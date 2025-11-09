Canciller Rosa Villavicencio anunció encuentro con delegado del régimen venezolano para abordar la detención de colombianos en ese país

La canciller señaló que el gobierno colombiano logró la liberación de 17 colombianos y un policía ecuatoriano en Venezuela - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En medio de la apertura de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta (Colombia), la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, anunció un encuentro con su homólogo venezolano Yván Gil, con el fin de abordar la situación de los colombianos detenidos en el vecino país.

En declaraciones a los medios de comunicación, la jefa de cartera aseguró que la reunión con el canciller del régimen venezolano se desarrollará durante la jornada del domingo 9 de noviembre de 2025.

Igualmente, Villavicencio recordó que el 24 de octubre fueron liberados 18 connacionales que habían sido detenidos por el régimen venezolano, durante las elecciones presidenciales en 2024.

“Nosotros seguimos trabajando en ello. Hace unos días, hubo una liberación de dieciocho colombianos, dentro de ellos un policía ecuatoriano. Y tendremos una (reunión) bilateral con el canciller de Venezuela para hablar sobre este tema y otros, pero principalmente para buscar que todos estos detenidos sean liberados”, declaró la funcionaria.

Canciller Rosa Villavicencio sobre encuentro con delegado del régimen venezolano sobre detención de colombianos - crédito Cancillería de Colombia

Según información recopilada por Blu Radio, aún permanecen 23 ciudadanos colombianos privados de la libertad en Venezuela, los cuales no han tenido un proceso judicial por su presunta participación en actos de mercenarismo en ese país.

Durante su intervención, la canciller colombiana también manifestó su rechazo a cualquier conflicto armado en la región del Pacífico y reafirmó el compromiso de Colombia con la defensa de la soberanía territorial y la promoción de grandes proyectos regionales.

“Creemos en la soberanía de los territorios y en las grandes apuestas de los países de América Latina. Vamos a dialogar bastante sobre el tema y sobre transición energética (...) llevamos bastante tiempo preparando la declaración y por supuesto que hay apoyo en el rechazo a todo tipo de guerra, a todo tipo de no respeto a soberanía, y centrada en las grandes apuestas que tenemos como región”, manifestó.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio lideró la entrega de los liberados en la frontera de Pedro María Ureña, Táchira (Venezuela) - crédito Cancillería de Colombia

Así fue la liberación de los colombianos detenidos en Venezuela

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, los 18 retenidos habían permanecido detenidos en Venezuela bajo acusaciones de mercenarismo.

La entrega de los liberados, que tuvo lugar en el municipio de Pedro María Ureña, Estado de Táchira (Venezuela), se concretó después de un proceso de coordinación diplomática binacional, luego de que algunos de ellos denunciaran que llevaban más de nueve meses privados de la libertad.

Entre los liberados se encontraba el abogado Edwin Colmenares, tras permanecer más de diez meses detenido y cuyo caso atrajo la atención de organizaciones de derechos humanos y autoridades, debido a las denuncias de irregularidades en su captura por parte de la guardia venezolana.

“Gracias a todos, muy agradecido con toda mi familia, todos mis amigos, las personas que me quieren, que estuvieron pendientes de mi mamá. Les agradezco mucho de corazón. Yo sé que lo hacen porque realmente me quieren. Y bueno, gracias a Dios, a mi papá, al apoyo de todos ustedes, estoy aquí otra vez en mi país”, expresó el colombiano a los medios de comunicación.

La liberación se logró tras un proceso de coordinación diplomática binacional y la intervención de autoridades consulares colombianas - crédito redes sociales

Los otros colombianos liberados por la dictadura venezolana fueron:

David Josué Mice Durán

Kevin José Saavedra Vasallo

Brayan Zaid Navarro Cáceres

Johnny Johan Villán Virgüez

Ignacio Moña Chamapuro

Juan Pretel Pedrosa

Amín Avelino Hernández Perea

Royman Santa Burgos

Álvaro Osa Santa

Álvaro Javier Ojeda Meléndez

Segundo Manuel Cortés Preciado

Rolando Patricio Espinosa

Wilson Javier Vargas Jiménez

Edwin Steven Rosero

Óscar Alexander Viera Zárate

José Ignacio Hurtado Moreno

Por su parte, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, parte del equipo que supervisó la liberación y la verificación de identidades, aseguró que se garantizará la atención adecuada a los liberados, los cuales fueron dirigidos a sus lugares de origen para recibir acompañamiento y rutas de atención.

Por último, la canciller Rosa Villavicencio destacó la colaboración entre ambos países para garantizar la libertad de los ciudadanos colombianos.

“Este avance constituye un paso significativo en la tarea de garantizar los derechos de nuestros connacionales y de responder a los llamados de sus familias. La protección de los colombianos en el exterior es una prioridad del Gobierno del presidente Gustavo Petro”, había declarado la funcionaria colombiana en su momento.

Canciller de Colombia en Venezuela a la espera de la liberación de varios colombianos - crédito Cancillería