José Eduardo Chala. De acuerdo con la exposición del fiscal en la audiencia, las inspecciones y los elementos probatorios recolectados revelaron que Chala perdió el control del vehículo debido a su estado de embriaguez.

El taxi impactó a un grupo de peatones que se encontraba en la esquina de una calle y detuvo su marcha al chocar con la fachada de una vivienda, según lo informado por la autoridad judicial.

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía General de la Nación detalló el alcance de las lesiones de las once personas atropelladas. El fiscal a cargo del caso, Hernando Rozo, enfatizó que el comportamiento del conductor puso en riesgo la vida de quienes caminaban por el sector.

El hombre fue identificado como
El hombre fue identificado como José Eduardo Chalá Franco - crédito Captura de Video redes sociales

“Bastaría comprender lo que en este momento están sufriendo los padres de estos dos niños, quienes, desafortunadamente, corresponden a un mismo hogar. Padres que, más allá de las lesiones que ellos recibieron el día de ayer, pues se encuentran con una situación y es tener que asumir un nuevo año y estas fechas navideñas reencontrándose con esta cruda y triste realidad”, declaró Rozo en el desarrollo de la audiencia.

Chalá admitió que consumió “cuatro cervezas” antes de lo ocurrido, pero el fiscal cuestionó la veracidad de esa versión y aseguró que el nivel de embriaguez era superior. “No fueron solamente esas cuatro cervezas, sino posiblemente una mayor cantidad de licor, nivel de embriaguez positivo. No uno ni dos, sino nivel tres”, afirmó Rozo.

El fiscal relató frente al juez y a los presentes el estado físico de las víctimas, mencionando golpes severos, lesiones graves en la cabeza y afectaciones en la columna vertebral y en el rostro. Además, enfatizó que el caso debe convertirse en un llamado de atención sobre las consecuencias de consumir alcohol y conducir, resaltando la necesidad de evitar nuevas tragedias con conductas similares.

Temas Relacionados

Taxi Conducción bajo alcoholAccidente de tránsito José Eduardo Chala Franco San Cristóbal BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Aguas de Bogotá negó despidos masivos y defendió proceso de contratación: “Es falso que haya llevado a cabo una masacre laboral”

La empresa resaltó el aumento de vacantes y la integración de mujeres, jóvenes, adultos mayores y comunidades vulnerables, asegurando transparencia y respeto a los derechos laborales en la reciente vinculación de personal

Aguas de Bogotá negó despidos

En medio de polémica, Carlos Felipe Córdoba confirmó que ya llegó al medio millón de firmas para respaldar su candidatura a la presidencia

El excontralor General de la República, que quiere aspirar al primer cargo de la Nación, indicó que su candidatura está segura, ya sea por inscripción de lo que sería un movimiento significativo de ciudadanos, o como participante del proceso de escogencia del partido Conservador

En medio de polémica, Carlos

Locutora respondió a un comentario machista en vivo: “Hablas de acoso y con ese escote”

El suceso desató un amplio debate en redes sobre el acoso y los derechos de las mujeres

Locutora respondió a un comentario

Cocaína en pulpa de fruta colombiana, así fue desmantelada la red de narcotráfico que operaba en España

Las autoridades del país ibérico entregaron un balance del operativo que incluyó la intervención de propiedades de lujo

Cocaína en pulpa de fruta

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio

Gracias al excelente inicio de temporada para el atacante colombiano, los bávaros presentaron un uniforme en el que el protagonista es el guajiro y estará disponible para el público

Bayern Múnich homenajeó a Luis
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Identifican a trabajador cañero asesinado

Identifican a trabajador cañero asesinado en el norte del Cauca: Asocaña alertó cinco muertos en lo que va de 2025

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

ENTRETENIMIENTO

Katiuska aclaró detalles de su

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Top 10 de los podcasts más populares hoy de Spotify Colombia

Karina García reaccionó a rumor de que un exnovio vive gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Deportes

Nacional habría tomado una decisión

Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares

Bayern Múnich homenajeó a Luis Díaz con una camiseta especial: esta es la nueva prenda y su precio

Cesar Augusto Londoño insistió en que Harold Santiago Mosquera llegará a otro grande de la Liga BetPlay: “Lo ratifico”

Harold Santiago Mosquera aclaró su futuro con Santa Fe en medio de la polémica por su continuidad en el Cardenal

Selección Colombia sufre problemas en la convocatoria: tres jugadores afectados por la huelga en Estados Unidos