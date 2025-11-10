Marbelle se fue en contra de los “petristas” después de que asistiera al evento de Abelardo De La Espriella: “aquí sintiendo toda la rabia petriste”

La artista manifestó su molestia hacia los seguidores del mandatario tras la masiva asistencia al encuentro de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena, reafirmando su postura política en redes sociales- crédito @marbelle.oficial / IG - @infopresidencia/X

La cantante Marbelle ha expuesto de manera pública tanto su desacuerdo con la actual administración de Gustavo Petro como su apoyo a la precandidatura de Abelardo de la Espriella.

En sus recientes declaraciones y apariciones, la intérprete vinculada a géneros como la tecnocarrilera y el pop dejó en claro su posición dentro del panorama político nacional.

En una de sus publicaciones recientes a los simpatizantes del presidente de la República, formulando críticas directas hacia ese sector, “aquí sintiendo toda la rabia petriste”, dijo. En sus comentarios, también hizo alusión al evento realizado por Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá el 3 de noviembre, donde la artista participó para expresar su apoyo al precandidato.

En su publicación de X Marbelle expresó abiertamente su postura tras el evento de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá.

La cantante manifestó su descontento con quienes respaldan al presidente de la república, apuntando que el éxito del encuentro generó molestia entre los seguidores oficialistas.

“Aquí sintiendo toda la rabia petriste porque le llenamos el Movistar a Abelardo”, escribió por medio de su cuenta de X la cantante que en varias oportunidades ha cuestionado la actual administración pública del país.

Marbella recordó el evento de Abelardo De La Espriella en su cuenta de X - crédito @Marbelle30

La publicación de Marbelle no pasó inadvertida entre los usuarios de redes sociales, provocando múltiples reacciones y comentarios. Su mensaje generó un amplio debate tanto entre quienes comparten su visión como entre quienes la cuestionan por su abierta postura política.

Frente a dicha publicación el usuario @alejitoponce intervino con un comentario que hizo referencia tanto al éxito del evento de Abelardo de la Espriella como a la figura de Vicky Dávila, también precandidata y crítica del abogado en diferentes ocasiones. De este modo, vinculó la discusión con las tensiones internas entre aspirantes presidenciales.

“La rabia petrista por el éxito del tigre Abelardo de La Espriella será resume en 2 palabras. Vicky Davila”, comentó el internauta.

La publicación de Marbella provocó varios comentarios y reacciones - crédito @Marbelle30

Con respecto a su presencia en el acto encabezado por Abelardo de la Espriella, Marbelle compartió impresiones sobre lo ocurrido en el recinto durante una transmisión en vivo. La artista describió el ambiente vivido y valoró la respuesta de los asistentes, destacando el motivo que percibió entre el público.

“Hola, mis amores, les quiero contar que me encuentro desde el Movistar Arena. Miren esta belleza… abajo, arriba, al centro mejor dicho, esto está lleno, lleno. Lo que más me emociona de esto realmente es ver que toda la gente vino porque quieren apoyar, porque realmente nos preocupa nuestro país y lo hacen de buena onda”, comentó la artista.

Marbelle subrayó que los asistentes acudieron al evento motivados por su propio interés, sin recibir ningún beneficio material a cambio. La artista destacó la importancia de la participación ciudadana genuina e hizo referencia al ambiente que percibió durante la jornada: “Qué lindo es ver como sin necesidad de repartir tamales ni plata amarrada a los tamales se pueda convocar a los ciudadanos, se siente un aroma a dignidad, a libertad, a seguridad, a gente que quiere ver a su país cada vez mejor, eso es lo que se siente en este momento (...) Esto es Colombia”.

También envió un mensaje a quienes no pudieron asistir: “Los que no vinieron no se preocupen aquí esto está, o sea ustedes están haciendo lo suyo desde casa. El día que no se puede quedar en cada es el día que hay que votar, no nos podemos quedar encerrados”.

La cantante estuvo presente en el multitudinario evento y demostró su apoyo ante las presidenciales de 2026 para el precandidato - @marbelle.oficial/ Instagram

En sus intervenciones, Marbelle expresó aprecio hacia varios de los participantes en el evento, mencionando de manera especial al representante Miguel Polo Polo. La cantante compartió su intención de acercarse a quienes considera aliados en sus convicciones.

“Voy a tomarme fotos con varios personajes que me encantan, por ahí vi a Polo Polo, lo amo, voy a tomarse foticos con amigos que están firmes con la patria, besos”, comentó la cantante en aquella oportunidad.