Colombia

Marbelle se fue en contra de los “petristas” después de que asistiera al evento de Abelardo De La Espriella: “aquí sintiendo toda la rabia petriste”

La cantante expresó su inconformidad con el Gobierno y criticó a quienes apoyan al presidente, días después de participar en el acto político de Abelardo de la Espriella en Bogotá

Guardar
La artista manifestó su molestia
La artista manifestó su molestia hacia los seguidores del mandatario tras la masiva asistencia al encuentro de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena, reafirmando su postura política en redes sociales- crédito @marbelle.oficial / IG - @infopresidencia/X

La cantante Marbelle ha expuesto de manera pública tanto su desacuerdo con la actual administración de Gustavo Petro como su apoyo a la precandidatura de Abelardo de la Espriella.

En sus recientes declaraciones y apariciones, la intérprete vinculada a géneros como la tecnocarrilera y el pop dejó en claro su posición dentro del panorama político nacional.

En una de sus publicaciones recientes a los simpatizantes del presidente de la República, formulando críticas directas hacia ese sector, “aquí sintiendo toda la rabia petriste”, dijo. En sus comentarios, también hizo alusión al evento realizado por Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá el 3 de noviembre, donde la artista participó para expresar su apoyo al precandidato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su publicación de X Marbelle expresó abiertamente su postura tras el evento de Abelardo de la Espriella en el Movistar Arena de Bogotá.

La cantante manifestó su descontento con quienes respaldan al presidente de la república, apuntando que el éxito del encuentro generó molestia entre los seguidores oficialistas.

“Aquí sintiendo toda la rabia petriste porque le llenamos el Movistar a Abelardo”, escribió por medio de su cuenta de X la cantante que en varias oportunidades ha cuestionado la actual administración pública del país.

Marbella recordó el evento de
Marbella recordó el evento de Abelardo De La Espriella en su cuenta de X - crédito @Marbelle30

La publicación de Marbelle no pasó inadvertida entre los usuarios de redes sociales, provocando múltiples reacciones y comentarios. Su mensaje generó un amplio debate tanto entre quienes comparten su visión como entre quienes la cuestionan por su abierta postura política.

Frente a dicha publicación el usuario @alejitoponce intervino con un comentario que hizo referencia tanto al éxito del evento de Abelardo de la Espriella como a la figura de Vicky Dávila, también precandidata y crítica del abogado en diferentes ocasiones. De este modo, vinculó la discusión con las tensiones internas entre aspirantes presidenciales.

“La rabia petrista por el éxito del tigre Abelardo de La Espriella será resume en 2 palabras. Vicky Davila”, comentó el internauta.

La publicación de Marbella provocó
La publicación de Marbella provocó varios comentarios y reacciones - crédito @Marbelle30

Con respecto a su presencia en el acto encabezado por Abelardo de la Espriella, Marbelle compartió impresiones sobre lo ocurrido en el recinto durante una transmisión en vivo. La artista describió el ambiente vivido y valoró la respuesta de los asistentes, destacando el motivo que percibió entre el público.

“Hola, mis amores, les quiero contar que me encuentro desde el Movistar Arena. Miren esta belleza… abajo, arriba, al centro mejor dicho, esto está lleno, lleno. Lo que más me emociona de esto realmente es ver que toda la gente vino porque quieren apoyar, porque realmente nos preocupa nuestro país y lo hacen de buena onda”, comentó la artista.

Marbelle subrayó que los asistentes acudieron al evento motivados por su propio interés, sin recibir ningún beneficio material a cambio. La artista destacó la importancia de la participación ciudadana genuina e hizo referencia al ambiente que percibió durante la jornada: “Qué lindo es ver como sin necesidad de repartir tamales ni plata amarrada a los tamales se pueda convocar a los ciudadanos, se siente un aroma a dignidad, a libertad, a seguridad, a gente que quiere ver a su país cada vez mejor, eso es lo que se siente en este momento (...) Esto es Colombia”.

También envió un mensaje a quienes no pudieron asistir: “Los que no vinieron no se preocupen aquí esto está, o sea ustedes están haciendo lo suyo desde casa. El día que no se puede quedar en cada es el día que hay que votar, no nos podemos quedar encerrados”.

La cantante estuvo presente en el multitudinario evento y demostró su apoyo ante las presidenciales de 2026 para el precandidato - @marbelle.oficial/ Instagram

En sus intervenciones, Marbelle expresó aprecio hacia varios de los participantes en el evento, mencionando de manera especial al representante Miguel Polo Polo. La cantante compartió su intención de acercarse a quienes considera aliados en sus convicciones.

“Voy a tomarme fotos con varios personajes que me encantan, por ahí vi a Polo Polo, lo amo, voy a tomarse foticos con amigos que están firmes con la patria, besos”, comentó la cantante en aquella oportunidad.

Temas Relacionados

MarbelleGustavo PetroAbelardo De La EspriellaEvento Abelardo De La EspriellaMovistar ArenaColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Pastrana negó ser parte de un complot para encarcelar al presidente con fuerte mensaje: “Petro no me intimida”

El expresidente encendió la controversia al exigirle al mandatario que presentara pruebas, luego de que este afirmara que estaba involucrado en un plan con senadores estadounidenses con el objetivo de encarcelarlo y frenar su gestión política

Andrés Pastrana negó ser parte

Conductor en presunto estado de embriaguez atropelló a 11 personas en San Cristóbal, Bogotá: hay dos menores con muerte cerebral

El hombre fue capturado en flagrancia tras el accidente que dejo heridos a cuatro menores de edad

Conductor en presunto estado de

Sinuano Día: resultados 10 de noviembre de 2025

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día: resultados 10 de

Trabajo si hay en Bogotá: así puede postularse a una de las 670 vacantes laborales para profesionales y técnicos

En 2025 la capital reportó una reducción significativa en la tasa de desocupación, reflejando el impacto de estrategias recientes y el fortalecimiento de sectores clave como servicios, comercio e industria

Trabajo si hay en Bogotá:

Taxista que atropelló a grupo de menores en el sur de Bogotá fue imputado por la Fiscalía: debe una millonada en comparendos

José Eduardo Chalá Franco fue detenido por el accidente que dejó once heridos, incluidos dos menores declarados con muerte cerebral, luego de conducir ebrio y violar varias normas de tránsito

Taxista que atropelló a grupo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón se pronunció después

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Elder Dayan respondió a las críticas por interpretar temas de Shakira y reveló si cantará con la barranquillera: “Estuvimos hablando”

Reina de belleza consiguió que condenaran a profesor que abusó de ella cuando era niña: “Solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Deportes

Así arrancaría la tabla del

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

Este sería el próximo rival de la selección Colombia en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025

Así fue impresionante gol de Harold Mosquera a pocos segundos de terminar el partido Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich