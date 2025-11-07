Colombia

Este es el exfutbolista que habría protagonizado un robo en Cartagena: alcalde de la ciudad se pronunció

Este individuo fue en su juventud un destacado futbolista que participó en varios torneos organizados por la Liga de Bolívar

Robo en Cartagena habría sido
Robo en Cartagena habría sido ejecutado por un exfutbolista de la región - crédito redes sociales

La difusión de un video que muestra el momento exacto en que una pareja es asaltada a mano armada frente al sector de Las Gavias, en la avenida Pedro de Heredia, de Cartagena, departamento de Bolívar, ha generado una rápida reacción de las autoridades y la opinión pública.

El hecho, ocurrido en la tarde del jueves 6 de noviembre, quedó registrado por el ocupante de un vehículo particular y ha circulado ampliamente en redes sociales, donde se observa con claridad la secuencia delictiva.

En las imágenes, uno de los asaltantes, identificado por su gorra y el cabello y la barba teñidos, amenaza a la pareja con un arma de fuego cuando intentaban subir a una camioneta.

El video muestra cómo el delincuente exige a la mujer la entrega de sus pertenencias, entre ellas, un anillo de oro, mientras que al hombre le arrebata una cadena, un teléfono móvil y otros objetos de valor.

Tras consumar el robo, el agresor huye como pasajero en una motocicleta negra, dejando a las víctimas visiblemente afectadas.

La reacción oficial no se hizo esperar. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, utilizó su cuenta en la red social X para referirse al caso y enviar un mensaje directo a los responsables.

“Robó a pareja en el sector Las Gavias, ¡Te vamos a encontrar! Cc @PoliciaCtagena”, escribió el mandatario, subrayando la determinación de las autoridades para dar con el paradero de los implicados.

El alcalde de Cartagena, Dumek
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, utilizó su cuenta en la red social X para referirse al caso y enviar un mensaje directo a los responsables - crédito @dumek_turbay/X

Las primeras investigaciones han permitido identificar a uno de los presuntos autores del asalto, identificado como Ángel Roa Castro, alias El Angelito.

Según versiones preliminares, este individuo fue en su juventud un destacado futbolista que participó en varios torneos organizados por la Liga de Bolívar.

Medios digitales locales como Cartagena Caliente, Entérate Cartagena y El Sentir de la Costa han informado que ‘el Angelito’ reside actualmente en el barrio Amberes y que, tras una etapa como deportista reconocido en el departamento de Bolívar, habría terminado vinculado a círculos delictivos.

El atraco se produjo en una zona comercial, justo frente a la entrada del barrio La Floresta, lo que ha incrementado la preocupación entre los habitantes y comerciantes del sector.

El hecho, ocurrido en la
El hecho, ocurrido en la tarde del jueves 6 de noviembre, quedó registrado por el ocupante de un vehículo particular y ha circulado ampliamente en redes sociales, donde se observa con claridad la secuencia delictiva - captura de pantalla redes sociales/Facebook

La visibilidad del hecho, sumada a la identidad del presunto asaltante, ha intensificado la presión sobre las autoridades para esclarecer el caso y reforzar la seguridad en la zona.

Joven exfutbolista

El temor y la violencia marcaron el destino de Ángel, un joven de Cartagena que, tras abandonar su carrera deportiva, se vio envuelto en una espiral de delitos y persecuciones. Según información de El sentir de la Costa, vecinos del sector Amberes relataron que Ángel fue víctima de amenazas y enfrentamientos que lo forzaron a dejar el deporte.

Algunos residentes incluso afirmaron que hubo intentos de asesinato en su contra, mientras que varios de sus amigos y compañeros perdieron la vida en enfrentamientos callejeros. La inseguridad y el miedo llevaron a Ángel a buscar refugio fuera de Colombia.

Ángel Roa Castro, alias El
Ángel Roa Castro, alias El Angelito, robo a ciudadanos en Cartagena a plena luz del día - crédito redes sociales/Instagram

En territorio español, de acuerdo con fuentes consultadas por la redacción de El sentir de la Costa, su situación no mejoró: se integró a redes de tráfico de drogas y participó en asaltos, lo que derivó en su detención por parte de la Policía local.

Finalmente, fue deportado de regreso a Colombia. Ya en Cartagena, sin posibilidades de retomar el fútbol ni acceso a oportunidades laborales, Ángel se vio rodeado de influencias negativas. Según el medio de comunicación, terminó involucrado en atracos y en el uso de armas, profundizando su vínculo con el mundo delictivo.

El episodio que volvió a ponerlo en el centro de la atención pública tuvo lugar en el conjunto residencial Las Gavias. Allí, una pareja fue asaltada y despojada de sus pertenencias, incluidos los anillos de matrimonio.

Por este hecho, las autoridades identificaron a Ángel como presunto responsable y actualmente figura en las listas de los más buscados tanto por las fuerzas de seguridad como por la ciudadanía organizada, según reportó El sentir de la Costa.

