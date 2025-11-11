Activista barranquillera analizó las “formas en las que usan a Dios” durante las campañas presidenciales en Colombia para 2026: “No me sorprende nada”

El evento del precandidato se llevó a cabo en Bogotá el lunes 3 de noviembre de 2025 - crédito @soyhabif/IG | @delaespriella_style/IG | @karolsolismenco/IG

La activista política, politóloga y creadora de contenido Karol Solís Menco ha encendido el debate en redes sociales por exponer que no es sorprendente utilizar a Dios en las elecciones presidenciales en Colombia.

Para Karol Solís, en la campaña de 2026 se ha vuelto a utilizar la imagen de Dios, y de la religión como un motor e impulsor en la carrera por conseguir votos.

La polémica inició cuando le hicieron una pregunta en su cuenta de Instragram, sobre el evento que hizo el precandidato Abelardo de la Espriella, que se desarrolló en el Movistar Arena de Bogotá.

El acto de campaña se efectuó el lunes festivo 3 de noviembre de 2025, y el mismo de la Espriella se ufanó en sus redes sociales del éxito en la convocatoria, que reunió a quince mil seguidores, que agotaron la boletería gratuita.

“¿Qué pienso yo de la convención de Abelado de la Espriella? Tantas cosas, pero en particular, cuando yo vi los videos de Daniel Habif, yo me imaginé a Dios allá arriba diciendo: ‘Estoy cansado, compañeros’”, inicia su respuesta en video la barranquillera.

“Se sube al escenario Daniel Habif, el conferencista mexicano que habla de espiritualidad, autoayuda y que recurre a técnicas de marketing emocional y él oró, bendijo el proyecto y cerró (diciendo): ‘Hoy, mañana y siempre, ¡firmes por la patria, Colombia!’“ siguió Solís Menco, que recalcó que esa última frase es la misma del eslogan del abogado y precandidato.

crédito @karolsolismenco/IG

“El eslogan del candidato que hace unas semanas dijo que a la izquierda había que destriparla y los declaró enemigos”, siguió la politóloga, y por este mismo caso también se armó una polémica con otro de los que apoya al abogado cordobés: el humorista Piter Albeiro.

Por si fuera poco, Solís recordó la declaración que dio origen a este escándalo, la declaración que de la Espriella ofreció a LA FM.

"Sepan ustedes, señores de la izquierda, que en mí tendrán siempre un enemigo acérrimo que hará todo lo que esté a su alcance para destriparlos como corresponde. A esa plaga hay que erradicarla". Dichas palabras fueron el 29 de julio de 2025 y como parte del lanzamiento de su precandidatura.

Críticas de la activista colombiana a Daniel Habif: por su discurso en apoyo a Abelardo de la Espriella

Las palabras de la activista colombiana fueron más allá del mismo de la Espriella, y cuestionó a Daniel Habif.

“¿Cuánto cobrará alguien por orar y bendecir eso? Y minutos antes, en ese mismo púlpito, otro invitado, el siempre humanista Miguel Polo Polo, había gritado: “¡En el 2026 vuelven los bombardeos!”, añadió Solís. Frente a esto el congresista fue ovacionado por los presentes en el Movistar Arena de Bogotá.

Habif fue uno de los que acompañó a de la Espriella, con un discurso que cuestionó la activista política Karol Solís Menco - crédito Colprensa/@DanielHabif/X

“Y esas 15 mil almas aplaudieron ese deseo de guerra. Y para mí, de toda la convención, lo que más me generó disonancia fue eso, esa capacidad de orar para la guerra, que me recuerda las historias de los altares y oraciones que hacen muchos gatilleros para pedir protección antes de salir a matar, y me recuerda de forma cruda que no se trata de fe, sino de poder”, esgrimió la barranquillera después de que se mostró hablar a Polo Polo.

En la parte final de su grabación, Karol Solís Menco hizo una reflexión sobre cómo la religión ha sido utilizada en pro de objetivos electorales no solo en este caso, sino a lo largo de la historia.

“La religión siempre ha sido un recurso político muy rentable, una forma de vestir de moral lo que en el fondo es ambición. Yo no sé y yo no quiero ni siquiera entrar a juzgar si de la Espriella de verdad pasó de ateo a creyente ferviente. Lo que yo sí sé, y él también, es que invocar a Dios le da votos", explicó la politóloga.

Seguido a esto, ella expuso: “Pero para mí, usar a Dios para dividir, para señalar enemigos, para disfrazar discursos de odio, no es espiritualidad. Es manipulación burda y me parece detestable. Así que conviene recordarlo”.

El discurso de Daniel Habif en convención de Abelardo de la Espriella: recordó a Miguel Uribe Turbay y a político mexicano asesinado - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Para concluir la joven activista recordó un aspecto importante que reza en la Constitución Política de 1991: “Colombia es un estado laico. Eso no significa que alguien te prohíba creer, significa que el poder político y las creencias religiosas deben estar separados, porque cuando la fe se convierte en pura estrategia electoral para pedir bombardear lo que se predica, hermanos y hermanas, no es amor al prójimo, sino una cruzada contra él y de la Espriella es el ejemplo perfecto, y bueno, ahora Habif parece que también.

“Así que repito, si Dios está mirando desde arriba, debe estar tan cansado como muchos de nosotros”, cerró Solís Menco.